So trainiert RB Leipzig-Star Tyler Adams

Ebendiese Jugend verbrachte er in der New York Red Bulls-Academy, wo er sich von der U13 weg zur MLS-Sensation entwickelte. Heute spielt Tyler in Deutschland unter Trainer Julian Nagelsmann, der zu den dynamischsten Coaches im Fußballsport gehört. Er liefert dir einen Einblick in das Training von RB Leipzig und zeigt dabei, was physisch, taktisch und mental notwendig ist, um mit den Besten des Sports mithalten zu können.