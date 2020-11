Outdoor-Uhr der Zukunft: Die Tissot T-Touch Connect Solar

Als multifunktionale Hybriduhr liefert dir die

Antworten auf all diese Fragen, dank integriertem Barometer, Thermometer, Activity Tracker, Höhenmesser und Kompass. Dabei verbindet sie das Beste aus zwei Welten: Sie ist ein echter Schweizer Zeitmesser mit präzisem Quarzwerk und bietet dir zusätzlich einige smarte Funktionen, wenn du sie mit deinem Handy verbindest. Über eingehende Nachrichten oder Anrufe informiert sie dich akustisch oder per Vibration und zeigt sie dir auf dem Display an. So hast du in jeder Situation die Hände frei und bleibst trotzdem in Kontakt. Und auch ohne Smartphone-Verbindung hast du Zugriff auf den Großteil der Funktionen.