Die besten 5-Sterne Teams in FIFA 23

RB Leipzig ist mit 81 Punkten die am zweithöchsten bewertete Bundesligamannschaft in FIFA 23 und hat eine 4,5-Sterne-Bewertung. Wie haben sie das geschafft? Mit vielseitigen Spielern wie Christopher Nkunku und Timo Werner, die den Angriff anführen und Verteidigern wie Willi Orban und Péter Gulácsi, die kaum Torchancen zulassen.

Nicht alle Top-Teams in FIFA 23 sind gleich aufgebaut, aber sie haben eine große Gemeinsamkeit: Talent für jede Position auf dem Spielfeld kombiniert mit einem Konzept, um den Gegner zu überwältigen. RB Leipzig ist ein gutes Beispiel dafür. In FIFA 23 spielt das Team eine starke Offensivstrategie und schießt viele Tore, ist aber auch defensiv gut aufgestellt und verfügt über starke Verteidiger, die alle potenziellen Konterchancen vereiteln.

Die fünf besten Mannschaften in FIFA 23

Egal, ob du im Karrieremodus eine Mannschaft aus Stapel-Spielern anführen oder im Kick-Off-Modus gegen die KI oder deine Freunde antreten möchtest, hier sind fünf der am höchsten bewerteten Teams, die du in FIFA 23 einsetzen kannst.

01 Paris Saint-Germain: 85 OVR (88 ATT/82 MID/83 DEF)

RB Leipzig und Paris Saint-Germain in Leipzig am 18. Juli 2014 © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Paris Saint-Germain ist zum zweiten Mal in Folge das bestbewertete Team in FIFA. Schließlich spielen hier Lionel Messi, der am höchsten bewertete Spieler in FIFA 23 und Kylian Mbappe, der mit FIFA 23 zum dritten Mal in Folge auf dem FIFA-Cover erscheint. Weitere prominente Spieler sind Linksaußen Neymar Jr., Torhüter Gianluigi Donnarumma und Innenverteidiger Marquinhos.

02 Manchester City: 85 OVR (86 ATT/86 MID/86 DEF)

Auf dem zweiten Platz liegt Manchester City, der Gewinner der letzten beiden Saisonen der Premier League. Angeführt von Kevin de Bruyne, den am vierthöchsten bewerteten Spieler in FIFA 23 und dem jungen Superstar Erling Haaland ist Manchester City wohl das kompletteste Team in FIFA: Es ist das einzige Team, dessen Werte für Angriff, Mittelfeld und Verteidigung über 85 liegen.

03 Real Madrid: 85 OVR (85 ATT/85 MID/84 DEF)

Volles Stadion beim Spiel Athletic Bilbao gegen Real Madrid © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Auf dem dritten Platz liegt Real Madrid. Der letztjährige La-Liga und Champions-League Sieger hat sich im Vergleich zum letzten FIFA um einen Gesamtpunkt verbessert. Real Madrid hat mit Karim Benzema den am zweithöchsten bewerteten Spieler in FIFA 23. Außerdem hat das Team mit Thibaut Courtois den am besten bewerteten Torhüter im Spiel. Von vorne bis hinten haben die Königlichen also einen Kader, der sich im echten Leben als einer der besten in Europa erwiesen hat.

04 Liverpool: 85 OVR (84 ATT/82 MID/87 DEF)

Das am vierthöchsten bewertete Team in FIFA 23 ist Liverpool. Der Gewinner des FA-Cups der letzten Saison hat immer noch ein starkes Team, auch wenn Superstar Sadio Mané den Verein verlassen hat. Innenverteidiger Virgil van Dijk führt die am besten bewertete Abwehr des Spiels an, während der rechte Flügelspieler Mohamed Salah der am sechstbesten bewertete Spieler im diesjährigen FIFA-Titel ist. Liverpools Gesamtwertung ist ebenfalls um einen Punkt gestiegen.

05 Bayern München: 84 OVR (89 ATT/85 MID/82 DEF)

FC Bayern München vs Red Bull Salzburg © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Abgerundet wird die Top Fünf durch den Verein, zu dem Sadio Mané vom FC Liverpool wechselte: Bayern München. Trotz des Verlusts des brillanten Stürmers Robert Lewandowski an den FC Barcelona ist Bayern München immer noch die am besten bewertete Offensivmannschaft in der FIFA - eine Auszeichnung, die das Team in den letzten drei FIFA-Titeln innehatte. Mit Manuel Neuer verfügen sie über den zweitbesten Torhüter und haben sieben weitere Spieler mit einer Wertung von 85+.

Konklusion

Mit 700 spielbaren Mannschaften hat FIFA 23 eine riesige Auswahl an Teams, mit denen du spielen kannst. Die am schlechtesten bewerteten Teams in diesem Jahr sind Hebei FC und UCD AFC mit insgesamt 55 Punkten, aber du solltest dich nicht davor fürchten sie einzusetzen, denn jedes Team hat es verdient seine Chance zu bekommen. Eine weitere lobende Erwähnung für ein herausragendes Team in FIFA 23 ist ein Neuling. Zum ersten Mal könnt ihr mit dem fiktiven AFC Richmond aus der beliebten amerikanischen Sportkomödie Ted Lasso spielen. Der Klub ist auf Platz 30 mit einer Gesamtwertung von 78, 17 Plätze hinter RB Leipzig.

Das diesjährige FIFA hat für jeden etwas zu bieten!