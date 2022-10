Wohnwagon im Porträt: Unabhängig im Tiny House leben

Ein kleiner Esstisch mit zwei weißen Holzsesseln und ausgeschnittenen Herzen in den Rückenlehnen sorgt für uriges Hüttenfeeling, die Eckbank mit den dicken weißen Sitzpölstern lädt zum Knotzen ein. An der Wand darüber geben drei Bullaugen den Blick in den Wald frei, ums Eck ist das Bett in eine Nische gebaut, und nur wenige Schritte sind es von dort bis zur Küchenzeile in Creme und hellem Holz.