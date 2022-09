Wasser in der Wüste, gemacht aus Luft

Das Ergebnis sind fünf Liter frisches Wasser bei nur einer nur Kilowattstunde Energieverbrauch – das entspricht einem Waschgang mit dem Geschirrspüler oder einem Viertel dessen, was ein Mitteleuropäer täglich an Strom verbraucht.

In Zukunft soll die Technologie von Watergen auch in Autos, Lastwagen, Vans oder Zügen frisches Trinkwasser liefern. Eine maßgefertigte Version wurde kürzlich erfolgreich beim Autokonzept Škoda Afriq eingebaut. Das Versprechen: immer frisches Wasser während langer Autofahrten.

Bereits jetzt gibt es überdies eine Version des Generators für Innenräume, „Genny“ genannt, die in Bürogebäuden zum Einsatz kommt. Dadurch soll Abfall von Plastikflaschen reduziert werden, was wiederum die Emissionen und den Energieverbrauch auf Transportwegen minimiert.

Am größten ist die Wirkung aber dort, wo frisches Trinkwasser am nötigsten gebraucht wird. Flüchtlinge im syrischen Bürgerkrieg wurden von einer mobilen Station mit frischem Wasser versorgt. In afrikanischen Dörfern dienen die Geräte als Brunnen. Wo Menschen früher für Trinkwasser Stunden zu Fuß gehen mussten, ist es nun täglich frisch verfügbar.

