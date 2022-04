Die Sonne ist eben erst aufgegangen, als Yann Scussel hoch oben am Rhone­gletscher in das eisige Wasser steigt. Die Kälte schnürt ihm fast den Atem ab. Hektisch schnappt er nach Luft, während er in den kleinen türkisfarbenen Schmelz­wassersee hineinsinkt, der sich hier am unteren Ende des Rhonegletschers zwi­schen Schnee und Felsen gebildet hat. Mit den Armen umklammert Yann sein Hydrospeed-Board, auf dem Rücken trägt er 20 Kilo Gepäck, am Körper einen Neo­prenanzug, fünf Millimeter dick und doch viel zu dünn. Schon nach wenigen Minuten sind Yanns Füße und Hände so gefroren, dass er sie nicht mehr spürt. Dabei hat sein Abenteuer noch gar nicht richtig begonnen.