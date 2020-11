Auf ewig unvergessen...ein Tribut an Vince Reffet

Egal ob mit Fallschirm oder mit seinen angetriebenen Flügeln, die er für "Jetman" verwendete, Vince fühlte sich nie irgendwo mehr zu Hause als in der Luft, wo er seine ungebrochene Leidenschaft und seinen Sinn für Spaß voll und ganz ausleben konnte. Mit seiner Performance in "A Door in the Sky" wird er uns noch lange in Erinnerung bleiben, wo er uns seine Kontrolle im Himmel demonstrierte und nicht nur uns, sondern auch sich selbst, eine Menge Freude bescherte. Daneben war er auch auf dem Wingsuit eine einzigartige Kraft.