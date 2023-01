Metaverse – Fragen (und Antworten) rund um den Hype

Wer hätte sich vor einigen Jahren gedacht, dass Remote Working und Schooling, Zoom, Slack, Teams, Apple Pay und „Du bist auf stumm geschaltet!“ Begriffe und Tätigkeiten sind, die für viele zur neuen Normalität gehören?

Noch nie wurden technische Innovationen so schnell angenommen wie heute. Und schon bahnt sich eine weitere technische Revolution an: das Metaverse .

01 Was ist das Metaverse?

Der Begriff hallt seit einiger Zeit immer lauter aus den Weiten des Internets, stößt aber oftmals auf unwissende Ohren: „Metaverse“, das erinnert doch eher an die leicht überspannten Reime eines Gedichtes, oder? Nicht ganz: Metaverse, das ist eine digitale und interaktive Umgebung, eine Technologie, die Art, wie wir neue Dinge erleben, neue Orte erkunden, arbeiten, spielen, shoppen können.

Metaverse ist aktuell das Buzzword schlechthin. Alles, was Rang und Namen in der Techwelt hat, spricht darüber und ist davon überzeugt, dass das Metaverse die Zukunft ist – und dass es das Web, wie wir es jetzt kennen, komplett verändern wird.

Das Thema, oder besser gesagt der Traum einer virtuellen Welt, in der man sich frei bewegen, mit anderen Menschen abhängen oder arbeiten kann , ist nicht erst seit gestern eine Vision von den Mark Zuckerbergs dieser Welt.

Bereits im Jahre 1991 ist der Begriff im Buch „Snow Crash“ von Neal Stephenson zum ersten Mal aufgetaucht. Doch spätestens seit der Matrix-Tetralogie und der Verfilmung des Buchs „Ready Player One“ haben die meisten ein ganz klares Bild, wie das Metaverse auszusehen und zu funktionieren hat.

Das vollständige Eintauchen in eine virtuelle Realität ist für viele Menschen das ultimative Sinnbild des Metaverse. Eine Welt, in der man so aussehen, alles tragen und in der man so sein kann, wie, wer und was man will! Orte erkunden, die man sonst nie zu Gesicht bekäme oder Ereignisse erleben, die einem sonst verwehrt blieben.

All das und noch vieles mehr, indem man sich einfach ein Headset aufsetzt und sich „einloggt”.

Das ist aber noch ein wenig unscharf: Metaversen (Ja, es gibt nicht nur ein Metaverse) müssen nicht zwangsläufig nur in einer virtuellen Umgebung stattfinden, sondern können auch mit der realen Welt vermischt werden.

Hologramme – der Traum eines jeden Sci-Fi-Nerds – könnten schneller als gedacht Einzug in den Mainstream erhalten und die Art, wie wir arbeiten – besonders in Zeiten des Home Office – nachhaltig verändern.

Werden wir im Metaverse mehr spielen, lernen, arbeiten oder doch feiern? © Getty Images

02 Welche Metaversen gibt es?

Das Who is Who der Techwelt forscht und programmiert sich gerade die Finger wund, um als erste eine funktionierende Infrastruktur aufzustellen, auf der sie ihr Metaverse aufbauen kann.

Epic Games, Nvidia, Tencent, Snap, Microsoft, Google, Apple und natürlich „Marky Mark and the Meta-Bunch“ aka Facebook sind nur einige Firmen, die mit Hochdruck an „The next big thing“ arbeiten.

Hier eine kurze Übersicht der wichtigsten Plattformen:

Roblox

The Sandbox

Decentraland

Axie Infinity

Fortnite

Zepeto

03

Niemand im Game, aber auch wirklich niemand, meint es so ernst wie Mark Zuckerberg! Neben einer auf Jahre ausgelegten Entwicklungs-Roadmap und Milliarden-Dollar-Investments hat das Oberhaupt von Facebook, Instagram und WhatsApp mit der Änderung des Konzernnamens von Facebook auf Meta klargemacht, dass sie kein Social Media-, sondern ein Metaverse-Unternehmen sind.

