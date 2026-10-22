Wer ist Thomas van Tonder? Der Mann, der sich an 600 Monkey Bars wagt.

Aufgewachsen in Hartbeespoort, Südafrika, fühlte sich OCR-Weltmeister (Obstacle Course Racing) Thomas van Tonder schon immer zu großen Herausforderungen und Abenteuern hingezogen – noch bevor er wusste, wohin ihn das führen würde.

Als junger Mann begann er, mit dem Kampfsport und schaffte es bis zum schwarzen Gürtel im Kickboxen. Gleichzeitig probierte er sich in anderen Sportarten aus, darunter auch Radfahren. Während er für ein Rennen trainierte, begegnete er bei einem lokalen Hindernisrennen Teilnehmenden, die voller Schlamm waren.

Sei live dabei: Red Bull Bridge Bars wird am 26. Oktober voraussichtlich um 9 Uhr MEZ auf dem Red Bull YouTube-Kanal übertragen. Datum und Uhrzeit können sich jedoch wetterbedingt ändern.

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Sie kamen gerade vom „The Warrior Race“, Südafrikas größter Hindernislauf-Serie, mit Veranstaltungen, die vom „Rookie“-Level bis zum längeren, schwierigeren „Black Ops“ reichten. Neugierig geworden, meldete er sich Ende des Jahres für das Rookie-Rennen an.

Quotation Als es vorbei war, hatte ich das Gefühl, ich hätte es noch zweimal schaffen können, also habe ich mich noch mehr ins Zeug gelegt und mich beim nächsten Rennen für ‚Black Ops‘ angemeldet. Thomas van Tonder

Das war genau das, worauf er gewartet hatte. Er hatte in OCR seinen Sport gefunden.

01 Vom Anfänger zum Weltmeister

In den folgenden Jahren verfeinerte van Tonder sein Training und fand seinen Rhythmus – sowohl körperlich als auch mental. Bis 2016 hatte er den Profi-Status erreicht und nahm seitdem an sechs OCR-Weltmeisterschaften teil, bei denen er fünfmal unter die Top 10 kam.

2019 wurde er OCR-Weltmeister über 100 Meter und belegte zudem den zweiten Platz im 3-km-Lauf, bevor er 2024 mit Bronze im 3-km-Lauf erneut auf das Podium zurückkehrte. In seiner Heimat hat er mehr als 20 Siege bei den Warrior Race Black Ops in der Elite-Klasse errungen und 2016 sowie 2018 südafrikanische Meistertitel gewonnen.

Thomas van Tonder stellte einen Guinness-Weltrekord auf © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Im Jahr 2020 stellte er einen Guinness-Weltrekord für den schnellsten 50-Meter-Seilkletterlauf zwischen den Soweto Towers in Johannesburg auf und erreichte den Gipfel in drei Minuten und 19,68 Sekunden.

Jetzt bereitet sich van Tonder auf eine der größten Herausforderungen seiner Karriere vor.

02 Die Red Bull Bridge Bars

Am 26. Oktober 2026 wird der Südafrikaner - wenn die Wetterbedingungen passen - versuchen, mehr als 600 Monkey Bars zu überwinden , die unter dem Bogen der Bloukrans-Brücke – Afrikas höchster Brücke, die 216 m über dem darunterliegenden Fluss thront – aufgehängt sind. Van Tonder räumt ein, dass dies die schwierigste Herausforderung sein wird, die er je in seinem Leben in Angriff genommen hat.

Anstatt eine gerade Strecke aus horizontalen Stangen zu überqueren, wird er der natürlichen Bogenform der Brücke folgen. Das bedeutet, dass er den ansteigenden Bogen bewältigen, dessen flachen Scheitelpunkt überqueren und dann auf der anderen Seite wieder hinabsteigen muss. Jeder Abschnitt wird seinen Griff, seine Ausdauer und seine Körperbeherrschung auf die Probe stellen.

Eine gerade Linie über die Oberseite der Brücke wäre eine Möglichkeit gewesen und hätte zu einer viel einfacheren Überquerung geführt. Doch van Tonder entschied sich für die schwierigere Variante. „Die eine Variante wäre wahrscheinlich machbar gewesen“, sagt er.

Quotation Die andere Variante wird mich an meine Grenzen bringen, und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Thomas van Tonder

Die Idee für diese Challenge entstand erstmals während seines Guinness-Weltrekord-Seilkletterns und hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen.

