Bill Gates: „Wir retten Millionen Kinder“

Bill & Melinda Gates Foundation

Werden unsere Enkel die Malaria nur noch aus Geschichtsbüchern kennen? Die Statistiken sprechen dafür. Seit dem Jahr 2000 konnte die Zahl der Malaria-Toten durch Vorbeugung und verbesserte Behandlungsmethoden schon um die Hälfte gesenkt werden – auch dank der fast 2,4 Milliarden Euro, die die Gates-Stiftung beigesteuert hat. Doch es gibt noch viel zu tun.

Laut der WHO stirbt auf dem afrikanischen Kontinent alle zwei Minuten ein Kind an Malaria, mehr als 60 Prozent der Opfer sind jünger als fünf Jahre. Nun soll Big Data ermöglichen, lokale Cluster zu erfassen und punktgenaue Hilfsmaßnahmen zu setzen. Woanders ist das Vorhaben, diese Krankheit komplett zum Verschwinden zu bringen, bereits geglückt: In den 1950er-Jahren konnte die Malaria in Mitteleuropa und in den USA endgültig besiegt werden.

David E. Albert: „Wir haben immer einen Arzt dabei“

AliveCor

In Zukunft wird jeder rund um die Uhr von seinem Hausarzt begleitet werden, der bei gesundheitlichen Problemen geistesgegenwärtig Alarm schlägt – präziser: von der Digitalversion seines auf Abruf bereiten Hausarztes. Fitness-Tracker und smarte Ringe messen zwar schon jetzt unsere Gesundheitsdaten. Künftige Apps werden aber noch viel präziser arbeiten und zuverlässig Schlaganfälle oder Herzinfarkte verhindern, die häufigsten Todesursache in unserem Teil der Welt.

Das kalifornische Unternehmen AliveCor forscht dafür an der Kombination von medizinischen Geräten und Künstlicher Intelligenz. Ihr winziges tragbares EKG-Gerät ist schon jetzt am Markt. Seine Software passt sich automatisch an die Eigenheiten des Users an und erkennt Herzrhythmusstörungen anhand 300.000 individueller Parameter. „Damit ist nicht nur eine Gesundheitsüberwachung möglich“, sagt AliveCor-Gründer Dr. David E. Albert, „sondern auch eine Aufzeichnung aller Daten über längere Zeit. Was etwa die Überwachung des Genesungsprozesses revolutioniert.“

Pat Brown: „Wir lieben Fleischersatz“

Impossible Foods

Das Barbecue von morgen kommt ohne Hüftsteak und Spareribs aus – und zwar selbst dann, wenn ausgewie­sene Fleischtiger auf der Gästeliste stehen. „Wir haben gelernt, auf einer molekularen Ebene zu verstehen, was Fleisch ausmacht, was es so attraktiv für den Menschen sein lässt“, sagt der US­-amerika­nische Biochemiker Pat Brown, der alljährlich zu den Favoriten für den Chemie-­Nobelpreis zählt. Mit seinem Unter­nehmen Impossible Foods stellt er Fleischersatz her, der vom Original nicht unter­scheidbar ist.

Die Viehwirtschaft ist für 15 Prozent aller globalen Klimagase verantwort­lich. Pat Brown erklärt, warum es sinnvoll wäre, auf Fleisch zu verzichten.

„Der magische Bestandteil für echten Fleisch­geschmack ist der Blutfarbstoff Hämoglobin“, so Brown in einem Inter­view. „Wir lassen ihn von Hefe herstellen, die in Fermentern wächst und in die wir ein Soja-Gen eingeschleust haben.“ Bestimmte pflanzliche Fette und Eiweiße helfen dabei, das ursprüng­liche Mundgefühl zu erzeugen. Essen wir also bald Fleisch, ohne Tiere schlachten zu müssen? „Vernünftig wäre es“, sagt Brown, „weil die Viehwirtschaft für 15 Prozent aller globalen Klimagase verantwort­lich ist, mehr als der gesamte Transportsektor.“ Darum will Brown neben Hackfleisch künftig auch Milch­ und Fischersatz auf den Markt bringen.

