Alex Albon: Eine Million Runden für die anderen

Es ist eine alte Motorsport-Weisheit: Das Rennen um den Titel ist ein Marathon und kein Sprint, und mit den 23 Rennen, die für 2021 geplant sind, gilt das für die diesjährige F1-Saison umso mehr. Zu Saisonbeginn bloß ein schnelles Auto hinzustellen reicht bei weitem nicht – es muss bei jedem Rennen auf jeder Strecke perfekt performen, will man eine Chance auf den Titel haben. Daneben gilt es, das Auto weiterzuentwickeln, potenzielle Vorteile ausfindig zu machen, neue Teile zu probieren und zu verstehen, wie sie sich im Zusammenspiel mit den anderen Komponenten verhalten. Als Test- und Reservefahrer von Red Bull Racing ist all das in diesem Jahr meine Aufgabe.