Thomas van Tonder meistert 600 Monkey Bar Challenge auf einer Brücke

Thomas van Tonder reiste selbstsicher an die Bloukrans-Brücke , die höchste Brücke Südafrikas. Etwas zu selbstsicher, wie er nach seiner erfolgreichen Challenge erklärt:

„Ich möchte fast sagen, dass mich die Brücke in gewisser Weise gedemütigt hat“, sagt er.

Quotation Ich war etwas übermütig. Ich war etwas zu selbstsicher, und diese Steigung hat mich definitiv auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Thomas van Tonder

Wer weiß, dass van Tonder Weltmeister im Hindernislauf ist, kann erahnen, was diese Aussage bedeutet. In der Vergangenheit kletterte er für einen Guinness-Weltrekord 90 m an einem frei hängenden Seil hoch. Sich festzuhalten ist also im Grunde sein Job. Die Brücke hat ihn trotzdem Sprosse für Sprosse richtig ins Schwitzen gebracht.

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Am 26. Oktober brauchte er 47 Minuten und 37 Sekunden, um 600 Monkey Bars zu überwinden, die unter dem Brückenbogen aufgehängt waren – etwa 280 Meter davon in 216 Metern Höhe über dem Fluss. Einen 45°-Anstieg hinauf, über die Krone hinweg und auf der anderen Seite wieder hinunter. Alles nur mit der Kraft seiner Hände auf der längsten Strecke Monkey Bars Strecke, die je gebaut wurde. Im Ziel sagte er:

Quotation Ich habe gerade einen meiner größten Träume und eine meiner wichtigsten Missionen der letzten zwei Jahre verwirklicht. Thomas van Tonder

Er sei einfach dankbar für alles: "Wir haben es tatsächlich auf die andere Seite geschafft.“

01 Red Bull Bridge Bars auf einen Blick

Stange für Stange auf die andere Seite der Brücke. © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Athlet: Thomas van Tonder

Ort: Bloukrans-Brücke, Südafrika

Challenge: Den Brückenbogen mithilfe von Monkey Bars überqueren – nur mit der Kraft der Hände.

Anzahl der Sprossen: 600

Strecke: ca. 280 m

Maximale Höhe: 216 m

Steilster Anstieg: 45°

Dauer: 47 Min. 37 Sek.

02 Die Brücke ging ihm schon lange nicht mehr aus dem Kopf

Die legendäre Bloukrans Brücke lieferte das Setup. © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

An die Brücke hatte er immer wieder gedacht: Als van Tonder das erste Mal darunter stand, wirkte der Bogen viel größer als auf den Bildern. „Als stünde man am Fuße eines hohen Gebäudes“, sagte er. „Ich dachte: ‚Was haben wir da bloß gemacht?‘“

Er hätte den einfachen Weg wählen können, eine gerade Strecke über die Stangen oben. Er entschied sich für den Bogen, weil er sich nicht sicher war, ob er es schaffen würde. „Das ist keineswegs etwas, von dem ich weiß, dass ich es kann“, sagte er vor dem Versuch, „was bedeutet, dass es die richtige Herausforderung ist.“

Als er zu Hause zum ersten Mal schräge Stangen ausprobierte, schaffte er etwa sechs Meter. Sechs Monate, eine an einem Berghang errichtete Kletteranlage, Sehnenentzündungen und jede Menge aufgerissene Haut später stand er am Fuße des echten Bogen.

03 Die brutale Herausforderung, rückwärts zu klettern

„(...) auf keinen Fall etwas, von dem ich weiß, dass ich es schaffen kann." © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Es begann um 10:21 Uhr Ortszeit (9:21 Uhr deutsche Zeit). Die Brücke öffnete sich direkt mit ihrem steilsten Abschnitt. Mit 45° war es Thomas van Tonder nicht möglich, nach vorne zu schauen. Er musste den Rücken zu den Stangen drehen, sich hochziehen und nach der nächsten greifen, immer und immer wieder, während es immer weiter nach oben ging.