Uğur Şahin: „Wir besiegen Multiple Sklerose“

BioNTech

Im Kampf gegen Covid-19 gelang dem Mainzer Biotechnologie-Unternehmen mit einem mRNA-Impfstoff der Durchbruch. Nun soll die Boten-RNA auch bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Autoimmunerkrankungen und Krebs helfen. Am weitesten sind die Mainzer Wissenschaftler mit der Entwicklung eines revolutionären Impfstoffs gegen die bisher unheilbare Nervenkrankheit Multiple Sklerose vorangekommen.

Mediziner Uğur Şahin setzt sich für Krebsforschung und Immunologie ein. © Marzena Skubatz/laif/picturedesk.com

Der Impfstoff regt den Körper zur Produktion von Selbstantigenen an, ohne dass das Immunsystem – wie bei Autoimmunerkrankungen üblich – überreagiert. Das klappte im Tierversuch so gut, dass sich sogar bestehende Symptome zurückentwickelten. Nun soll der Impfstoff zuerst an menschlichen Zellen und dann in einer klinischen Studie erprobt werden.

Dr. Andreas Jordan: „Wir zerstören den Krebs mit Hitze“

MagForce

In Zukunft bekämpfen wir Tumore vielleicht mit der kleinsten Waffe der Welt: mit Nanotechnologie. Dem Medi­zintechnik­-Unternehmen MagForce gelingt das schon jetzt. Mit ihrem patentierten NanoTherm-­Therapie­-System behandeln die Berliner Glio­blastome – das sind bösartige Hirntumore – mit Nanoparti­keln. Die Methode hat Mag­Force­-Gründer Dr. Andreas Jordan entwickelt. Ihm gelang es, Eisenoxid­-Nanopartikel so zu ummanteln, dass sie direkt in den Tumor injiziert oder in die Tumorhöhle implantiert werden können. In jeden inji­zierten Milliliter passen rund 17 Billiarden dieser Nanopartikel. „Die Flüssigkeit selbst ist schwarz wegen der Eisenoxide und ähnelt Tinte“, sagt er.

Nach der Injektion/Implanta­tion muss der Patient in ein spezielles magnetisches Wech­selfeld, den NanoActivator. Hier werden die Nanopartikel im Tumor kontrolliert von außen in Schwingung versetzt, somit im Inneren des Tumors erhitzt. Das Ziel: Noch vor­handene Tumorzellen werden zerstört, ohne das umgebende Hirngewebe zu gefährden. In der EU dürfen Glioblastom-­Patienten bereits mit der neuen Methode behandelt werden. Wenn klinische Studien grünes Licht geben, könnten mit dem revolutionären Therapiesystem bald auch andere Tumorerkran­kungen behandelt werden.

Ajeet Oak: „Wir bringen Hygiene zu den Ärmsten“

Tiger Toilet

Die genial einfache Er­findung eines indischen Start-­ups könnte die Hygienebedingungen in den ärmsten Gegenden der Welt deutlich verbes­sern – und übertragbare Krankheiten eindämmen: ein Klo, das Fäkalien in Dünger verwandelt – und dabei weder Wasser noch Kanalsystem braucht.

„In Indiens Slums gibt es vielerorts kein Fließ­wasser, die Menschen verrichten ihre Notdurft im Freien“, sagt Ajeet Oak, CEO von Tiger Toilet. „Unser System wirkt die­ser Verschmutzung ent­gegen: Das Klo ist überall leicht zu installieren und kann sogar – mithilfe des sogenannten Kompost­wurms – Exkremente in geruchlosen Dünger ver­wandeln.“ Nun will Oak sein kosten günstiges Produkt in die ganze Welt exportieren.

