Cross-Country World Cup 2022: Darum freuen wir uns auf die neue Saison

Das Warten für die Fans und Athleten des Cross-Country-Racings ist vorbei, denn nächste Woche geht der Mercedes-Benz UCI Mountainbike Cross-Country World Cup in Petrópolis (Brasilien) endlich in die neue Saison!

Bevor der Staub beim ersten Massenstart dieses Jahres aber wieder mächtig aufgewirbelt wird, geben wir dir sieben Gründe an die Hand, die verdeutlichen, warum auch du dich auf die kommenden Rennen freuen darfst.

52 Min Cross-Country - Saison-Recap 2021 Sei dabei, während wir einen Blick zurück auf den Cross-Country World Cup 2021 werfen.

01 Wir haben eine neue Location

In dieser Saison werden wir eine brandneue Location erleben und das gleich zum Start, wenn der XCO-Zirkus nach Brasilien reist. Petrópolis , das im Norden von Rio de Janeiro liegt, wird das erste Rennen austragen. Mountainbiking wurde in Brasilien in den letzten Jahren immer populärer und das ist auch im Athleten-Feld zu erkennen; immerhin gehört der Brasilianer Henrique Avancini zu den besten Cross-Country-Racern der Welt.

Avancinis Berühmtheit liegt in Brasilien beinahe auf gleichem Level mit jenem des brasilianischen Fußballteams, was wiederum dem MTB-Sport in seinem Wachstum hilft. Petrópolis gilt daneben als brasilianisches Herz des Mountainbikings und auf der Strecke dort - die als "Henrique Avancini Circuit" bezeichnet wird - wurden bereits nationale Events und andere lokale Rennen abgehalten.

Henrique Avancini auf heimischem Boden in Petrópolis. © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Was dürfen wir uns von der Strecke in Petrópolis erwarten? Sei dabei dem Saison-Opener am 8. April 2022 auf Red Bull TV und erlebe es selbst!

02 Evie Richards ist weiterhin drauf und dran ein Superstar zu werden

Auch im neuen Jahr wird Evie Richards darauf hoffen, ihre Erfolge in der vergangenen Saison zu wiederholen. Die Britin ist die regierende Weltmeisterin und der Knoten ist ihr in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 voll und ganz aufgegangen. Schon davor waren die Erwartungen an Richards hoch, nachdem sie 2020 beide XCC-Rennen während ihres Elite-Debüts in Nové Město gewinnen konnte.

Jetzt, wo sie Rennsiege auf dem Konto hat, geht Richards Karriere erst los! © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Obwohl sie nur langsam in die Saison 2021 startete, krallte sie sich ihr Podium mit einem zweiten Platz in Les Gets (Frankreich). Das Momentum konnte sie bei den Olympischen Spielen aufrecht erhalten (wo sie Siebte wurde), während sie mit dem WM-Titel endgültig in der Elite angekommen war: In Lenzerheide sicherte sie sich den ersten World Cup-Sieg, der zweite folgte in Snowshoe , wo sie auch das Short-Track-Rennen für sich entschied.

9 Min Evie Richards' Saison-Rückblick 2021 Die neu gekrönte XCO-Weltmeisterin Evie Richards wirft einen Blick auf ihre Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup-Saison 2021.

Richards lernte in Les Gets und bei der Weltmeisterschaft, sich selbst und ihren Leistungen zu vertrauen und fest daran zu glauben, dass sie jedes Rennen, an dem sie teilnimmt, auch gewinnen kann. Ein strukturierter Renn-Plan half ihr dabei, während sie zugleich von der ehemaligen MTB-Athletin Katy Curd gecoacht wurde. Nachdem sie nun auch in der Saisonpause mit Curd zusammengearbeitet hat, wird Richards vor allem technisch einige Fortschritte gemacht haben: eine Kampfansage an die Konkurrenz im XCO-Feld.

03 Crossover-Talente

Einer der Trends der letzten Jahre im Bike-Sport besteht darin, dass immer mehr Athleten in unterschiedlichen Disziplinen Rennen bestreiten, angefangen auf dem Asphalt über Mountainbiking bis hin zu Cyclo-Cross. Zwar lassen sich mit klassischem Rennrad-Fahren die Rechnungen bezahlen, doch wenn man Athleten wie Mathieu Van der Poel und Tom Pidcock fragt, die in allen drei genannten Disziplinen an den Start gehen, dann ist Mountainbiking so gut wie immer die Präferenz.

12 Min Tom Pidcock: Born to Mountainbike Tom Pidcock hat den UCI Cross-Country MTB World Cup im Visier. Begleiten ihn beim Stopp in Albstadt.

Die überschneidenden Events mögen Van der Poels und Pidcocks Teilnahme an der Cross-Country-Saison zwar einschränken, wenn sie aber einmal an den Start gehen, dann fahren sie ohne große Umstände vorne mit. Das Rennen in Nové Město im letzten Jahr führte uns das auf eindrucksvolle Art und Weise vor Augen, wo beide Athleten auf dem ersten und zweiten Platz über die Ziellinie gingen. Die Crossover-Talente im Feld hören mit den beiden jedoch noch lange nicht auf, da immer mehr Athleten im Winter auf Cyclo-Cross setzen, um im Sommer im Cross-Country-Mountainbiking voll durchzustarten. Deshalb sollte man Namen wie Ceylin del Carmen Alvarado, Eli Iserbyt und Kata Blanka Vas durchaus auf dem Schirm haben.

