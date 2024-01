Highlight unter Null: Winter-Camping in Lappland

Als der Wind endlich stillsteht und die Sonne drauf und dran ist, ­unterzugehen, gelingt mir der perfekte Run: Ich ­gleite und slide den Hügel ­hinab, springe über Bäume und ­zwischen ihnen hindurch. Die stehen dick mit Schnee behangen da, manche kerzen­gerade und manche krumm, weil die weiße Last ihre Krone fast bis zum Boden drückt. Über mir leuchtet der Himmel blau, unter mir staubt feiner Schnee – und rundherum ist Stille. Nur das sanfte Kratzen meines Snowboards begleitet mich bergab.

Freestyle-Snowboarder Eero Ettala © Eetu Leikas Eero Ettala, 39, gewann als Freestyle-Snowboarder die X Games und performt in vielen Videos.

Es ist vor allem diese Stille, die mich an Lappland be­geistert. Ich lebe in Helsinki, und je älter ich werde, desto stärker zieht es mich in die nördlichste Region Finnlands. Weil Lappland gleich nach Wildnis klingt, nach Wölfen und ­Bären – die es dort auch gibt. Dabei ist die Region eigentlich sehr gut erschlossen. Die Straßen sind ausgebaut, es gibt Supermärkte und Ski­gebiete. Du musst also kein Über­lebenskünstler sein, um dich dort durchzuschlagen, der Sinn für ein kleines bisschen Abenteuer reicht.

Es gibt auch Hotels, viele Urlauber verbringen ihre Ferien dort oben, um auf die Piste zu gehen. Und weil die meisten Leute faul sind, nehmen sie den Lift hinauf und fahren dann die Piste runter – oder, wenn sie im Tiefschnee fahren möchten, den unpräparierten Hang daneben. Doch du musst nur etwas mehr Aufwand betreiben, schon ­landest du in Lappland schnell an ­Orten, an denen vor dir kaum ­jemand gefahren ist.

Eero vor seinem Wohnmobil Sunlight T 67 S Adventure Edition. © Eetu Leikas,

Klar, erst einmal musst du hinkommen. Allein die An­reise aus Helsinki wird zum Er­lebnis: Durch das hügelige finnische Hinterland geht es gut 14 Stunden nach Norden, durch dichte Nadelwälder und vorbei an zahllosen Seen. Erst weit oben im Norden werden die Hügel höher, die Wälder lichter und die Bäume etwas kleiner. Wenn das erste Rentier am Straßenrand auftaucht, dann weiß man: Das Ziel ist nah. Wer es bequemer möchte, parkt sein Auto auf dem Nachtzug, legt sich in eine Kabine und kommt gut ausgeschlafen in der Kleinstadt Kolari an der Grenze zu Schweden an. Natürlich gibt es auch Flughäfen dort oben.

Auch das ist klar: Lappland ist ein Land der Extreme. Bis auf minus 20 Grad kann das Thermometer abrutschen. Im Sommer ist es rund um die Uhr hell, während im Winter die Sonne auch nur drei, vier, vielleicht sechs Stunden am Tag scheint. ­Allein deswegen würde ich ­immer mit dem Wohnmobil fahren. So kannst du direkt ranfahren an den Hügel, den du dir ausgesucht hast – und deine Zeit ideal nutzen. Einer meiner Lieblingsspots ist ­Ylläs, wo mir mein perfekter Run gelungen ist. Dort haben wir an einem Aussichtspunkt zwischen zwei Skigebieten ­gecampt. Von da sind wir zu Fuß los, das Board unter dem Arm durch den Schnee den Hügel hinauf. Ylläs liegt weit oben im Norden, deswegen stehen die Bäume nicht ganz so dicht. Du kannst freier drauflosfahren, gleichzeitig ist der Hang dadurch anfälliger für Wind, und mühsam aufgeschaufelte Sprünge sind oft bald wieder planiert. Vier Tage haben wir gebraucht, um meinen Run anzulegen!

Nach langen Snowboard-Touren entspannt Eero im Wohnmobil bei Brettspielen. © Jyri Paajamaa

An meinem zweiten Lieblingsspot gilt genau das ­Gegenteil: Das Naturschutz­gebiet Valtavaara liegt etwas weiter südlich nahe der Ortschaft Ruka. Gegenüber ­einem Skigebiet befindet sich ein Hügel, der dichter mit Bäumen besetzt ist. Man muss also mehr aufpassen beim Fahren, dafür wird der Schnee nicht so stark verweht. Auch hier parken wir den Camper direkt am Berg und stapfen zu Fuß los.

Keine Sorge: Spätestens am zweiten Tag hast du dir ­einen schönen Weg zurechtgetreten. Der Aufstieg ist nicht schwierig, und auch die Abfahrt durch den Wald geht sehr milde los, wird dann aber schnell steil und dauert nicht sehr lange. So kannst du in ­einer Session mehrere Runden fahren. Das Wohn­mobil in der Nähe ermöglicht es uns, das meiste aus den kurzen Tagen herauszuholen. Wenn du dann mit steif ge­frorenen Fingern vom Snowboarden zurückkommst, hast du dort gleich ein warmes Nest. Kein Après-Ski, keine Party, nur du und deine Kumpels, ein warmes Essen – und dann fallen ohnedies bald alle müde vom Schaufeln in ihre Kojen. Gibt es etwas Besseres? Ja! Denn wenn du dann in ­einer klaren, kalten Nacht den Kopf aus dem Fenster streckst, siehst du am Himmel die ­Polarlichter leuchten. Und weißt, es ist kein Traum.

Hinkommen

­Helsinki erreichst du von Mitteleuropa aus per ­Flugzeug oder per Fähre von Lübeck-Travemünde. Von dort sind es noch rund 1000 Kilometer bis Lappland. Dorthin kommst du per Inlandsflug oder mit dem Auto. Alternativ fährt ein Nachtzug inklu­sive ­Autotransport.

Von Helsinki bis Lappland sind es noch rund 1000 Kilometer. © TRB

Eeros Tipps

Hol dir Einheiz-Gadgets! Klar: Es kann kalt werden in Lappland. Warme Kleidung ist sowieso wichtig, aber auch Gadgets wie Handwärmer können die Ausflüge um einiges an­genehmer machen.

Biete der Nacht die Stirn! Klingt logisch, wird aber beim Packen oft vergessen: Im Dunkeln abseits der Piste nur mit Stirn­lampe fahren! Auch nützlich beim Beinevertreten nach dem Abendessen.

Setz alles aufs Spiel! In Lappland wird es schon am Nachmittag dunkel. Damit im Camper nicht alle ständig am Handy hängen, müssen unbedingt ein paar Brettspiele in den Koffer.