Grégoir Courtine: „Wir reparieren Nerven“

Wings for Life

Sind Rollstühle in ein paar Jahren verzichtbar? Die Chancen stehen gut, dass zumindest Menschen mit Rückenmarksverletzungen (pro Jahr kommen weltweit 250.000 dazu) schon bald ohne sie auskommen werden. Denn die Grundlagenforschung hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, nicht zuletzt aufgrund der Unterstützung der Stiftung Wings for Life .

Für Aufsehen sorgte kürzlich der Fall des querschnittsgelähmten Turners David Mzee , der nach einer neuartigen Therapie wieder (mittels Rollator) gehen kann. „Wir fanden heraus, dass ein Großteil des Rückenmarks nach einer Verletzung intakt bleibt – und elektrisch stimuliert werden kann“, so der für die Therapie verantwortliche Wissenschaftler Grégoire Courtine.

Mithilfe eines implantierten Stimulators kann David Mzee gehen. © Romina Amato/Wings for Life World Run

„Die Patienten können mithilfe von Elektrostimulation wieder gehen – und sogar Kontrolle über Blase, Darm und Sexualfunktionen wiedererlangen.“ Der Fall Mzee macht den Wissenschaftler zuversichtlich, dass „für Paraplegiker bald sogar die willkürliche Kontrolle über ihre Muskeln möglich sein wird.“ 2024 soll es so weit sein.

J. R. Rahn: „Wir zähmen Drogen“

MindMed

LSD, Ecstasy und Magic Mushrooms haben schon so manchem Partygänger die Sicherungen durchbrennen lassen. Die Experten des Schweizer Neuro-Pharma-Unternehmens MindMed gehen genau den umgekehrten Weg. Gemeinsam mit dem Liechti-Labor im Universitätsspital Basel erforschen sie mikrodosierte Psychedelika, um seelische Erkrankungen zu heilen und ADHS, Angstzustände oder die Begleiterscheinungen eines Drogenentzug-Programms zu lindern.

„Wir stehen erst am Anfang mehrerer bedeutender Entdeckungen, die die Anwendung von Psychedelika als therapeutische Arzneimittel vorantreiben können“, sagt MindMed-Mitbegründer J. R. Rahn. Außer mit LSD experimentieren die Basler Forscher auch mit mikrodosiertem MDMA und Psilocybin. Mit Erfolg: Nach dem Start der weltweit ersten LSD-MDMA-Kombinationsstudie im Jänner avancierte die MindMed-Aktie zum Investment-Trend – ein Beleg für das große Potenzial und die baldige Realisierung der Anwendung.

Shai Efrati: „Wir stoppen das Altern“

Shamir Medical Center

Im vergangenen November konnte sich der israelische Wissenschaftler Shai Efrati auf Twitter kaum halten: „Zum ersten Mal ist es uns gelungen, den Alterungsprozess menschlicher Zellen nicht nur zu stoppen, sondern sogar umzukehren“, schrieb er. Die Entdeckung des Shamir Medical Center könnte uns künftig nicht nur Falten, Hüftleiden und Demenz ersparen, sondern vielleicht sogar unsterblich machen. Denn die hyperbare Oxygenierung (Sauerstoffbehandlung) der israelischen Wissenschaftler stoppt den Prozess, der für das Altern verantwortlich gemacht wird: die Verkürzung der sogenannten Telomere an den Enden unserer DNA-Stränge (mit jeder Zellteilung werden Telomere kürzer).

„Telomere schützen das Erbgut. Mit dem Alter verkümmern sie oder verschwinden – und die Zelle kann ihre Aufgaben nicht erfüllen und geht zugrunde“, so Efrati. Sein sensationelles Studienergebnis: In einer dreimonatigen Testreihe wurden die Telomere der Probanden nicht nur am Verkümmern gehindert, sondern sie wuchsen sogar ... Vielleicht werden wir schon bald in Vorstellungsgesprächen gefragt: „Wo sehen Sie sich selbst in 150 Jahren?“