Kata Blanka Vas wird in ausgewählten World Cup-Rennen starten. © Mark Somay/Red Bull Content Pool

04 XCC hat nun seine eigene Gesamtwertung

Genau so ist es! Im Short Track (XCC) wird nun über die gesamte Saison hinweg eine eigene Gesamtwertung geführt, womit es in diesem Format am Ende nun auch einen World Cup-Sieger geben wird. Das Ganze ist eine Idee, die vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die UCI sich dazu entschlossen hat, bei der letztjährigen Weltmeisterschaft ein eigenes XCC-Rennen abzuhalten. Die Sieger wurden auch in dieser Kategorie mit einem Regenbogen-Trikot belohnt. Erfolgreich waren im letzten Jahr der Amerikaner Christopher Blevins und die Schweizerin Sina Frei.

3 Min XCC-Rennen erklärt Hast du dich jemals gefragt, was XCC-Races eigentlich sind? Hier gibt es alle Antworten.

Wir dürfen uns also darauf freuen, dass die Spannung in den XCC-Rennen weiter steigen wird. Die Athleten werden die Gesamtwertung fix im Hinterkopf haben, während manche die XCO-Hauptrennen möglicherweise sogar hintanstellen und die Saison auf die Short-Tracks ausrichten. Die XCC-Events legen daneben die Startreihenfolge für die XCO-Rennen fest und es wandern auch Punkte in die Gesamtwertung des XCO-World Cups. Das Allerwichtigste dürfen wir aber nicht vergessen: XCC-Rennen werden in dieser Saison für noch mehr Action sorgen!

2 Min Nové Město 2021 – Herren XCC Finish Mathieu van der Poel und Tom Pidcock beim Zielsprint in Nové Město, XCC Rennen der Herren, am 14. Mai 2021.

05 Nino Schurter könnte endlich Julien Absalons Rekord brechen

Nino Schurter liegt mit seinen 32 World Cup-Siegen mittlerweile gleich auf mit dem Franzosen Julien Absalon. Ist 2022 jene Saison, in der er die 33 schafft? In den letzten Jahren lief es für Schurter nicht ganz nach Plan. Seinen letzten Sieg holte er im Juli 2019 in Les Gets. Andere Athleten wie Van der Poel, Pidcock, Avancini, Victor Koretzky und Mathias Flückiger sind daneben auf dem Vormarsch und vor den Rennen lassen sich mittlerweile nur mehr schwer Favoriten ausmachen. Viele Teilnehmer bringen das Potenzial mit, den Sieg einzufahren!

Wenn der Rekord Schurter zu schaffen macht, dann zeigt er es nicht. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Dennoch sollte man Schurter niemals abschreiben - vor allem dann nicht, wenn es um den Rekord um die meisten World Cup-Siege geht. Nach wie vor gelingt es ihm nämlich, wichtige Rennen für sich zu entscheiden - so passiert etwa bei der Weltmeisterschaft 2021, wo er sich den Titel holen konnte.

26 Min A Mountain Biker’s Hunt for Glory Ninos Geschichte führte ihn von der Kindheit in einem Schweizer Bergdorf bis zu seinem bislang grössten Sieg.

06 In dieser Saison stehen ganze 9 spannende Rennen auf dem Programm

In den Jahren, in denen die Olympischen Spiele Pause machen, finden in der Regel sieben bis acht XCO World Cup-Rennen statt. In dieser Saison bekommen wir ganze neun serviert, was wiederum den Kampf um die Krone im Gesamtweltcup spannend hält, da es weniger wahrscheinlich ist, dass sich der Titelkampf früh in der Saison entscheidet.

Leogang in Österreich hat mittlerweile einen eigenen XCO-Track, womit die UCI die Möglichkeit hat, den Stopp jährlich in den Kalender aufzunehmen. Daneben suchen die Organisatoren laufend nach Optionen, um den Cross-Country-World Cup auch außerhalb Europas austragen zu können. Wie erwähnt, steht in diesem Jahr etwa Brasilien auf dem Programm. Wir hoffen darauf, dass in Zukunft noch einige weitere nicht-europäische Rennen hinzukommen werden.

8 Min UCI 2022 Location-Guide Alles was du über die Locations im UCI Mountain Bike World Cup 2022 wissen musst.

07 Die jungen Talente sind in der Elite angekommen

Dass Athleten direkt nach dem Aufstieg in die Elite für Aufsehen sorgen, ist im Cross-Country-Racing nicht unüblich. Jolanda Neff, Pauline Ferrand-Prévot , Kate Courtney , Jenny Rissveds, Tom Pidcock und Loana Lecomte geigten alle in deren Debüt-Saison groß auf und fuhren Siege ein, bevor sie überhaupt erst das Alter von 23 Jahren erreicht hatten. Lecomte war sogar erst 21, als sie in der letzten Saison ihren ersten Elite-Sieg in Albstadt einfuhr, während Pidcock - auch erst 21 - in Nové Město gewann .

Lecomte gewann mit nur 21 Jahren vier Elite-Rennen. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Wen sollte man also in dieser Saison auf der Rechnung haben? Mona Mitterwallner zeigte sich in der U23-Kategorie der Damen in der letzten Saison dominant. Caroline Bohé aus Dänemark holte sich in vielen U23-Rennen hinter Mitterwallner den zweiten Platz und auch sie steigt in diesem Jahr in die Elite auf.

Bei den Herren wird der Amerikaner Christopher Blevins darauf hoffen, weiter in der Elite Fuß zu fassen und nach seinem Sieg in Snowshoe ähnliche Erfolge einzufahren. Joel Roth aus der Schweiz, der bei der Europameisterschaft in der U23 den Titel holen konnte, steigt ebenfalls in die Elite auf, während wir auf den U23-Weltmeister Martin Vidaurre aus Chile noch etwas warten müssen.

Martin Vidaurre aus Chile gilt als großes Talent. © Bruno Terena/Red Bull Content Pool