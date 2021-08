Toni Palzer: Goschn polieren bei Tag und Nacht - Eviva Vuelta!

Wochenlang herrschte munteres Rätselraten im Road Cycling-Zirkus. Wird Neoprofi Toni Palzer etwa noch in diesem Jahr seine erste Grand Tour für BORA-hansgrohe fahren oder muss er sich bis 2022 gedulden? Wer sich zu Wochenbeginn durch die Instagram-Story des UCI World Teams swipte, blickte neben Kapitän Felix Großschartner auch in die Gesichter von drei Debütanten.

Gemeint sind Jordi Meeus , der frühere Mountainbiker Ben Zwiehoff und tatsächlich unser Red Bull-Athlet, den wir in der Storyserie "#Goschnpolieren - Toni sattelt um“ zur Vuelta a Espana (14. August bis 5. September) hautnah begleiten. Freut euch während der Rundfahrt außerdem auf mehrere Blattkontrollen und Insights von 8000 Watt

01 Hier liegen die Herausforderungen einer Grand Tour

Nach der Tour de France und dem Giro d’Italia ist die Spanien-Rundfahrt die dritte Grand Tour im Radsport-Kalender, die am Saisonende auch Kletterkünstlern wie Egan Bernal (Ineos Grenadiers) oder Vorjahressieger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) an die körperlichen Grenzen treibt. Nicht verwunderlich also, dass neben Chris Froome nur sechs Fahrer in ihrer Karriere alle drei Grand Tours gewinnen konnten.

Zum Vergleich: Wo Toni Palzer auf den vorherigen vier Rundfahrten (Tour of the Alps, Tour de Suisse, Sibiu Tour, Settimana Ciclistica Italiana) insgesamt 22 Etappen gefahren ist, muss er hier eine ähnliche Distanz am Stück bzw. in 23 Tagen abspulen. "Es ist schon ein bisschen verrückt: Vor fünf Monaten stand ich noch auf Skiern und bin bis heute nie auf spanischen Straßen gefahren", macht der 28-Jährige klar. "Die Vuelta wird ein riesiges Abenteuer, auf das ich mich drei Wochen intensiv vorbereitet habe."

Mehr als zwei Ruhetage sind dem Peleton bei der 76. Auflage der Vuelta nicht gegönnt. Indem er Felix Großschartner in den Bergetappen zur Seite steht und selbst in der dritten Woche noch mithalten kann, möchte Toni Palzer seinen Anteil zum Teamerfolg leisten. Auf welchen Passagen kann er seine Stärken ausspielen und wo fällt möglicherweise die Entscheidung im Gesamtklassement? Checkt unseren Tour-Guide:

02 Vuelta a Espana: Die erste Woche

1. Etappe: Burgos - Burgos (8 Kilometer)

Als Prolog zur diesjährigen Spanien-Rundfahrt dient ein Einzelzeitfahren mit Start und Ziel an der Kathedrale von Burgos. Nicht zu unterschätzen: Ein Anstieg der dritten Kategorie, der über das Bergtrikot entscheidet.

Das Line-Up von BORA-hansgrohe für die Vuelta Felix Großschartner Bisherige Vuelta-Teilnahmen: 2019, 2020 Beste Platzierung: 9. Rang Maximilian Schachmann Bisherige Vuelta-Teilnahmen: / Beste Platzierung: /

2. Etappe: Caleruega - Burgos (169,5 Kilometer)

Dass die Vuelta in diesem Jahr durchaus Sprinter-freundlich gestaltet ist, zeigt sich schon auf der zweiten Etappe. Am Prolog-Ort läuft alles auf einen Massensprint hinaus, wo dann vor allem Palzers belgischer Teamkollegen Jordi Meeus und Martin Laas gefragt sind und sich gegen Michael Matthews vom Team BikeExchange beweisen müssen.

