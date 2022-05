Hat der Parkplatz bald ausgedient? Viele Städte wollen in Zukunft auf autofreie Zonen setzen. In Realität werden Autos aber nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden. Bedarf nach Stellplätzen wird es weiterhin geben. Nur braucht es Lösungen, die nachhaltiger, platz- und energiesparender und vor allem zukunftsfähiger sind.

(Vertical Parking), ein junges Münchner Unternehmen, glaubt die Lösung vieler Probleme parat zu haben, die uns die Mobilitätsentwicklungen der Zukunft bereiten: ein Parkturm, der bis zu 16 Parkplätze auf einer achtmal kleineren Grundfläche hat. Angetrieben durch einen Elektromotor rotieren die Stellplätze nach demselben Prinzip, wie ein alter Paternoster-Aufzug: Eine Seite bewegt sich hoch, die andere runter. Platz finden sollen in einem VePa-Turm nicht nur Autos, sondern auch Scooter, Fahrräder und in Zukunft sogar

In Deutschland stehen die jungen Gründer wie zu erwarten vor ein paar Schwierigkeiten. Sie müssen alle Regularien einhalten und wollen trotzdem ein möglichst leistbares Produkt schaffen, das zu 100% aus Deutschland kommt. Leistbar ist dabei natürlich relativ. Die Konstruktion eines Tiefgaragen-Stellplatzes kostet in der Regel um die 35.000 Euro. VePa verspricht, günstiger zu sein. Immer noch kein Schnäppchen, dafür deutlich nachhaltiger.

Das ist den Gründern ein großes Anliegen. Sie versprechen 98% weniger CO2-Emissionen bei der Herstellung eines Parkplatzes im Vergleich zu Tiefgaragen. Wichtig dafür ist der Verzicht auf Beton und die Verwendung von deutlich weniger Stahl als üblich. Auch die Bauzeit sollte erwähnt werden. Ein Parkturm soll in nur fünf Tagen (!) auf- und auch wieder abgebaut werden können. Denn was in Zukunft mit Tiefgaragen machen, die nicht mehr gebraucht werden, ist eine Frage, die wir uns definitiv stellen sollten.

Diese kommen in erster Linie aus dem Feld der Wohnbaugesellschaften und Projektentwickler. Das VePa-Team arbeitet derzeit intensiv an Machbarkeitsstudien und Planungen. An mehreren Standorten wurde bereits ein Baurecht erwirkt. Per Gesetz muss für jede neu gebaute Wohnung auch ein Stellplatz geschaffen werden muss. Dies stellt Bauunternehmen oft vor logistische Herausforderungen. VePa kann diese Vorgaben mit den Parktürmen deutlich effizienter lösen.

