Anton Palzer: Fünf Etappen-Menü auf Sardinien

Dem hoch gehandelten Lokalmatadoren

, beim Giro d’Italia in die Leader-Rolle geschlüpft und sensationeller Zweiter hinter

, sowie

vom Team Bahrain Victorious stellt BORA-hansgrohe ein Großteil der Mannschaft (Aleotti, Schachmann, Burghardt, Palzer) entgegen, die zu Monatsbeginn in Rumänien dominiert hatte. In der Rolle des Kapitäns:

, der an seinen explosiven Auftritt am Ende der Tour of the Alps anknüpfen will.