Die Zukunft des Sports

Sascha L. Schmidt: Hier könnte ein Hologramm die Lösung sein. Dabei sitzen Sie in Düsseldorf mit 54.000 feiernden Fans im Stadion, ich in München mit 75.000 oder in Paris oder in Tokio. Das Endspiel würde dann einfach in jedes Stadion projiziert werden und die Spieler als Hologramme dort über den Rasen ­laufen – angefeuert von echten Fankurven.