Thomas Van Tonders Griffkraft wird hart auf die Probe gestellt. © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool Van Tonder steht vor der Herausforderung seines Lebens. © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool Sicherheit hat oberste Priorität. © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool Van Tonders Körper wird einer enormen Belastung ausgesetzt sein. © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool Müdigkeit wird auf der Brücke eine große Rolle spielen. © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

„Die Bloukrans-Brücke ist ein wirklich beeindruckender Ort“, sagt van Tonder. „Ich habe schon seit vielen, vielen Jahren davon geträumt, ein großes Projekt an dieser Brücke zu realisieren, und als diese Idee aufkam, hat sie alle Kriterien erfüllt. Ich wusste sofort, dass dies der Ort war, an dem ich das schaffen wollte.“

Van Tonder gibt zu, dass es noch jede Menge Unbekanntes gibt. Abgesehen vom Ausdauerfaktor glaubt er, dass der Rhythmus der Überquerung schwierig werden wird.

„Bei den Simulationsübungen, die ich bisher gemacht habe, komme ich manchmal in einen Rhythmus und schaffe ein gutes Stück, aber dann versagen mir die Arme und der Griff, und ich bin gezwungen, eine Verschnaufpause einzulegen“, erklärt er. „Das reißt dich natürlich komplett aus dem Rhythmus, und du musst jedes Mal wieder reinfinden. Und es wird im Laufe der Zeit immer schwieriger.“

Er gibt zu, dass er nicht ganz sicher ist, ob er diese Leistung schaffen kann – was für ihn bedeutet, dass es genau die richtige Herausforderung ist.

Live dabei sein: „Red Bull Bridge Bars“ wird am 26. Oktober vorläufig um 10 Uhr MEZ auf dem Red Bull YouTube-Kanal übertragen. Datum und Uhrzeit sind jedoch von den Wetterbedingungen abhängig.

03 Warum Thomas van Tonder gerne einzigartige Herausforderungen annimmt

Während viele Sportler den Nervenkitzel der Herausforderung genießen, ist van Tonders Inspiration tief in seiner Familie verwurzelt. „Sie sind das Rückgrat von allem“, beschreibt er. „Man kann in keinem Bereich Höchstleistungen erbringen, wenn man nicht fest im Leben steht. Für mich geht es im Leben darum, den kleinen Menschen, die ich großziehe, das bestmögliche Vorbild dafür zu geben, was es heißt, ein engagierter Mensch zu sein.“

Als Ehemann und Vater von drei Kindern gibt van Tonder auch zu, dass er seine Erfolge seit der Geburt seiner Kinder mit anderen Augen sieht.

„Die Menschen, die zu dir aufschauen, lernen viel mehr aus dem, was du tust, als aus dem, was du sagst“, sagt er. „Der beste Weg, das zu vermitteln, ist, sich etwas wirklich Schwieriges vorzunehmen, es zu meistern und dafür zu trainieren, denn der Wert liegt in diesem Prozess.“

Thomas van Tonder trainiert hart in Kapstadt. © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Zwar ist van Tonder nach wie vor hochmotiviert, diese außergewöhnlichen Herausforderungen anzunehmen, doch das ständige Training und das Ausreizen der körperlichen Grenzen erfordern eine enorme mentale Stärke. Zum Glück für den Südafrikaner hat er schon immer an das Motto „Der Geist siegt über die Materie“ geglaubt.

„Wenn du nicht daran glaubst, dass du gewinnen kannst, bist du an der Startlinie schon bereit, dich mit dem Zweitplatzierten zufrieden zu geben“, sagt er. „Du kannst diese erstaunlichen Dinge nur vollbringen, wenn du es schaffst, die Tage durchzustehen, an denen du eigentlich keine Lust dazu hast. Und nur so kannst du an den Punkt gelangen, der andere Menschen inspiriert.“

Diese Einstellung prägt auch die Art und Weise, wie van Tonder an Wettkämpfe herangeht. Sein Mantra, dass „der Sieg immer dem gehört, der ihn am meisten will und der am beharrlichsten trainiert hat“, hält ihn Tag für Tag motiviert.

Van Tonder hofft, dass dieses Projekt andere dazu inspiriert, ihre eigenen unwahrscheinlichen Ziele zu verfolgen, egal wie abwegig sie auch erscheinen mögen. „Es spielt keine Rolle, wie seltsam dein Traum ist“, fügt er hinzu. „Wenn er groß genug ist und du mit Leidenschaft dabei bist, dann mach es einfach.“