Padel-Star Victoria Kurz: Ihre Stärken, ihre Ziele

Steckbrief Victoria Kurz: Alter: 26 Kommt aus: Karlsruhe

Stell dir vor, du schaffst es, professionelle Athletin zu werden, fährst zu internationalen Turnieren und kämpfst dich in ­deinem Heimatland bis an die Spitze – nur um festzustellen, dass manche noch nie von deiner Sportart gehört haben. Für Victoria Kurz, genannt Vici, ist das Realität: „Mit der Padel-Weltelite haben wir in Deutschland wenig zu tun“, sagt die 26-Jährige. Noch. Denn für die Karlsruherin war und ist dieser Zustand ein Ansporn, Wege einzuschlagen, die vor ihr noch niemand gegangen ist – auch damit es die nächste Generation einfacher hat.

Training mit Männern

Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash und stammt ursprünglich aus ­Mexiko, heute zählen Spanien und Argentinien zu den weltweit erfolgreichsten Nationen. Dort wird Padel bereits seit den 1970er-Jahren gespielt. Hierzulande war hingegen erst in den vergangenen Jahren ein kleiner, aber stark beschleunigender Boom zu verzeichnen.

„Mein Papa war Basketballtrainer, meine Mama hat auch Basketball gespielt, aber meine Oma Tennis“, erzählt Victoria von ihren frühen sportlichen Einflüssen. „Weil ich mit sechs Jahren eine totale Mädchenphase hatte, habe ich mich für den Tennisrock und gegen die Basketballshorts entschieden.“ Eine gute Entscheidung, wie sich zeigen sollte.

Vici spielt nämlich nicht nur gern, sondern auch gut – stets mit einer potenziellen Profikarriere im Blick. 2019 erhält sie sogar ein einjähriges Tennisstipendium an der Oakland University in Michigan in den USA. Als jedoch während der Pandemie so gut wie keine Turniere stattfinden und sie zufällig auf dem Padel-Court landet, shiftet ihr Fokus. „Tennis wird immer ­meine ­erste große Sport-Liebe bleiben. Padel hat mir aber schnell unglaublich viel Spaß gemacht – und völlig neue Möglichkeiten eröffnet.“

Victorias Stärken auf dem Platz bescheren ihr und ihrer damaligen Partnerin Denise Höfer schnell Siege – und ab 2022 dreimal in Folge den Titel als Deutsche Padel-Meisterinnen. Was Vici von der Konkurrenz abhebt: Zum einen, dass sie ein „Leftie“ ist, also mit links spielt. Außerdem ihre enorme Power am Platz und ihr aggressives Spiel. Und ihre mentale Belastungsfähigkeit: „Egal wie es steht, ich lasse den Kopf nicht hängen“, sagt sie.

Quotation Egal wie es steht, ich lasse den Kopf nicht hängen. Victoria Kurz

Trainieren muss sie zu dem Zeitpunkt allerdings mit Männern, weil es im Umkreis keine Spielerinnen gibt, die stark ­genug sind. Zu Hause unschlagbar zu sein, ist natürlich ein riesiger Erfolg. Doch Victoria will mehr. Daher trifft sie vor zwei Jahren eine Entscheidung: „Für mich war es die größte Challenge, aus dem deutschen Turnierzirkus auszubrechen und zu sagen: Ich wage es, international zu spielen.“ Weil das noch keine Deutsche vor ihr gemacht hat. Leicht war es für sie zunächst definitiv nicht. „Wenn man in ­einen Sport reinkommt, der so sehr von anderen Nationen dominiert wird, fühlt man sich am Anfang ziemlich allein“, gibt Vici zu. Besonders wenn man kein Spanisch spricht, die neuen Partnerinnen aber kein Deutsch und nur wenig Englisch sprechen. Doch sie kämpft sich durch – auf dem Court und abseits davon.

„Der erste Titel hat mir total geholfen, Anschluss zu finden. So habe ich es auch langsam geschafft, international Freundschaften zu knüpfen.“ Und schließlich ­etwas zu erreichen, was vor ihr auch noch keiner Deutschen jemals gelungen ist: den Einzug in die Top 100 der Welt, wo sie derzeit auf Platz 80 steht. „Als dieses Ranking letztes Jahr im August rauskam, habe ich es gar nicht gerafft. Erst bei der Players Party in Mexiko, drei Monate später, habe ich angefangen zu heulen. Weil der ganze Druck abfiel und ich gecheckt habe: Du gehörst wirklich hierher auf ­diese Premier Padel-Bühne.“ Heute spielt sie nicht nur auf dieser Bühne, sondern berichtet auch über sie: als Expertin auf Red Bull TV, wo die Stopps der Premier Padel Tour live übertragen werden.

Amerika, Australien, Karlsruhe

Als Spielerin nahm Victoria 2025 an 36 Turnieren teil, was in der Regel bedeutet, dass sie von Donnerstag bis Sonntag unterwegs ist – von Amerika bis Australien. Auch das ist nicht immer einfach. „Meine Familie ist mir super wichtig. Wann immer ich zwischen meinem Training in Barce­lona und dem nächsten Turnier Zeit habe, fliege ich nach Hause.“ Auch wenn es nur für 24 Stunden ist. Um „Mensch ärgere Dich nicht“ mit ihrer Oma zu spielen. ­Mamas Hausmannskost zu essen. Ihren Bruder beim Handball anzufeuern.

Wenn man sie nach Zielen fragt, wirkt Vici entspannt – unter die Top 100 zu kommen, davon hatte sie immer geträumt. Und: „Egal ob Tennis oder Padel, für mich war immer das Wichtigste, am Platz glücklich zu sein.“ Dann überlegt sie noch einmal. „Eigentlich ist mein Ziel, in drei bis vier Jahren nicht mehr die Nummer eins in Deutschland zu sein.“ Was erst komisch klingt, bis sie nachsetzt: „Weil dann haben wir es geschafft, die Jugend in Deutschland an den professionellen ­Padel-Sport heranzuführen. Das ist lang­fristig mein größter Wunsch.“

Erlebe Vici live bei Red Bull Padel Dash – einem globalen, actiongeladenen Wett­bewerb für Amateur-Teams. Am 23. Mai in Dortmunds PadelCity übergibt sie den National Final-Gewinnerinnen und -Gewinnern ihre ­Trophys; am Tag davor begleitet sie ein Creator-­Turnier als Kommentatorin im Livestream. Alle Infos und Tickets fürs National Final: redbull.com/padel-dash