Meta möchte jedoch nicht nur an der Spitze, sondern erstmalig in ihrer Firmengeschichte vollständig unabhängig von anderen Soft- und Hardware-Herstellern sein.

Bisher war Facebook bzw. Meta immer von anderen Infrastrukturen abhängig. Seine Apps liefen auf iPhone und iPads, die von Apple hergestellt und kontrolliert werden, seine Webseiten auf Browsern von Google oder seine grafisch aufwendige VR-Spiele auf PCs mit Microsoft Windows.

Das Metaverse ist Facebooks erste Chance, sein eigenes Ökosystem zu etablieren und komplett unabhängig von der Konkurrenz zu agieren!

04 Wie komme ich ins Metaverse?

Meta hat dies bereits sehr früh erkannt, 2014 das VR-Start-up Oculus für zwei Milliarden Dollar übernommen und somit den Grundstein seiner Unabhängigkeit gelegt. Seither sind mehrere Versionen ihrer VR-Brillen, wie zuletzt die Meta Quest 2, erschienen, die auch komplett unabhängig von einem Smartphone oder einem PC funktionieren.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Im Gegenteil! Wir befinden uns gerade in einer unglaublich spannenden Zeit, in der unzählige Firmen mit Ideen und Visionen um die Gunst der Tech-Enthusiasten buhlen.

Wie beispielsweise Microsoft, das mit seinem HoloLense Headset und seiner Mixed Reality-Software-Plattform das wiederholen wollen, was der Konzern aus dem verregneten Seattle einst mit Windows und der Office-Suite geschafft hat.

05 Wofür brauchen wir das Metaverse?

Jede Technologie benötigt einen Systemseller. Das bedeutet: den ultimativen Kaufgrund dafür, dass sich eine Person das System kauft oder abonniert.

Bei dem „Original-Ziegelstein“ Game Boy war es Tetris. Bei 3D-Filmen war James Camerons Avatar – Aufbruch nach Pandora für den Kino-Hype verantwortlich. Und für das Metaverse?

Für Microsoft, das Unternehmen hinter Windows, Xbox und Office, steht das Thema Produktivität aktuell ganz klar an erster Stelle.

Mit der Microsoft HoloLense möchte der von Bill Gates gegründete Mega-Konzern Marktführer am virtuellen Arbeitsplatz sowie in Praxen und Ausbildungsstätten werden und im Anschluss seinen Siegeszug in den Wohn- und Kinderzimmern der Welt fortsetzen.

06 Wie funktioniert Microsoft HoloLense?

Wie der Name schon vermuten lässt, setzt die HoloLense primär auf Hologramme. Das Mixed-Reality Headset projiziert virtuelle Objekte oder Personen in die reale Welt. Anders als bei klassischen Augmented-Reality-Apps, bei denen ein Objekt nur in die Welt „hineingeklatscht” wird, ist das Ziel von Mixed Reality, dass virtuelle Objekte auch auf ihre Umgebung reagieren.

Am besten kann man sich das so vorstellen, als würde Marvel-Superheld Tony Stark im Avengers-Tower mit seinen virtuellen Assistenten Jarvis oder Friday an verschiedenen Erfindungen tüfteln, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Anders als im Marvel Cinematic Universe ist dies mit der HoloLense bereite heute möglich! Jedoch zu einem recht hohen Preis. Für eine HoloLense 2 in der günstigsten Ausstattung wird man mit knapp 3.000 Euro zur Kasse gebeten.

Dadurch ist die HoloLense heute nur bedingt für den Otto-Normal-User geeignet und eher im professionellen Bereich zu Hause. In der Medizin wird die HoloLense unter anderem in der Ausbildung verwendet, um angehenden Ärzten die Anatomie des Menschen noch näher zu bringen oder Patienten bestimmte Eingriffe besser zu erklären.