3. Etappe: Santo Domingo de Silos - Picón Blanco (203 Kilometer)

Tour de France-Feeling in Spanien? So erinnert das dritte Teilstück mitsamt knackiger Bergankunft doch stark an die französische Rundfahrt. Die letzten 7,6 Kilometer von Espinosa de los Monteros zum Picón Blanco steigen im Schnitt um 9,3 Prozent.

4. Etappe: El Burgo de Osma - Molina de Aragón (163.6 km)

Fortan biegen Toni Palzer und Co. in Richtung Mittelmeerküste ab. Die zweite große Gelegenheit für die Sprinter, insofern das Feld zuvor die Fluchtgruppe wieder einfangen kann.

5. Etappe: Tarancón - Albacete (184.4 km)

Rückblickend auf die letzten Jahre eine der flachsten Vuelta-Etappen. Ob der Wind in der südlichen Region Kastilien-La Mancha den Fahrern einen Strich durch die Sprint-Hoffnungen macht, bleibt abzuwarten.

6. Etappe: Requena - Al de la Montaña de Cullera (159 km)

Nach einem Downhill-Abschnitt geht die Fahrt über 85 Kilometer und tellerflache Straßen weiter. Im Finale übernehmen dann aber die Puncheure um Lokalmatador Alejandro Valverde das Kommando, wenn es auf den letzten 1,9 Kilometern steil bergauf geht.

7. Etappe: Gandía – Balcón de Alicante (152 km)

Zeit für Toni Palzer, mal den Spieß umzudrehen. Während die Sprinter südlich von Valencia leiden, kann der Red Bull-Athlet in den Kletter-Modus schalten. Sein Ziel: BORA-hansgrohe-Kapitän Felix Großschartner über die sechs kategorisierten Anstiege (3600 Höhenmeter) helfen. Spätestens auf dieser Etappe geht der Kampf der GC-Fahrer endgültig los.

Toni Palzer will bei der Vuelta Kapitän Felix Großschartner unterstützen. © Ralph Scherzer "Ich bin schon auf Sardinien mit Felix Großschartner gefahren. Er ist in hervorragender Form." Anton Palzer

8. Etappe: Santa Pola - La Manga del Mar Menor (163,3 Kilometer)

Das achte Teilstück führt an der spanischen Südostküste entlang. Trotz zweier Hügel in der Mitte der Etappe kann der Tagessieg nur an einen Sprinter gehen.

9. Etappe: Puerto-Lumbreras - Alto de Velefique (187,8 Kilometer)

Wer hier gewinnt, zählt klar zu den weltbesten Bergfahrern. Auf der zweiten Hälfte der Etappe müssen sowohl der Alto Collado Venta Luisa (20 Kilometer) als auch der Alto de Velefique mit vielen steilen Stellen (bis zu 15 Prozent) erklommen werden. Die Aussicht auf den folgenden Ruhetag steigert zusätzlich die Angriffslust.

03 Vuelta a Espana: Die zweite Woche

Bei der Vuelta 2020 auf Rang 9: BORA-hansgrohe Kapitän Felix Großschartner © BettiniPhoto©2021

10. Etappe: Roquetas de Mar - Rincon de la Victoria (187,8 Kilometer)

Nach langer Fahrt an der Küste biegt das Peleton auf den letzten 40 Kilometern ins Landesinnere ab und klettert zum Schluss über den Almachar-Pass. Die Abfahrt zum Etappenziel ist wie gemalt für späte Ausreißversuche.

11. Etappe: Antequera - Valdepenas de Jaen (131,6 Kilometer)

Knapp die Hälfte der Vuelta ist geschafft. Auf der Fahrt durch Málaga, Córdoba und Jáen wartet eine nur auf den ersten Blick unscheinbare Etappe. 2500 Höhenmeter verteilen sich auf zwei Anstiege der zweiten und dritten Kategorie.

