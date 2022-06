Toni Palzer: Schweiz vor Augen, Fernziel im Blick

Auch

, der Allrounder im Team von

, fuhr mit dem Red Bull-Athleten als Helfer an der Seite schon dutzende Etappen. Ob das dramatische Finish der letztjährigen Tour de Suisse noch an ihm nagt? Hier hatte Schachmann die Top 3 in der GC-Wertung um Haaresbreite verfehlt und landete vier (!) Sekunden hinter dem Dänen

(Astana Pro Team) auf Rang vier.