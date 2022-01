Level Up: Der unaufhaltsame Aufstieg von Trent Alexander-Arnold

Er ist nicht nur einer der besten Verteidiger der Welt, sondern gleichzeitig einer der gefürchtetsten Assistgeber und Torjäger. Scheinbar im Alleingang definiert der Engländer die moderne Außenverteidiger-Position ständig neu.

Mit seinen gerade einmal 23 Jahren hat der Verteidiger des FC Liverpool und der englischen Nationalmannschaft bereits mehr erreicht als die meisten anderen Fußballprofis -- und er hat nicht vor damit aufzuhören. Hier erzählt Trent von den verschiedenen Etappen seiner bisherigen Reise -- und von den noch höheren Zielen, die er in Zukunft erreichen will.

01 LEVEL 1 – Zeit in der Akademie

Die beeindruckende Karriere von Alexander-Arnold begann 2004 im Alter von nur sechs Jahren, als Liverpool-Scout Ian Barrigan auf das junge und ehrgeizige Talent aufmerksam wurde. Nachdem er in die Akademie seines Heimatvereins aufgenommen wurde, begann der steile Aufstieg zum Profifußballer.

Im Training - wo alles begann © Greg Coleman/Red Bull Content Pool

"Ich war noch sehr jung als das alles begann. Die Zeit als Kind war sicherlich die schönste. Tore zu schießen und Erinnerungen zu sammeln, die mich bis heute begleiten."

02 LEVEL 2 – Traumdebüt

Obwohl er in der LFC-Akademie 12 Jahre lang in jeder Altersklasse beeindruckte, stand der schwierigste Schritt noch bevor. Wie wird man vom Jugendstar zum Fixstarter im Kader der heiß geliebten Reds? An einem Oktobertag im Jahr 2016 änderte sich für Alexander-Arnolds alles, als er im EFL-Cup gegen Tottenham in der Startelf stand.

"Die fünf Jahre sind wie im Flug vergangen! Das ist immer noch die mit Abstand beste und stolzeste Erinnerung für mich. Es gibt nichts, was ich jemals tun könnte, um das zu übertreffen. Ich habe ein paar Monate lang mit der ersten Mannschaft trainiert und dabei zu Spielern wie Jordan Henderson und Coutinho aufgeschaut, bevor ich selbst gespielt habe. Es war ein großes Spiel, und ich hatte nicht erwartet, dass ich überhaupt spielen würde. Dass wir gewonnen haben, machte es noch spezieller."

03 LEVEL 3 – Zeig was in dir steckt!

Dass Liverpools Trainer Jürgen Klopp das Vertrauen hatte, Alexander-Arnold im Januar 2017 gegen den schärfsten Rivalen Manchester United sein Debüt in der Premier League zu geben, sagt bereits alles. Trents kometenhafter Aufstieg hatte begonnen.

"Ich sollte eigentlich gar nicht spielen, man hat es mir erst zwei Stunden vor dem Spiel mitgeteilt. Ich kann mich noch gut an das Spiel erinnern. Ich spielte gegen Anthony Martial, der damals sehr gehypt wurde und als der nächste Thierry Henry gehandelt wurde. Es war ein gutes Spiel."

Trents erstes Premier League Spiel im Old Trafford Stadion, 2017 © Liverpool FC

04 LEVEL 4 – "Ecke schnell -- Origi!"

Es ist wohl eines der berühmtesten Tore in der Vereinsgeschichte von Liverpool. Mit einem Geniestreich setzte Alexander-Arnold seinen Teamkollegen Divock Origi nach einer Ecke geistesgegenwärtig in Szene und besiegelte damit den unglaublichen 4:0-Comeback-Sieg gegen Barcelona im Champions League-Halbfinale 2018 an der Anfield Road. Aber wie kam es überhaupt dazu?

"Es war reiner Instinkt. Ich habe Origi gesehen und dann hat alles einfach gestimmt. Es waren so viele verschiedene Faktoren. Der Balljunge hat den Ball schnell hingelegt, also habe ich einfach drauf gehalten. Das Seltsame war, dass ich nicht einmal gerufen habe, dass der Ball kommt, weil ich dachte, dass es mich verraten würde."

"Ich dachte, wenn er sich nicht umdreht und niemand es mitbekommt, dann ist es nicht meine Schuld. Ich habe etwas versucht, und aus irgendeinem Grund hat er sich umgedreht. Es war übrigens kein leichter Ball für Origi. Es war nicht so, dass ich ihm den Treffer auf dem Silbertablett serviert hätte -- was für ein unglaubliches Finish. Was für ein magischer Abend."

Ich habe immer davon geträumt, für England zu spielen und bei der WM dabei zu sein. Trent Alexander-Arnold

05 LEVEL 5 – Three Lions

Die Auszeichnungen häuften sich und seine herausragenden Leistungen erregten schließlich auch die Aufmerksamkeit von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate im Vorfeld der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Russland. Der erst 19-jährige Trent Alexander-Arnold sollte bald mit dem englischen Nationalteam am Feld stehen.