12. Etappe: Jean - Cordoba (166,7 Kilometer)

Schon 70 Kilometer vor dem dem Ziel wird der Etappenort erreicht. Auf den zwei Schlaufen haben die Ausrichter zwei kategorisierte Berge eingebaut, sodass gewiss nicht jeder Sprinter am Ende eine Siegchance hat.

13. Etappe Belmez - Villanueva de la Serena (197,2 Kilometer)

Die längste Etappe der zweiten Vuelta-Woche führt über welliges Terrain nach Extremadura. Bei der erwarteten Hitze müssen sich Toni Palzer und Co. dennoch mächtig ins Zeug legen.

14. Etappe Don Benito - Pico Villuercas (159,7 Kilometer)

Fingerzeig im Kampf um Rot? Die Bergankunft am Pico Villuercas (Kategorie 1) zieht sich über kräftezehrende 14,5 Kilometer und hat mindestens mal das Potenzial, einige GC-Fahrer aus dem Rennen zu werfen.

15. Etappe Navalmoral de la Mata - El Barraco (193,4 Kilometer)

Am Ende der zweiten Woche stehen - in Landessprache ausgedrückt - cuatro Bergwertungen an. Der Zielort El Barraco liegt sechs Kilometer hinter einem Kategorie-3-Berg und 40 Kilometer hinter einem Kategorie-1-Berg. Der Steigungsfaktor hält sich dafür in Grenzen.

04 Vuelta a Espana: Die dritte Woche

16. Etappe: Laredo - Santa Cruz de Bezana (170,8 Kilometer)

Wenn BORA-hansgrohe einen Etappensieg landen konnte und Debütant Palzer in der dritten Woche noch Körner hat, lässt sich bereits von einer erfolgreichen Grand Tour sprechen. Im Norden der iberischen Halbinsel heißt es für die Sprinter bereits: Alles oder Nichts!

17. Etappe: Unquera - Lagos de Covadonga (181,6 Kilometer)

Ein neuer Berg wird Vuelta-Gebiet. Erstmals schicken die Organisatoren das Peloton zum Gipfel des La Collada Llomena (8 Kilometer, 14 Prozent Steigung) - und das gleich zweimal! Nach der zweiten Überfahrt sind es noch harte 56,2 Kilometer inklusive dem bekannten Schlussanstieg bis zum Etappenziel.

18. Etappe: Salas - Altu d'El Gamoniteiru (159,2 Kilometer)

Das Etappenprofil ähnelt dem Vortag, doch es wird noch mal länger (4800 Höhenmeter) und steiler. Der zuvor nie befahrene asturische Riese Gamoniteiro verspricht den wohl alles entscheidenden Showdown im Gesamtklassement. Haben Toni Palzer und die Helfer einen guten Job gemacht, wäre auch mit Felix Großschartner in den Top 10 zu rechnen.

19. Etappe: Tapia - Monforte de Lemos (187,8 Kilometer)

Ein stetiges Auf und Ab auf der viertlängsten Vuelta-Etappe. Massensprint oder Ausreißersieg? Viel spricht für letzteres, nachdem den Sprintern noch tausende Höhenmetern an den beiden Vortagen in den Beinen stecken.

20. Etappe: Sanxenxo - Mos. (173,6 Kilometer)

Das Peloton schlängelt sich durch den welligen Westen Galiciens sowie fünf meist kurze Anstiege auf den letzten 100 Kilometern. In Anlehnung an das belgische Monument sprechen viele Fahrer vom Mini-Lüttich-Bastogne-Lüttich .

21. Etappe: Padron - Santiago de Compostela (33,7 Kilometer)

The same procedure as every Vuelta? Statt in Madrid endet die Spanien-Rundfahrt nach über 20 Jahren wieder am Pilgerort Santiago de Compostela. Im Kampf gegen die Uhr können die Zeitfahrspezialisten auf der kurvenreichen Strecke noch mal einige Plätze gut machen.