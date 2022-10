Orange Sky: Mobiler Wäscheservice für Obdachlose

Die Maslowsche Bedürfnispyramide veranschaulicht, was ein Mensch benötigt, um ein glückliches und funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Die erste Ebene umfasst unsere Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Nahrung, Kleidung und Gesundheit.

inspiriert, den weltweit ersten mobilen Wäscheservice für Obdachlose zu initiieren. Der kostenlose Wäscheservice ist dabei nicht nur eine grundlegende Dienstleistung, sondern schafft auch einen Raum, in dem Menschen eine Gemeinschaft und Zugehörigkeit finden – einen Platz, wo sie hingehören.

Orange Sky wurde 2014 von zwei damals 20-jährigen Freunden, Nic Marchesi und Lucas Patchett, in Australien gegründet. Die Grundidee ist simpel: Die beiden Australier fahren mit VW-Bussen und Mercedes Sprintern – ausgestattet mit Waschmaschinen, Trocknern, Duschen, Wassertanks, Generatoren und Pumpen – durch lokale Parks und bieten kostenlose Reinigungsdienste an.

