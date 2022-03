Willkommen im Ideenreich!

Wer schon einmal mit leerem Einkaufskorb ratlos durch den Supermarkt geirrt ist und einfach nicht wusste, welche Zutaten er einkaufen soll, um daraus mit den Resten aus dem Kühlschrank ein halbwegs genieß­bares Abendessen zuzubereiten, der weiß: Kreativität zeigt sich nicht nur in Form eines hübschen Gemäldes an der Wand oder durch einen griffigen Werbeslogan. Auch Kochen ist kreative Arbeit.

Und warum sieht das Schmuckstück, das wir tragen, so aus, wie es nun einmal aussieht? Wieso kann die Spielfigur in unserem Lieblings­game fliegen? Die Antwort: weil sich kreative Menschen darüber den Kopf zerbrochen haben. Aber wie sind sie auf ihre Ideen ge­kommen? Fünf schlaue Köpfe mit den unterschiedlichsten kreativen Berufen verraten uns, wie sie bei ihrer Arbeit vorgehen.

Der Gamedesigner

Arelíus Arelíusarson ist Senior Game Designer bie Gameforge. © Kathrin Frank/carolineseidler.com Ich muss das Rad nicht neu erfinden.

Computerspiele sind zu einer Hälfte Wissenschaft und zur anderen Hälfte Kunst. Wenn ich ein neues Spiel ent­wickle, betreibe ich erst einmal Recherche. Ich besorge mir eine Reihe von Titeln aus dem gleichen Genre und spiele sowohl die er­folgreichsten Games – als auch die nicht so erfolgreichen. Denn auch hier können kleine Goldnuggets drinstecken. Manchmal entdeckt man darin eine Idee, die die Entwickler hatten – und die inspiriert mich dann zu einer anderen Idee.

Kreativität bedeu­tet nicht, dass man das Rad neu erfinden muss. Es reicht auch, an dem Rad Spikes anzubringen. Danach beginnt der eigentliche Kreativprozess. Wichtig ist da­bei, sich auszutauschen. Viele Menschen haben Angst davor, anderen von ihren Ideen zu erzäh­len, weil sie befürchten, jemand klaut sie sonst. Aber du brauchst einen Sparringspartner, um dei­ne Idee weiterzuentwickeln. Oft haben Menschen ähnliche Ideen. Und vielleicht hat diese Person ja an Aspekte gedacht, die dir vor­her noch gar nicht in den Sinn ge­kommen sind. Das sind dann die Momente, in denen die kreativen Funken sprühen.

Die Schmuckdesignerin

Josefine Dietz, 33, ist Geschäftsführerin der Goldschmiede Josefine. © Kathrin Frank/carolineseidler.com Es muss nicht immer gleich perfekt sein.

Wenn ein Kunde oder eine Kundin zu mir in den Laden kommt und möchte, dass ich zum Beispiel ein Armband entwerfe, dann gucke ich mir die Person zunächst an. Ist sie ein sportlicher oder ein eleganter Typ? Jung oder alt? Anschließend fertige ich eine Skizze von dem Schmuckstück an. Solche krea­tiven Arbeiten mache ich nie in meiner Werkstatt, sondern am Sonntagabend bei mir zu Hause, wo ich Ruhe habe.

Manchmal kommt die zündende Idee nicht sofort. Dann lass ich die Arbeit zwei Wochen liegen und widme mich erst einmal anderen Aufträ­gen, um Abstand von dem Projekt zu gewinnen und den Kopf freizu­bekommen. Ist der Entwurf fertig, präsentiere ich ihn dem Kunden. Manchmal ist gleich das Richtige dabei, und manchmal muss ich noch ein bisschen an ihm feilen. So arbeite ich mich dann Stück für Stück voran, bis ich das per­fekte Schmuckstück auf Papier habe. Deshalb mein Tipp: einfach anfangen!

Der Koch

Rolf Caviezel, 49, ist Koch bei freestylecooking. © Kathrin Frank/carolineseidler.com Ideen brauchen Neugierde.

Das Wichtigste ist, dass man die Augen offen hält. Man muss alles hinterfragen. Wenn ich mit dem Auto an einem Zuckerrübenfeld vorbeifahre oder am Frühstückstisch meinen Espresso trinke, dann rattert in meinem Kopf sofort der Motor: Was könnte ich daraus zuberei­ten? Bei der Ideenfindung hangle ich mich immer an drei Regeln entlang, die mir als Leuchtturm dienen. Egal welche Zutat mein Ausgangspunkt ist – am Ende soll daraus ein Gericht entstehen, das a) saisonal ist, b) speziell ist und c) provoziert. Aus einer Zucker­rübe koche ich zum Beispiel eine Suppe. Haben Sie schon einmal eine süße Suppe gegessen?

Der Filmemacher

David Djité, 29, ist Snowboarder und Filmemacher. © Kathrin Frank/carolineseidler.com Mir helfen verschiedene Blickwinkel.

Früher bin ich um die halbe Welt gereist und habe in der Halfpipe irgend­welche Tricks vorgeführt , die eine Jury bewertet hat. Darauf hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Snowboarden ist für mich eine Form von Kunst. Wie ein Gemälde. Kunst kann man nicht objektiv bewerten. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, lieber Snowboard-­Filme zu machen .

Ich möchte aber nicht noch einen Film machen, wo man nur eine Megakulisse sieht und ein Fahrer seine besten Tricks zeigt. Die gibt es zur Genüge. Ich möchte über den Tellerrand hinausschauen und Aspekte von außen mit dem Snowboarden verbinden. Durch mein Psychologiestudium kam mir die Idee, einen Film zu ma­chen über den „State of Flow“, dieser Moment, wenn du dich in einer Tätigkeit komplett verlierst. Dazu habe ich für die Filmmusik mit dem Musiker Miles Singleton zusammengearbeitet. Ich finde es hilfreich, bei solchen Projekten je­manden dabeizuhaben, der nicht aus der Snowboardwelt kommt und noch einmal ein anderes Auge drauf wirft. So entstand am Ende unser neuer Film „Eu­demonia“ in Zusammenarbeit mit The North Face und K2.

Der Fotograf

Martin Fengel, 57, ist Fotograf und Zeichner. © Kathrin Frank/carolineseidler.com Kreativität soll Spaß machen.

Wenn ich einmal in der Woche nach Südtirol fah­re, um an der Freien Universität Bozen Fotografie zu unterrichten, dann versuche ich, den jungen Menschen beizubringen, dass Kreativität nichts ist, wovor man Angst haben muss. Es soll Spaß machen. Man darf nicht zu verkrampft sein. Wenn ich an einer Zeichnung arbeite, dann mache ich es mir gemütlich. Ich setze mich meistens an den Küchen­tisch und schalte das Radio ein. Beim Fotografieren geht das nicht, dafür muss ich rausgehen.

Die Motive finde ich überall. Ein einfacher Stuhl kann viel interessanter sein als ein Kunstwerk. Ich finde Dinge spannend, die Menschen nicht ganz richtig gemacht haben, an denen sie so ein bisschen gescheitert sind. Zu gucken, was ich dem noch hinzugeben kann, reizt mich viel mehr, als etwas, was bereits perfekt ist, einfach nur schön wiederzu­geben. Um solche Motive zu fin­den, ist Neugierde eine wichtige Eigenschaft.