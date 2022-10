Red Bull Rampage steht vor der Tür und Thomas Genon ist heiß auf Nr. 10

Es ist wieder so weit: Red Bull Rampage kehrt diese Woche in das gnadenlose Terrain im Südwesten Utahs zurück und es gibt einen europäischen Rider, der am 21. Oktober sein 10. Rampage-Jubiläum feiern wird.

Und dieser Rider ist der Belgier Thomas Genon . Der einzige Europäer, der noch öfter dabei war, ist der Katalane Andreu Lacondeguy. Für Lacondeguy wird es der bereits 11. Auftritt an den heiligen Berghängen von Utah sein. Genon feierte 2012 sein Rampage-Debüt und seither ist er unglaublich konstant gewesen und stand acht Mal im Finale. Seine Bilanz: Zwei fünfte Plätze in den Jahren 2015 und 2018.

Genon ist ein Rampage-Veteran © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Ein Jahrzehnt nach seinem ersten Auftritt bei Red Bull Rampage hat sich der heute 29-jährige Thomas Genon einen Ruf als einer der besten Mountainbike-Slopestyler und Freerider der Welt erarbeitet. Während sich einige Athleten vom Wettkampf zurückgezogen haben, reist Genon immer noch um die Welt, um sich bei Contests mit der Crème de la Crème der Freeriding-Szene zu messen. Seine Liebe zur Rampage ist nach wie vor ungebrochen.

"2012 war meine erste Rampage und seitdem habe ich keine verpasst. Ich bin ein riesengroßer Fan. Ich finde es großartig, dass man hinkommt und die Strecke so baut, wie man möchte. Es ist klein klassischer Contest mit einem vorgegebenen Track. Du kannst deine Line so gestalten, dass es zu deinem Style und zu deiner Fahrweise passt."

Genon bei seiner ersten Rampage 2012 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

In den letzten 10 Jahren hat sich der Belgier natürlich weiterentwickelt und auch die Rampage ist mit ihm gewachsen. Bei der Produktion von Video-Content lässt sich Genon ebenfalls von dem einzigartigen Event beeinflussen. Bei seinem jüngsten Projekt "Mine Line" hat er sich hinsichtlich Flow und Linienwahl stark von Freeriding inspirieren lassen.

"Die Rampage hat sich parallel mit mir weiterentwickelt. Man verändert sich mit der Zeit und will andere Sachen fahren. Rampage hat diesen Wandel auf ganz natürliche Weise möglich gemacht. Im Laufe der Jahre bin ich immer härtere Lines und technischere Sache gefahren, wo es mehr um Kontrolle ging."

15 Min MTB in der Mine mit Thomas Genon Der Freeride Mountainbiker Thomas Genon findet seine Line am selben Ort, wo seine Vorfahren früher Rohstoffe gewonnen haben.

Die Rampage ist für Genon ein Ort, an dem er sich frei ausdrücken kann.

"Es ist richtig cool, dass man tun kann, was man will und gleichzeitig anderen Ridern zusehen kann, wie sie es machen. Das ist wichtig! Jeder Fahrer hat seinen eigenen Style und kann das bei der Rampage ausleben."

Hat Genon nach neun Rampage-Ausgaben mit ständig wechselnden Kursen das Geheimrezept für die perfekte Line gefunden?

"Wenn ich an all die Jahre der Rampage und an die Entwicklung des Sports denke, würde ich sagen, dass die perfekte Line diejenige ist, die dich in jeder Hinsicht herausfordert", mein Genon.

Erlebe Thomas Genon aus der POV-Perspektive bei der Red Bull Rampage 2021:

1 Min Thomas Genons Run 2021 Der belgische Freeride-Magier Thomas Genon legt im Finale der Red Bull Rampage 2021 den Run seinen Lebens hin.

Für Genon sind die besten Fahrer, diejenigen, die alles können und ihre technischen Skills mit massiven Tricks kombinieren. Einer dieser Rider ist der Weltcup-Downhiller Brendan Fairclough.

"Der letzte Run, den Fairclough hier [Red Bull Rampage 2019] zeigte, hat einfach alles gehabt. Als er über den Canyon flippte , war für mich klar, dass es der beste Run aller Zeiten war."

Was seine eigene Line betrifft, konzentriert er sich auf spektakuläre Tricks auf einzigartigen Features. Sein Motto nach einem Jahrzehnt Rampage ist: "Go big and go fast" -- und das diesjährige Event zu etwas ganz Besonderem für sich zu machen.

"Ich möchte größere Jumps zeigen, denn wir kehren wieder an den Ort zurück, an dem ich 2012 zum ersten Mal gefahren bin und mein Riding hat sich seitdem verändert. Ich werde mir auf jeden Fall eine neue Line suchen."

Rampage verlangt ultimativen Fokus © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Wie Genon bereits erwähnt hat, findet die diesjährige Ausgabe von Red Bull Rampage auf dem gleichen Terrain wie zwischen 2008 und 2013 statt. Das Gelände ist nach fast 10-jähriger Abwesenheit der perfekte Schauplatz für ein Freeriding-Festival für die Ewigkeit.

"Red Bull Rampage ist jedes Mal wie ein unbeschriebenes Blatt. Ich möchte etwas ganz Neues starten. Am Ende geht es darum, dass man stoked ist über seinen Run."

Was sein Grabungsteam anbelangt, so wird Genon auf die Crew vertrauen, die ihm bereits bei seinem "Mine Line"-Edit zur Seite stand. Mit dabei sind unter anderem die beiden Franzosen Eliott Lapotre und Louis Reboul. Beide sind herausragende Rider, wobei Reboul 2014 selbst beim Rampage-Finale dabei war.

"Letztes Jahr war es so kurzfristig, dass ich sie nicht mitnehmen konnte, aber Eliott war 2016, 2017, 2018 und 2019 dabei. Er ist DER Mann, den ich immer mitnehme. Mit Louis fahre ich viel in meiner Heimat."

"Anfang des Jahres waren wir mit Canyon bereits in Utah und die beiden haben mir bei meinem Build geholfen. Sie wissen genau, was ich will und ich muss ihnen nichts groß erklären."

Genon ist ready to roll © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Als Athlet, der bereits zum 10. Mal bei Red Bull Rampage dabei ist, könnte man meinen, dass Genon das Event und sein Gefahrenpotenzial vielleicht unterschätzt. Aber das tut er nicht.

"Man weiß nie, ob es das letzte Mal sein wird. Selbst wenn man das erste Mal dabei ist. Es ist einfach einzigartig. Jeder will sein Bestes geben. Ich möchte dieses Jahr beweisen, dass mein Build richtig gut geworden ist und dass er alles aus mir herausholt."

"Das Commitment, deine Line hinunterzubringen, ist viel größer als bei jedem anderen Event. Am Anfang hat man natürlich Respekt und Angst, aber diese unglaubliche Entschlossenheit, die das Event fordert, macht es leichter, diese Angst zu überwinden."

Der Mythos Red Bull Rampage © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Natürlich besteht weiterhin die Hoffnung, dass Genon auch in den kommenden Jahren bei Red Bull Rampage dabei sein wird. Und wenn er es schafft, unter die Top 10 zu fahren, ist er automatisch für nächstes Jahr qualifiziert. Was sind also seine Erwartungen?

"Es gibt so vieles, was perfekt laufen muss. Es ist unglaublich schwer, die endgültige Platzierung vorherzusagen. In den letzten Jahren war ich Fünfter, Sechster und Siebter, ich werde also alles geben, um endlich aufs Podium zu kommen."