Dann war unklar, ob das Wetter hält, die Herzfrequenz des Südafrikaners lag bereits bei 150, und nach fünf Minuten sagte er über Funk: „Die Hände fühlen sich nicht gut an.“ Der 34-Jährige hatte immer gewusst, dass der Anstieg der härteste Teil sein würde.

Trotzdem ging es weiter, als er sich vorgestellt hatte. „Es war locker doppelt so lang“, sagte er. „Wir haben so viel wie möglich simuliert und trainiert, aber nichts ist wirklich vergleichbar mit dieser ständigen Belastung, die diese Steigung auf dieselbe Muskelgruppe ausübt.“

„Das war die Hauptaufgabe“, kommentierte er hinterher. „Einfach am Lenker bleiben, Stück für Stück.“

04 Der schwierigste Teil war die mentale Herausforderung

Thomas van Tonder musste die Brücke gedanklich in Abschnitte unterteilen. © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Am Scheitelpunkt flacht der Bogen ab und die Brücke ändert ihre Beschaffenheit.

„Ich würde sagen, das war für mich der mental härteste Teil“, sagte van Tonder.

Quotation Ich war müder, als ich erwartet hatte, als ich in diesen mittleren Abschnitt kam, und ich fand es wirklich schwer, einen Rhythmus zu finden. Thomas van Tonder

Er sagte weiter: "Die Hände machten einfach nicht das, was ich von ihnen erwartet hatte. Es war schon so schwer, sie überhaupt geschlossen zu halten.“

Es gab einen Abschnitt, in dem er schwingen und die Stangen im eher traditionellen Klettergerüst-Rhythmus überspringen konnte. Doch selbst dort ermöglichten ihm die kleineren Stangen keinen guten Schwung.

Der Blick nach vorne machte es noch schlimmer. „Wenn man auf das Ziel schaut, ist es so weit außer Reichweite und dazwischen liegen so viele Stangen“, sagte er. „Es scheint unmöglich.“

Also hörte er auf, auf das Ziel zu schauen. Er teilte die Strecke in kleine Abschnitte auf und erklärte Richard Lievaart, dem Leiter für Aufbau und Sicherheit, über Funk, welchen Punkt er als Nächstes anvisierte. „Nicht, dass es dadurch einfacher geworden wäre“, sagte er, „aber mental besser verkraftbar.“

Tief in der Mitte begann sein Körper, Warnsignale zu senden. „Es gab definitiv Moment, in denen mein Kopf irgendwie zu pochen begann, und ich wusste, dass ich umkehren musste“, sagte er. „Denn wenn ich so weitergemacht hätte, wäre ich ohnmächtig geworden.“

Das Problem waren seine Hände. „Ich musste wieder hochkommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Hände mich tatsächlich tragen würden.“ Es brauchte Selbstvertrauen: „Einfach darauf vertrauen, dass sie es schaffen“, sagte er, „und das taten sie auch.“

05 Jede Stange wurde zu einem Kampf

47 Minuten und 37 Sekunden in bis zu 280 Meter Höhe. © Moegammad Abrahams/Red Bull Content Pool

Beim Abstieg spürte der 34-Jährige die Schwerkraft und musste abbremsen. Voller Fokus darauf, jede Stange erwischen - in dosierter Geschwindigkeit.

„Sobald wir in den Abstieg kamen, fand ich, glaube ich, etwas mehr Rhythmus“, sagte er. „Aber auch hier war die Erschöpfung weitaus größer, als ich erwartet hatte.“

Die Zweifel ließen ihn nicht los. „Vom mittleren Abschnitt bis zum Ende war ich mir unsicher, ob ich es tatsächlich schaffen würde“, sagte er. „Es gab viele Momente, in denen ich am Rande stand, meine Beine noch hochbekommen zu können oder nicht. Es war definitiv keine Selbstverständlichkeit.“

Wann hat er dann angefangen, daran zu glauben?

„Wahrscheinlich auf den letzten 40 Metern“, sagt er. Etwa im letzten Viertel, als das nächste Brückenstück, auf das er zusteuerte, schon die Ziellinie selbst war. Das war das erste Mal, dass er sich erlaubte zu glauben, er könnte es tatsächlich schaffen.

