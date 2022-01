World First: BMX-Jungstar Kieran Reilly landet den ersten Triple Flair

Wenn du einen Double Flair machst, dann legst du einen Double Backflip hin und drehst dich am Ende. Beim Triple fügst du noch einen gesamten weiteren Flip hinzu, bevor du deine Schulter fallen lässt und rotierst.

Wenn du dich daran versuchst, siehst du alles verschwommen und du suchst dir Marker in der Umgebung, um die Orientierung nicht zu verlieren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei jeder Rotation einen dieser Marker ganz bewusst wahrgenommen habe - die Decke, die Landerampe und so weiter. Ich muss dazu in der Lage sein, meine Rotationen zu zählen. So viel hängt davon ab, wie bewusst du dir in der Luft bist. Sobald ich die Rotation erledigt hatte, war das Gefühl dem eines Doubles sehr ähnlich, weshalb an einem bestimmten Punkt das Muskelgedächtnis einsetzte.

Ich musste mich zu dem Mindset zwingen, für einen Triple Backflip so lange wie möglich gerade in der Luft zu bleiben. Ich hatte so viele zusätzliche Air-Time, dass, hätte ich mein Gewicht zur Seite fallen lassen, ich mich überdreht hätte.