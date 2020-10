Actionreiche Snowboard-Expedition mit Travis Rice in British Columbia

Der Plan klingt einfach: Travis Rice, begleitet von einem Trio der besten Snowboarder der Welt, reist tief in die Region rund um Interior British Columbia, um neues Terrain für jede Menge Snowboard-Action zu finden. Ein Plan, der in seiner Einfachheit voll aufgegangen ist.

Die Crew bestand neben Rice aus dessen Mervin-Team-Kollegen Austen Sweetin , Robin Van Gyn und Blair Habenicht . Ein Trio infernal quasi, das alle Qualitäten mitbringt, um das Beste aus jeder Situation herauszuholen. Mit den besten Voraussetzung bestiegen die Vier den Heli und machten sich auf, um eine Powderjagd der Superlative zu erleben.

Pillow Talk in British Columbia

Das Terrain der Region in British Columbia gehört zweifellos zu den besten der Welt und selbiges gilt auch für die dortigen Schneebedingungen. Auch Travis ist sich der Vorteile bewusst: "Das Einzigartige an BC ist die weitreichende Umgebung und die Varietät der Felsen und der Geologie. Er vereint die Besonderheiten der Rockies und Alaska auf harmonische Art und Weise. Du bekommst diese küstenähnliche Schneedecke, obwohl du tausende Kilometer von der nächsten Küste entfernt bist. Du hast diese riesigen Bergketten, auf denen der Schnee haften bleibt und für mich, der aus Wyoming kommt, wo es sehr felsig ist, fühlt sich das an, als wäre ich ein Kleinkind in einem Süßigkeitenladen. Es gibt mir Sicherheit. In Wyoming musst du mit Köpfchen und eher defensiver an die Sache herangehen; BC bietet einem da mehr Freiheiten."

Das war aber noch lange nicht alles, denn die Crew hatte gleich zwei Mission zu erfüllen. Zunächst und vor allem ging es darum, dass das Mervin-Team viele Fotos und Videomaterial sammelt. Im Hinterkopf hatte Travis aber noch etwas anderes: Vor zwölf Jahren kreierte Rice ein Event, das sich "The Natural Selection" nennt - ein All-Mountain-Freestyle-Event abseits der Piste mit den besten Snowboardern der Welt. Es wurde jährlich in seiner Heimat in Jackson Hole ausgetragen, es entwickelte sich aber weiter und fand seinen Weg in Richtung Norden nach....richtig geraten, British Columbia. Mittelpunkt stand die unter Boardern allbekannte Baldface Lodge. Erst im letzten Jahr gab Rice bekannt, dass "The Natural Selection" einen weiteren Sprung nach vorne macht. Das Event wurde zu einer vollen Tour, bei der Baldface nur ein Teil ist. Das Team ist damit auch mit dem Ziel unterwegs, neues Terrain für die Event-Serie zu finden: "Viele Rider hatten Einblick in die neue Natural Selection Tour, zudem ist deren Input mit eingeflossen. Damit ist sie ein Kulminationspunkt der Community des professionellen Snowboard-Sports - Hier läuft alles zusammen, was wir alle so dringend brauchen."

Travis Rice und Blair Habenicht © Tim Zimmerman

Wenn man es genau nimmt, ist damit von einem klassischen "Arbeits-Trip" zu sprechen - im Falle unserer Crew bringt dieser aber puren Powder- und Erkundungs-Spaß im endlosen Terrain mit sich. Rice hat in der Region in BC zweifellos mehr Zeit verbracht als die meisten und es dauerte nicht lange, bis er auf einen alten Freund traf: Einen weiten, offenen Abhang auf einem Kamm, den er schon viele Male überflogen hat.

