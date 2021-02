Vinzenz Geiger: Die hohe Kunst der Kombination

, Olympiasieger mit der Mannschaft in der Nordischen Kombination. In dieser Disziplin messen sich die Athleten nacheinander im Skisprung und im Skilanglauf. Hier schildert Vinzenz, warum du bei seiner Heim-WM die Nordische Kombination auf jeden Fall dabei sein solltest – wenn auch nur im TV (ARD/ZDF).

Wegen der vergleichsweise etwas geringeren Rasanz der Wettbewerbe haftet diesen Sportarten womöglich der Verdacht der Langatmigkeit an. Was für ein Irrtum! Dass der nordische Skisport in Sachen Spektakel und Spannung keinen Vergleich zu scheuen braucht, davon kann man sich vom 23. Februar bis zum 7. März überzeugen. Da findet die

1. Huldige der Königin