Einfach nur magisch: Trial-MTB-Star Tom Öhler in den Dolomiten

„Die tricky Lines sind die besten," behauptet Trial-Rider Thomas Öhler . Und nie hat sich das mehr bewahrheitet als in seinem neuen Video „Tom Oehler rides the Dolomites" , in dem sich der 37-jährige Österreicher in unerreichte Höhen im italienischen Gebirge begibt, um anspruchsvolle Trails zu entdecken, die seine zwei Jahrzehnte lange Erfahrung auf die Probe stellen.

Um den Release dieses visuell atemberaubenden und manchmal schwindelerregenden Leckerbissens gebührend zu feiern, haben wir mit Tom Öhler darüber gesprochen, wie das Projekt zustande kam, und über die Herausforderungen und Tricks, die man nicht gesehen hat.

„Tom Oehler ride the Dolomites" findest du im Video darunter:

Tom Oehler rides the Dolomites

Die Dolomiten sind eine atemberaubende Kulisse, aber warum hast du dich eigentlich für diesen Ort entschieden?

Öhler mit den herrlichen Dolomiten im Hintergrund © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Ich kannte das Gebiet schon von vergangenen Mountainbike-Touren. Aber der Aufstieg zu der Hütte, wo wir geshootet haben, war schon sehr ungewöhnlich. Es ist allgemein ein bemerkenswerter Ort, weil die Hütte direkt auf dem Gipfel steht. Normalerweise liegen Hütten etwas tiefer, aber hier muss man ganz hinauf, um eine schöne Aussicht zu haben. Das war einer der Hauptgründe, warum wir uns dafür entschieden haben, hierher zu kommen - weil es so hoch liegt.

Du bist in der Vergangenheit bereits ähnliche Dinge gefahren. Wie war die Erfahrung für dich bei diesem Video?

Das stimmt, es ist ähnlich wie in anderen Gebieten, also wusste ich ungefähr, wie die Felsen und Trails aussehen würden. Aber ich wusste nicht, wie die Abschnitte genau beschaffen sind. Außerdem haben wir nicht alles an einem einzigen Ort gedreht. Wir haben auch Location gewechselt, um exponierte, hochalpine Trails zu finden, wo kein Raum für Fehler war.

Von ganz oben © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Öhler weiß auch ohne Beschilderung ganz genau, wo es lang geht © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Ich liebe jede Form des Mountainbikens, aber das Fahren im hochalpinen Gelände macht mir am meisten Spaß! Ich habe einen starken Trial-Background. Als ich erstmals so richtig in der MTB-Szene auftauchte, wusste ich, dass ich mit meiner Technik viele Trails fahren kann, die für andere Rider mit einem anderen Hintergrund wohl eine größere Herausforderung wären.

Hoch oben in den Bergen © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Was waren die größten Challenges beim Fahren an so einem abgelegenen Ort?

Ich habe dort oben wirklich schlecht geschlafen, wegen der großen Höhe. Wir waren auf über 3.000 m. Ich war im Vorfeld in Nepal und Kurdistan, wo wir einige hoch gelegene Routen gemacht haben - dort war die Höhe eigentlich ganz okay, aber auch nicht perfekt. Es kostet mich einfach eine Menge Schlaf dort oben.

In den Dolomiten bin ich morgens aufgestanden und es war eiskalt. Es gibt ein Bild, auf dem ich in Decken eingewickelt bin, weil es einfach so eiskalt war. Und dann war es auch noch bewölkt. Wir hatten auf schönes, klares Wetter gehofft, um den wunderschönen Sonnenaufgang zu erleben - das hat leider nicht geklappt.

Am Abgrund © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Gab es noch mehr Herausforderungen?

Wir waren Ende August dort - eine Zeit, in der in Italien viel los ist. Das Wetter war gut, so dass Hunderte von Italienern die Berge hinaufwanderten. Wenn man in Österreich mit dem Bike auf den hochalpinen Wanderwegen unterwegs ist, sind die Leute normalerweise nicht wirklich happy darüber, weil es eigentlich Fußwege sind.

Wenn man das Gleiche in Italien macht, ist es umgekehrt - sie lieben es! Die Leute blieben stehen und schauten uns zu. Ich bin es gewöhnt, bei Bike-Trial-Demos vor großem Publikum zu fahren, aber wenn ich in den Bergen bin, möchte ich allein sein, also war es schon etwas seltsam, dass ich ein applaudierendes Publikum von 20 - 25 Leuten hatte.

Biker und Wanderer gemeinsam auf denselben Trails © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Hat das Publikum Druck auf dich ausgeübt?

Nein. Man sollte schon wissen, wo die Grenzen der persönlichen Komfortzone liegen. Beim Alpinfahren bleibt man in der Regel in seiner Komfortzone, weil die Konsequenzen dramatisch sein können. Bei Demos gehe ich oft ans Limit und darüber hinaus, wegen der Zuschauer. Als wir gefilmt haben, musste ich also darauf achten, dass ich es nicht für die Kameras oder die Zuschauer mache, sondern nur Sachen fahre, die ich normalerweise auch fahren würde - sonst wäre es zu gefährlich gewesen.

Öhler auf einem schmalen Pfad © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Kein Raum für Fehler © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Das anspruchsvolle Terrain in den Dolomiten © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Einige Passagen sehen unglaublich krass aus. Hat es auch gruselige Momente gegeben?

Bei diesen exponierten Trails, wo ich an der Wand entlangfuhr und nur einen halben Meter Platz hatte, war es vor allem Kopfsache. Es war ziemlich riskant! Ich bin die Trails bereits im Vorfeld der Dreharbeiten einmal abgegangen und hatte den Abschnitt danach ein paar Wochen lang im Kopf.

Damals war ich mir nicht sicher, ob ich bestimmte Passagen fahren würde. Als wir am Drehtag oben ankamen, war ich der Crew ein wenig voraus, also dachte ich: „Okay, ich kann jetzt einfach losfahren, ohne dass die Kamera läuft oder mir jemand dabei zusieht." Das erste, was ich also gemacht habe, war, meinen Helm aufzusetzen und es einmal nur für mich zu machen, damit ich wusste, dass ich es schaffe. Danach haben wir alles noch einmal für die Kameras gemacht.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Gab es irgendwelche coolen Momente, die es nicht ins Video geschafft haben?

Es gab einen Abschnitt in der Nähe einer Hütte bei einem alten Lift, den sie benutzen, um Essen auf die Hütte zu transportieren. Die Hütte war klein und sah etwas mitgenommen aus. Ich habe einen kleinen Kicker aus ein paar Steinen gebaut, um hinauf- und wieder runterzukommen. Leider hat es der Clip nicht in das Video geschafft, weil irgendetwas von Seiten der Kameras nicht perfekt geklappt hat, denke ich.