07 Was kann ich im Metaverse tun?

Doch zum Glück besteht das Leben nicht nur aus Arbeit. Wir haben nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten und diese sollte so gut wie möglich genutzt werden. Sei es, um andere Menschen zu treffen, Party zu machen oder neue Orte und Kulturen kennenzulernen.

Dies ist ein zentraler Bestandteil des Metaverse, der heute bereits Realität ist. Auch wenn noch in einer sehr frühen und primitiven Form.

In dem Metaverse „The Sandbox“ hat sich the Doggfather himself, Rapper Snoop Dogg, ein Grundstück gekauft, das die Musiklegende in sein eigenes „Snoopverse“ verwandeln möchte. Auf diesem Anwesen sollen zukünftig exklusive Konzerte, Partys und Events veranstaltet werden, die jeder mit einer entsprechenden Eintrittstoken betreten darf. Wo sich in der Realität Nachbarn bei ausufernden Partys aufregen würden, reißen sich Investoren und Menschen mit zu viel Geld um ein Plätzchen in der Nähe des Künstlers.

Das geht so weit, dass einst ein Fleckchen virtueller Erde in „The Sandbox“ für 450.000 US-Dollar den Besitzer gewechselt hat.

Es muss jedoch nicht immer so exklusiv sein: Auch wenn es kein wirkliches Metaverse ist, zeigt der Free-to-play-Shooter „Fortnite“ von Epic Games, wie Konzerte in der Metaverse ablaufen könnten. Immersive Konzerte in 3D und oder in VR, bei denen man nicht nur dabei, sondern Teil der Show ist.

Virtuelle Konzerte in Spielen genießen immer größere Beliebtheit. So konnte Popstar Ariane Grande bei dem letzten virtuellen Konzert der Rift Tour über 33 Millionen Fans begeistern. Zum Vergleich: das Finale des Eurovision Song Contest 2022 hatte unter den teilnehmenden Ländern (exklusive Australien) zusammengezählt knapp 50 Millionen Zuseher.

08 Wie geht es mit dem Metaverse weiter?

So spannend, futuristisch und abenteuerlich sich die Ideen und Konzepte anhören, so muss aktuell jedem klar sein, dass wir uns noch in einer sehr frühen Phase und mitten in der Entstehung des Metaverse befinden.

Am besten kann man es mit dem Universum kurz nach dem Urknall vergleichen. Im gesamten Kosmos herrschen noch Anarchie und Chaos. Einzelne Atome verbinden sich und schaffen Sterne und Planeten. Einige überleben, viele werden untergehen.

Nicht jede Metaverse-Idee wird sich etablieren. Wie bei früheren Innovationen wird der Konsument entscheiden, was sich durchsetzen wird. Man muss sich nur an frühere Tech-Battles erinnern: VHS vs. Betamax, iPod vs. Zune, Blu-Ray vs. HD-DVD.

Wird die Allgemeinheit Meta trotz zahlreicher Skandale in der Facebook-Ära weiter treu bleiben? Werden sich User mit der Microsoft HoloLense (oder günstigeren Alternative) zurechtfinden? Werden wir zukünftig Dates bei einem virtuellen Konzert von Ed Sheeran haben oder in Snoop Doggs Villa die Sau herauslassen? Werden Schulausflüge im Metaverse zur Normalität?

Fragen über Fragen, die noch niemand beantworten kann. Das Metaverse ist gerade in seiner Entstehung und wir sind mitten drin. Aber anders als in den Anfängen des Internets hat der Konsument mehr Entscheidungskraft denn je.

Abschließend bleibt zu sagen: Es stellt sich nicht die Frage, ob das Metaverse kommt, sondern welche Formen und Anwendungen für den Otto-Normal-User wirklich nützlich sind.