"Wir waren in dieser Region schon einige Male, also war das Ganze nicht vollkommen neu für uns, aber es gibt in den Bergen so viele versteckte Schätze zu finden und sie verändern sich von Jahr zu Jahr je nach Schneelage. Manchmal braucht es mehrere Trips, um einen Anfang und neue Regionen zu finden. Ich glaube, es war vor drei Jahren, als wir aus einer Zone flogen und diesen Abhang entdeckten. Wir fragten uns 'Was wäre, wenn...'?

Austen Sweetin © Tim Zimmerman

Travis erinnert sich daran, wie es war, den Abhang zum ersten Mal von der Nähe zu betrachten: "Wir kamen an einem wolkenverhangenen Tag an. Das interessante an diesen Bedingungen ist, dass du, wenn du dir das Ganze ansiehst, du nur die Felsen siehst. Der steile Abhang macht auf uns dadurch einen gefährlichen Eindruck. Am zweiten Tag war es dann sonnig und als wir uns das Terrain ein weiteres Mal ansahen, waren wir Feuer und Flamme. Wir flogen darüber und das Licht fiel ein - genau da bekam ich Gänsehaut. Ich wollte es unbedingt versuchen. In den Tagen danach mussten wir eine Herangehensweise und Lösungen für das ein oder andere Problem finden, da wir nicht oben landen konnten. Wir landeten etwa einen Kilometer entfernt und kämpften uns irgendwie an die Stelle, um uns selbst eine Landezone zu bauen."

Das war aber nicht das einzige Hindernis, mit dem die Crew konfrontiert war. "Eine weitere Herausforderung bestand darin, dass uns eine riesige Klippe den Weg versperrte. Wir fanden aber einen Weg hinunter. Wir wollten unbedingt bei Sonnenuntergang drehen, also war Druck am letzten Tag unseres Trips groß. Wir entschlossen uns dazu, am frühen Nachmittag mit den Vorbereitungen zu beginnen. Alles musste an seinem Platz sein, damit es funktionierte. Wir hatten sogar Schlafsäcke mit, um dort gegebenenfalls die Nacht zu verbringen."

Travis Rice mit einer actionreichen Fahrt. © Tim Zimmerman

"Leider bekam Sweetin am letzten Tag Fieber und er musste passen. Also machten wir uns zu dritt auf und bereiteten uns vor. Wir überlegten uns eine Linie, betrachteten den Abhang von der Seite und vom Heli aus und flogen dann an die Spitze. Von oben sah das Ganze wirklich gefährlich aus, aber du musst fokussiert bleiben. Ein solches Terrain musst man mit einer gewissen Ruhe fahren. Wir waren oben, der Kameramann zählte den Countdown hinunter und für mich war es dabei eine Schritt-für-Schritt-Arbeit - mental gesehen. Nachdem ich zwei dieser Abschnitte geschafft hatte, war ich froh, noch auf dem Board zu stehen, ich konnte mit dem Lachen nicht mehr aufhören. Also habe ich einfach weitergemacht und am Ende habe ich die Line um einige Meter verfehlt und endete in den Bäumen. Aber ich habe nicht aufgehört, bis mich das Terrain gestoppt hat. Ich war voller Adrenalin. Es war so komplex und wunderschön. Es war wirklich großartig."

Sobald er im Tal war, sah er seinen Kollegen Robin und Blair dabei zu, wie sie den Abhang knackten: "Als ich unten angekommen war, blickte ich einfach nur nach oben zu Blair und Robin. Das Licht war so gut! Die beiden konnten nicht aufhören zu lachen."

Travis Rices Line in British Columbia. © Tim Zimmerman

Travis spricht von der "verrücktesten Pillow-Line, die ich jemals gefahren bin". Als es vorbei war, realisierte die Crew, dass sie die wohl großartigste und technisch anspruchsvollste Line der ganzen Wintersaison gefahren sind. Genau das treibt die Rider auf dem Elite-Level Tag für Tag an. Der Drang, sich selbst ans absolute Limit zu pushen, nur um am Ende erfolgreich zu sein und sich dann dem nächsten großen Abenteuer zu widmen.