Toni Palzer: Kraftprobe im Radsport-Mekka Belgien

In der Serie „Goschnpolieren - Toni sattelt um“ sind wir mit dem Radprofi von

bei der

(23. bis 27. Juli) unterwegs. „In keinem Land wird unser Sport so sehr gelebt wie in Belgien“, sagt der Red Bull-Athlet, der bislang drei Eintagesrennen auf dem Buckel hat und dabei meist in der Nähe von Brüssel unterwegs war.