„Der Rest“, sagte er, „war ein Kampf.“

Auf den letzten 20 Metern ging ihm ein Gedanke immer wieder durch den Kopf. „Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf bei jeder einzelnen Sprosse“, sagte er. „Ich hatte solche Angst, dass mir die Hand rutschen oder ein Fehler passieren würde und ich eine Sprosse verfehlen würde. Ich war also total auf diesen letzten Abschnitt konzentriert, weil mein Körper völlig fertig war.“

06 Der Preis für die Überquerung

Van Tonders Hände mussten bei diesem Projekt die Hauptlast tragen. © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Seine Hände sprachen Bände. Das Klebeband an seinen Fingern war komplett durchgerissen.

Sie hielten besser durch, als er befürchtet hatte. „Ich hab mich wohl zu sehr darauf vorbereitet, dass sie kaputtgehen, und das hat mich in gewisser Weise gerettet“, sagte er. Die Handflächen, von denen er erwartet hatte, dass sie aufreißen würden, waren „überraschend in Ordnung“.

„Wenigstens kann ich sie jetzt wieder schließen“, sagte er. „Ja, sie tun weh.“

07 Das Team hinter dieser Leistung

Van Tonder hat die Brücke nicht alleine in Angriff genommen, und das betont er auch direkt.

Die Brücke diktierte ihre eigenen Bedingungen. Nichts durfte verschraubt oder gebohrt werden. Richard Lievaart, Leiter der Seiltechnik und Sicherheitsdirektor bei Vertical Safety Systems (VSS), war ursprünglich van Tonders Kletterpartner aus der Kletterhalle. Er und sein Team richteten den Parcours mit zwei unabhängigen Sicherheitspunkten ein – ohne eine einzige dauerhafte Verankerung.

It takes a team: Richard Lievaart war für die Technik verantwortlich. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Kletterlegende Stefan Glowacz hat van Tonder bei der Vorbereitung geholfen. © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

„Das schwierigste Problem war, dass wir die Brücke überhaupt nicht verschrauben durften“, sagte Lievaart vor dem Versuch.

Für van Tonder ist das Team die eigentliche Geschichte. „Einige Leute haben die ganze Nacht durchgeriggt, um sicherzustellen, dass diese Brücke heute Morgen für mich bereit ist. Und dann sind sie dort oben geblieben, um auf meine Sicherheit zu achten“, sagte er. „Das hat uns alle aus unserer Komfortzone gebracht. Und ich möchte der Welt klarmachen, dass genau darin für mich der wahre Wert von all dem liegt.“

08 Eine Lektion in Demut

Thomas van Tonder erreicht „den Höhepunkt eines Jahres voller Arbeit“. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Vater zu werden, ist ein wichtiger Grund, warum van Tonder die Challenge auf sich genommen hat. „Die Menschen, die zu dir aufschauen, lernen viel mehr aus dem, was du tust, als aus dem, was du sagst“, sagte er vor dem Versuch.

Er behält die Tatsache, dass er der Erste ist, der den Bloukrans-Bogen auf diese Weise überquert, im Blick. „Es gibt nicht mehr viele Dinge auf der Welt, die noch nicht gemacht wurden, und ich bin mir sicher, dass es ein ziemlich cooler Gedanke ist, zu wissen, dass ich der Erste bin, der genau so etwas tut“, sagte er. „Aber für mich geht es mehr darum, dass ich zu Ende gebracht habe, was ich angefangen habe. Ich habe mir dieses große, verrückte Ziel gesetzt, und wir haben es tatsächlich geschafft.“

„Für mich bedeutet der heutige Tag den Höhepunkt eines Jahres voller Arbeit, sechs Monate Engagement und die Zusammenarbeit vieler Menschen“, sagte er. „Das ist ein bisschen surreal.“

Und die Brücke? Die hat uns noch eine letzte Lektion erteilt.

„Wenn man so etwas in Angriff nimmt“, sagte van Tonder, „muss man bescheiden rangehen.“

Du kannst dir die komplette Aufzeichnung der Veranstaltung ab 28. Oktober auf Red Bull TV ansehen .