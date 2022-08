Sophi Horne: „Mein erstes Boot habe ich im Alter von fünf gebaut.“

Wenn man Sophi Horne um einen Rückblick auf ihren Werdegang bittet, kann man als Interviewer schon mal den Sport-Kuli zücken. Ihr Lebenslauf ist gespickt mit klingenden Namen – von Designbüros, Start-ups und SSH Maritime ist da die Rede. Falls sich jemand fragt, was SSH Maritime bedeutet: Die griechische Luxuswerft entwirft Yachten – und zwar für Menschen, die Geldsorgen eher mit Platz- als mit Nullenmangel assoziieren. Als Creative Director hat Sophi deren Design verantwortet – zu diesem Zeitpunkt war sie kaum 20 Jahre alt.

Begonnen hat Sophis Geschichte natürlich noch deutlich früher, und auch danach ist gewaltig etwas vorwärts gegangen. Mit ihrer Firma Seabird Technologies möchte die heute 29-Jährige das Bootfahren neu erfinden, es einfacher, sicherer und nachhaltiger machen. Warum es dafür elektrische Speedboote braucht, und was nötig ist, um überhaupt so weit zu kommen, hat sie uns in einem Interview erzählt.

THE RED BULLETIN INNOVATOR : Dein elektrisches Speedboot „Racebird“ geht nächstes Jahr in einer neuen Rennserie an den Start, und nebenbei ziehst du deine Firma Seabird Technologies auf. Was hat Sophi Horne vorher gemacht und woher kommt die Begeisterung für das Wasser?

SOPHI HORNE : Das Wasser war schon immer Teil meines Lebens. Meine Familie kommt aus Oslo in Norwegen, die Ferien haben wir aber bei meiner Großmutter in Schweden verbracht. Ihr Haus war gleich bei der Küste, und meine Eltern waren damals begeisterte Segler. Meine Familie ist zwar nicht so kreativ, aber ich habe mich immer für das Gestalten von Dingen interessiert. Ich habe also bald mein erstes Segelboot gebaut –da war ich fünf Jahre alt – und meine Schwester hineingesetzt (lacht).

Als ich 15 war, mussten mich die Lehrer zwingen, mit dem Basteln aufzuhören, weil ich stundenlang an einem originalgroßen Surfbrett aus Karton und Pappe geschliffen habe. Ziemlich bald ist dann das Interesse für Software und Designprogramme gekommen – so sind meine ersten Entwürfe entstanden. Meine Freundinnen haben mich damit irgendwann sogar für einen Designwettbewerb angemeldet, der vom größten Medienhaus Norwegens veranstaltet wurde.

Sophi Horne bei der Präsentation des Racebird in Venedig © Lloyd Images

Wie ist der Wettbewerb ausgegangen?

Mein Telefon hat geläutet und mir wurde gesagt, ich hätte einen Wettbewerb gewonnen und solle zu einem Job-Interview kommen. Ich hatte keine Ahnung, worum es eigentlich geht (lacht).

Und was ist danach passiert?

Ein bisschen später, da war ich 18, bin ich in die USA gegangen und bin dort in Kontakt mit SSH Maritime gekommen, einer Megayacht-Werft. Sie haben offenbar Potenzial in meiner Arbeit gesehen und mir einen Weg angeboten. Ich habe eine Ausbildung bekommen und mich plötzlich in einer ganz anderen Welt wiedergefunden. Wenn man diesen Luxus jeden Tag sieht, sich eine Yacht aber nicht einmal einen Tag lang chartern könnte, beginnt man zu überlegen: Wie könnte das Bootfahren zugänglicher werden und was müsste die Bootindustrie ändern? So ist die Idee für Seabird Technologies entstanden – das war ungefähr vor vier Jahren.

Und damit auch die Idee für den „Racebird“ und die erste elektrische Speedboot-Rennserie der Welt?

Der Racebird ist danach gekommen. Ich habe für Seabird Technologies Entwürfe gezeichnet und bin damit zu Bootherstellern gegangen. Das Seabird-Konzept ist 8-sitzig, vollelektrisch und kann als ganz normales Motorboot für Privatpersonen, oder als Beiboot für größere Schiffe und Yachten verwendet werden. Der Ansatz war wohl zu unkonventionell und niemand hat sich dafür interessiert.

Die Jungfernfahrt des Racebird durch die Kanäle von Venedig © Lloyd Images

In der Automotive-Industrie schienen neue elektrische Konzepte aber zu funktionieren. Die Formel E hat mich zum Beispiel schon immer fasziniert, also bin ich zu einem Rennen nach Marrakesch, um mir das anzusehen. Dort habe ich dann ein Meeting mit Alejandro Agag bekommen – dem Erfinder von Formel E und Extreme E. Alejandro hat mein Bootkonzept gut gefunden und wollte sich engagieren. Eines Tages hat mich Alejandro angerufen und gefragt, ob ich meinen Fokus vorübergehend ändern wolle.