"Das war ein weiterer Moment auf den meine Familie und ich sehr stolz sind. Ich war damals 19 Jahre alt -- ein riesiger Erfolg also. Ich habe immer davon geträumt, für England zu spielen und bei der WM dabei zu sein. Beim Spiel gegen Costa Rica ging mein Traum dann in Erfüllung."

"Gareth überließ Jürgen Klopp die Ehre, es mir zu sagen. Jürgen informierte mich in der Woche vor dem Champions League-Finale. Er fragte mich, was ich im Sommer vorhätte. Ich antwortete, dass ich noch keine Pläne hätte. Dann sagte Jürgen, dass England mich für die Weltmeisterschaft braucht!"

06 LEVEL 6 – Die erste Trophäe

Nach der bitteren Enttäuschung im CL-Finale 2018 gegen Real Madrid kehrten die Reds 2019 auf die größte Fußballbühne zurück, schlug Tottenham im Finale und sicherte sich die erste große Trophäe unter Klopp -- und die erste für Alexander-Arnold. Es sollte nicht die letzte sein.

"Wir sind mit einem anderen Gefühl in dieses Spiel gegangen, mit viel mehr Selbstvertrauen. Wir waren einfach besser zu dem Zeitpunkt. Ich persönlich genieße den Druck in solchen Situationen. Da findet man sein wahres Ich. Man findet Antworten auf Fragen, die man sich schon lange gestellt hat. Sind Sie gut genug? Kannst du es schaffen? Wirst du es schaffen? Bist du dafür geschaffen oder nicht? Manche Menschen knicken in solchen Situationen ein, und manche blühen auf. Ich glaube, ich blühe in solchen Momenten auf."

Alexander-Arnold gegen Haaland © Markus Berger/Red Bull Content Pool

07 LEVEL 7 – Der Titel, den er immer wollte

Im darauffolgenden Jahr gewann Liverpool zum ersten Mal seit 30 Jahren den Titel in der Premier League. Alexander-Arnold dominierte nicht nur als Rechtsverteidiger, er war auch dabei die Rolle des Außenverteidigers neu zu definieren. In der Titelsaison lieferte er unfassbare 13 Torvorlagen -- ein neuer Rekord für einen Verteidiger.

"Es war eine besondere Saison, in der wir viele Rekorde gebrochen haben. Es war der Titel, den ich als Kind immer am meisten wollte. Er markiert für mich den Höhepunkt im Clubfußball. Ich fand die Premier League schon immer viel schwieriger zu gewinnen als die Champions League. Es gibt mehr Konkurrenz, und das Schwierigste im Fußball ist Konstanz. Es klingt schon fast lächerlich, dass man mehr als 90 Punkte braucht, um den Titel zu gewinnen. Unentschieden sind heutzutage Niederlagen, und wenn man nicht konstant drei Punkte holt, wird es am Ende nicht reichen. Wenn es dann drei oder vier Mannschaften gibt, die jede Woche gewinnen und um den Titel fighten, ist es noch viel schwieriger."

08 LEVEL 8 – Freiheit und Flexibilität

In der vergangenen Saison hat Alexander-Arnold sein Spiel auf ein ganz neues Niveau gebracht. Die Nummer 66 wurde von den Trainern zentraler auf dem Spielfeld eingesetzt, um sich noch mehr am Angriffsspiel beteiligen zu können. Das Resultat war verblüffend!

"Ich habe in dieser Saison viel mehr Freiheiten bekommen. Im Fußball geht es immer darum, unberechenbar zu sein. Wenn man unberechenbar ist, hat man im Spiel einen Vorteil. Ich habe in dieser Saison versucht, unvorhersehbar zu sein, den Gegner zu überraschen und Dinge zu tun, die man nicht unbedingt erwarten würde. Ich habe so gespielt, wie ich es wollte."

"Außerdem war ich immer noch verärgert über die Verletzung und den verpassten Sommer. Nicht, dass ich etwas zu beweisen gehabt hätte, aber ich habe persönliche Ziele und wenn ich sie nicht erreiche, bin ich enttäuscht. In der Saison davor habe ich kein einziges davon erreicht, also musste ich das in dieser Saison nachholen."

"Ich möchte einer der Besten sein," meint Alexander-Arnold © Olivia Rose

09 LEVEL 9 – Keine Grenzen

Für die Karriere von Trent Alexander-Arnold gibt es nach eigenen Aussagen keine Grenzen nach oben. Weltmeisterschaft? Clubkapitän? Mehrfacher Landes- und Europameister? Ja, er will sie alle.

"Der WM-Titel ist natürlich eines der größten Ziele. Das ist das Level, das ich anstreben sollte. The sky is the limit -- und es macht keinen Sinn, sich selbst Grenzen zu setzen. Warum sollte man nicht jedes Jahr aufs Neue versuchen, alles zu gewinnen? Es gibt nicht viele Gelegenheiten, eine Weltmeisterschaft oder andere Trophäen zu gewinnen, deshalb ist es wichtig, jede Chance zu nutzen."

"Es ist definitiv auch ein Ziel von mir, Clubkapitän zu werden, und es liegt auf dem Weg, den ich für mich und meine Karriere eingeschlagen habe. Ich glaube, dass es erreichbar ist und es ist etwas, das ich unbedingt schaffen möchte."