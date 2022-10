"Mine Line": Thomas Genon macht ein Kohlebergwerk zu seinem Spielplatz

Thomas Genon gilt als einer der besten Mountainbike-Slopestyle- und Freeride-Athleten der Welt. Der Belgier ist ein Künstler, wenn es darum geht, in Contests wie Red Bull District Ride und Red Bull Joyride herausragende Tricks zu zeigen, während ihm daneben auch tückische Lines auf Bergen und in abgeschiedenen Landschaften nicht fremd sind.

Genon ist 29 Jahre alt und permanent auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Hinter seinem neuen Projekt "Mine Line" steckt jedoch eine neue Erkenntnis: Manchmal muss man den Blick in die Vergangenheit wagen, um eine neue Richtung zu finden.

In "Mine Line" holt Genon in einem verlassenen Kohlebergwerk in der Peripherie seiner Heimatstadt Lüttich in Belgien alles aus seinen Skills heraus. Er befindet sich in ebenjener Mine, in der schon sein Ur-Großvater einst arbeitete. Damit schreibt "Mine Line" die Geschichte seiner Vorfahren weiter, während Genon gräbt, carvt und atemberaubende Lines aus dem abgeschiedenen Areal herausholt. Das Resultat ist ein Video voller persönlicher Bedeutung - sowohl für sich als auch für seine Familie.

Den vollständigen Edit siehst du im Player oben. Scroll weiter, um mehr über die Arbeit hinter den Kulissen herauszufinden.

Genon fühlte sich daheim sichtlich wohl. © JB Liautard

Genon hat seinen Ur-Großvater nie kennengelernt, aber seine Großeltern sind noch immer am Leben und beide arbeiteten in einer Fabrik, in der die Kohle aus dem Bergwerk weiterverarbeitet wurde. Immer wieder besuchte Genon als Kind das Areal des Bergwerks, während ihm seine Großeltern von der Arbeit seines Ur-Großvaters erzählten.

"Ich besuchte meine Großeltern und erzählte ihnen davon, wo ich als Nächstes drehen würde", erinnert er sich. "Sie konnten es kaum glauben, dass ich mit meinem Helm und meinem Bike in der Mine fahren sollte."

"Als wir die Lines bauten, begannen wir in den frühen Morgenstunden mit dem Graben und arbeiteten bis spät in die Nacht weiter. Das war hart und es hat mich dazu gebracht, die Arbeit meines Ur-Großvaters wertzuschätzen. Insgesamt war es aber wirklich verrückt, sich darüber im Klaren zu sein, dass meine Familienmitglieder ebendort gearbeitet haben, wo ich mit meinem Bike einen Film mache."

Für "Mine Line" holt Genon alles raus. © JB Liautard Diese Erfahrung war eines der Highlights der letzten Jahre, so viel ist sicher. Thomas Genon

Tief in die Mine einzutauchen, um einige Intro-Shots für den Edit zu gewinnen, war für Genon eine emotionale Erfahrung. An diesem Punkt fühlte er sich mit seinem Ur-Großvater so tief verbunden wie noch nie.

"Ich würde sagen, dass diese Erfahrung eines der Highlights der letzten Jahre war, so viel ist sicher", meint Genon weiter. "Es war großartig, mehr über meine Familie zu lernen."

Die Mine fühlte sich aufgrund der Familiengeschichte surreal an. © JB Liautard

Die Intention bestand immer darin, die Landschaft rund um das Bergwerk zu erkunden und nicht unbedingt in den Untergrundtunneln der Mine selbst zu fahren. Bevor Genon also beginnen konnte, brauchte er offiziellen Zugang zum Areal und er musste die verantwortlichen Personen über seine Pläne informieren. Über Red Bull wurden die Kontakte hergestellt und er bekam die Erlaubnis, seinen Edit zu drehen.

Genon erzählt weiter: "Es gab da diese Ausgrabung mit Kies, diesen massiven Hügel, der alleine aus Material aus der Mine bestand. Hier wollten wir fahren und es hat dort insgesamt viel Spaß gemacht, da sich der Dirt fast so anfühlt wie in Utah."