Was meinte Alejandro mit „den Fokus ändern“?

Alejandro wollte, dass wir auf Basis der Seabird-Entwürfe eine elektrische Speedboot-Rennserie aufbauen – einen Einsitzer, mit dem man Rennen fahren kann und der Aufmerksamkeit bekommt. Ich sollte mich für ein, zwei Jahre hauptsächlich darauf konzentrieren. Die Idee hatte er, als er mit unserem gemeinsamen Bekannten Rodi Basso am Wasser spazieren war. Und Alejandro ist ein Pusher – von der Idee bis zur Präsentation des Racebird-Showmodells in Monaco sind wahrscheinlich nur zwei Monate vergangen. Ich dachte immer, meine Boote würden in einer verstaubten Garage zusammen gezimmert, und auf einmal stand ich zwischen einem 1:1-großen Racebird-Modell und Fürst Albert von Monaco – das war schon unglaublich.

Und schnell. Zwei Monate sind wenig Zeit. Wie hoch war der Druck, alles richtig zu machen?

Der Druck war natürlich da. Wir haben am Anfang viel Zuspruch bekommen, aber es gab auch kritische Stimmen. Der Racebird soll sich bei höheren Geschwindigkeiten über zwei seitlich montierte Finnen aus dem Wasser heben und über der Oberfläche fliegen, um extreme Manöver fahren zu können – das wurde angezweifelt. Das habe ich natürlich persönlich genommen, es steht ja auch mein Name auf dem Boot (lacht). Außerdem muss man bestimmte Kennzahlen erreichen, so ein Projekt muss sich auch finanzieren lassen, das hat man auch im Hinterkopf.

Gab es einen besonderen Moment in diesem Prozess?

Ja, das war eindeutig der erste Test des Racebird in Italien. Ich war extrem nervös, das ist auch allen aufgefallen, weil ich ungewöhnlich still war (lacht). Wenn das nicht geklappt hätte, wäre wahrscheinlich die Finanzierung gefallen und wir wären wieder am Anfang gewesen. Der Jungfernflug musste also sitzen. Als wir den Racebird das erste Mal ins Wasser gelassen haben und er tatsächlich über dem Wasser geflogen ist – das werde ich niemals vergessen.

Sophi Horne will mit ihren Boot-Projekten die Zukunft mitgestalten. © Sophi Horne

Wenn du jungen Talenten, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, Tipps für das Erreichen solcher großen Ziele geben müsstest – welche wären das?

Das Wichtigste ist, dranbleiben, Wirbel machen, networken . Man sollte stolz auf seine Ideen sein und damit auch hinausgehen. Aber es muss auch klar sein, dass solche Projekte Verzicht bedeuten. Ich habe mein gesamtes Erspartes in Seabird Technologies gesteckt und meine Familie lange Zeit kaum gesehen. Auch meine Freundinnen und Freunde nicht. Wenn du permanent unterwegs bist und versuchst, an Leute heranzukommen, kann das Leben ziemlich einsam werden. Vor allem, wenn am Anfang viele Rückschläge kommen. Man sollte also versuchen, Spaß an diesem Trip zu haben, und nicht immer alles ernst zu nehmen. Meinem jüngeren Ich würde ich raten: Enjoy the ride!

Wie wird der Weg der Sophi Horne weitergehen? Wo siehst du deine Firma Seabird Technologies in ein paar Jahren?

Mit Seabird Technologies will ich das Bootfahren neu erfinden. Wenn die Entwicklung des Racebird abgeschlossen ist und die Rennserie nächstes Jahr startet, werde ich mich wieder stärker dem Seabird-Konzept widmen. Das Ziel ist, Boote zugänglicher zu machen, aber auch umweltfreundlicher und sicherer. Ich habe drei Freunde am Wasser verloren, man unterschätzt die Gefahren noch immer. Da muss sich einiges tun.

Wir arbeiten zum Beispiel an „autonomous docking“ (autonomes Anlegen) und Tracking-Funktionen – wir haben viele Ideen dazu. Ich sehe den Seabird als „Smartboot“, das ähnlich wie ein iPhone funktioniert. Von außen wirkt es simpel aufgebaut, es ist einfach zu bedienen und braucht wenige Knöpfe. Im Hintergrund arbeitet aber High Tech, die in unserem Fall für höhere Sicherheit, bessere Umweltverträglichkeit und mehr Fahrfreude sorgt. Gleichzeitig müssen wir es schaffen, die Kosten zu senken, um das Bootfahren für mehrere Menschen zugänglich zu machen. Das ist unser Ziel, da wollen wir hin.