Die Arbeit am riesigen Areal war enorm. © JB Liautard

Nach der Erkundung des Areals und der Planung seiner Lines musste Genon das Ganze nur mehr in die Tat umsetzen. Er lud sich einige Kumpels ein, die ihm dabei halfen, zu graben, zu bauen und die Details der Line zu verfeinern.

Das Klima in Belgien war dabei jedoch nicht unbedingt eine Hilfe. Schwerer Regen sorgte dafür, dass drei Tage harter Arbeit zunichte gemacht wurden. Dennoch, Genon und seine Crew ließen sich davon nicht beirren und arbeiteten weiter, bis sie die Line zu geplanter Zeit fertig hatten. "Wir gaben unser Bestes, um so viele Aspekte wie möglich in die Line einfließen zu lassen."

Die Arbeit war getan, jetzt war es an der Zeit zu spielen. Rupert Walker und Clay Porter, die viel Erfahrung mit Bike-Filmen mitbringen, setzten sich hinter die Linse und produzierten den kompromisslosen Clip.

Genon und sein Team hatten 10 Tage, um alle Vorbereitungen zu absolvieren. © JB Liautard Stress gab es definitiv, aber Genon war mit der Line zufrieden. © JB Liautard

Nach zehn Tagen, an denen darüber diskutiert wurde, wie bestimmte Passagen eingesetzt und bestimmte Tricks gelandet werden sollten, war Genon endlich bereit, aufs Bike zu steigen. Er setzte die Tricks von Beginn an perfekt um - ein Beweis dafür, dass der Build und alles andere wie geplant funktionierten.

"Es war wirklich cool, diesen Box-Transfer zu fahren, weil du mit viel Speed dort ankommst und es schlicht kein Zurück gibt. Man musste das beinhart durchziehen", erklärt Genon mit einem Lächeln. "In den ersten paar Versuchen fühlte es sich so an, als würden wir bei der Landung und dem Step-Down Speed verlieren. Dort zu crashen stand nicht unbedingt auf meiner Tagesordnung. Aber es hat wirklich Spaß gemacht, diesen Abschnitt auszuprobieren und ich liebte es, ihn zu fahren."

Seine Lieblingspassage war aber definitiv der Arieal-Transfer: "Ein solches Areal passt am besten zu meinem Stil. Es ist ein seltsamer Transfer, bei dem du zunächst einmal herausfinden musst, wie du dich in die Drehbewegung bringst - und ich muss dazu sagen, dass ich mich zuvor auf einem Feature dieser Größe noch nie gedreht hatte. Es hat sich gut angefühlt, diesen Trick perfekt zu landen."

Ein Teil der Line war im Freien, um noch kreativer arbeiten zu können. © JB Liautard Genon holte alles aus seinem Canyon Torque heraus. © JB Liautard Der "Money Shot"... © JB Liautard

Doch bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht einige brenzlige Situationen gab: "Beim ersten Versuch eines Features in der Luft gelang es mir gerade noch, das Vorderrad bei der Landung auf den Boden zu drücken. Der Gap war größer, als ich es erwartet hatte. Ich musste mich an dieser Stelle drehen, da die entsprechenden Gelegenheiten im Laufe des Videos rar waren. Aber am Ende hat alles perfekt funktioniert."

Das Resultat ist eine wundervolle und spannende Hommage an Genons Ur-Großvater und ein Edit, der auch uns die Gänsehaut auf die Arme zaubert. Am besten daran aber ist, dass Tommy die Gelegenheit bekam, eine historische Gegend zu bearbeiten und diese sowie sich selbst damit in eine völlig neue Richtung zu pushen.

Genon selbst bringt es auf den Punkt: "Ich bekam die Chance, auf dem Freeride-Bike alles zu machen, was ich wollte. Damit konnte ich mich eher daran orientieren, wie ich das moderne Mountainbiken vor meinem inneren Auge sehe. Auch wenn ich noch immer eher für meine Slopestyle-Runs bekannt bin, war es ein tolles Gefühl, etwas Neues und Spannendes zu probieren. Ich wollte mein Bestes in einem Bereich zeigen, für den ich nicht unbedingt bekannt bin."

Sein Ur-Großvater wäre stolz gewesen.