Das sind die Rookies, die den UCI XCO World Cup auf den Kopf stellen!

Nach Monaten der Ungewissheit kehrte der Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup für vier Elite-Rennen in Nové Město (Tschechien) endlich wieder zurück. Bei den Damen feierte die neue Generation einen spektakulären Einstand und duellierte sich mit den erfahreneren Fahrerinnen um die Podiumsplatzierungen - mit hervorragendem Ergebnis!

Die 23-jährige Britin Evie Richards gewann das Short-Track-Rennen, die 20-jährige Österreicherin Laura Stigger fuhr aufs Podium und die 21-jährige Französin Loana Lecomte wies die Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot in die Schranken und holte sich ihren ersten XCO-World Cup-Sieg in der Elite - und das am ersten Rennwochenende, an dem das Trio in dieser Klasse angetreten ist.

Dieser Wechsel ging unheimlich schnell über die Bühne. Noch in Snowshoe im Vorjahr fuhr die Top-10 der Athletinnen im Durchschnitt 40,7 Rennen. In Nové Město sah das schon ganz anders aus: Hier fuhr die Top 10 im Durchschnitt nur 18,6 Rennen in der Elite-Klasse!

Ein Wandel liegt in der Luft - und wir nehmen diesen zum Anlass, um uns die Debütantinnen vor der MTB Weltmeisterschaft in Leogang etwas näher anzusehen!

Evie Richards

Evie Richards feierte ein unglaubliches Debüt in der Elite. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Geboren: 11. März 1997

Nationalität: Großbritannien

"Ich habe das Gefühl, dass die junge Generation alles auf den Kopf stellt. Diese Mädchen fahren unglaublich und das tut dem Sport unheimlich gut", meinte Richards kurz, nachdem sie Pauline Ferrand-Prévot geschlagen hatte und den XCC-Short-Track-Titel holte (und das gleich zweimal).

Nové Město Damen XCC 2 - Zielsprint

Pauline ist, seitdem ich mit dem Radfahren begonnen habe, mein großes Vorbild...und dann mit ihr in einem Zielsprint zu stecken...für mich war das ein klassischer "Zwick-mich"-Moment. Evie Richards

Richards geht für das Trek Factory-Team an den Start und gehört zu den vielversprechendsten britischen Talenten. Ihre Liebe zum Radfahren entdeckte sie durch ihren Vater: "Er fuhr immer mit dem Bike zur Arbeit. Ich lief manchmal neben ihm her und sprang auf sein Bike - Wir wechselten uns immer ab."

Evie fährt für Trek Factory Racing. © Bartek Woliński

In die Konkurrenz stieg sie erst relativ spät ein. Es war das Jahr 2013, in dem sie vom Hockey in die Mountainbike-Sparte wechselte und an Cyclo-Cross(CX)- sowie Cross-Country-Events im ganzen Land teilnahm. Zwei Jahre später, im Alter von 18 Jahren, gewann sie die UCI CX Junioren-Weltmeisterschaft in Belgien. Nach diesem Sieg wurde ihr klar, dass das ihr Sport ist.

Während ihre Freunde Partys feierten, radelte Evie quer durch Europa © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Die Siege ließen auch danach nicht auf sich warten. Im Jahr 2017 gewann sie in Namur ihr erstes CX-World Cup-Rennen in der Elite-Klasse, 2018 holte sie ihr zweites CX-U23-Weltmeisterinnen-Trikot sowie Silber bei den Commonwealth Games XC ab.

Evie Richards führt das Rennen in Nové Město an © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Obwohl sie in Nové Město in einer Runde crashte, saß sie innerhalb von Sekunden wieder auf ihrem Bike und schlug Ferrand-Prévot in der letzten Runde des Short-Track-Rennens. Etwas, das Evie im Anschluss kaum glauben konnte: "Pauline ist, seitdem ich mit dem Radfahren begonnen habe, mein großes Vorbild...und dann mit ihr in einem Zielsprint zu stecken...für mich war das ein klassischer "Zwick-mich"-Moment."

XCC Short Track 2 Nové Město 2020 Recap

Nach dem UCI World Cup hat Evie ihren Fokus auf die Olympischen Spiele gerichtet, wichtig ist für sie aber vor allem eines: "Ich bin einfach glücklich darüber, dass ich diese Rennen fahren darf. Wir nehmen die Olympischen Spiele so hin, wie sie kommen."

Laura Stigger

Die 20-jährige Laura Stigger sollte man jetzt auf der Rechnung haben. © Bartek Wolinski

Geboren: 25. September 2000

Nationalität: Österreich

Auch Laura Stigger schrieb in der letzten Woche Geschichte mit ihrem ersten Top-5-Finish im UCI Cross Country Elite World Cup - Es war die erste österreichische Podiumsplatzierung in zehn Jahren.

"Top-Fünf! Ich kann es kaum glauben. Ich habe so hart gearbeitet und es hat sich bezahlt gemacht", freut sich Stigger, während sie die Freudentränen zurückhalten muss. Wahrlich kein schlechtes Resultat für ihr erstes Jahr unter der Elite.

Dieses Gefühl, wenn sich die harte Arbeit bezahlt macht... © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

"Ich habe mich dazu entschlossen, in der Elite zu fahren, um mich weiterzuentwickeln", erklärt sie weiter. "Ich fahre gegen die besten Mountainbikerinnen der Welt und versuche mit jedem Rennen, so viel Erfahrung zu sammeln wie möglich."

Diese Philosophie geht für Stigger voll auf! So holte sie nicht nur für ihr Land einen Rekord, sondern sie war in Tschechien auch die jüngste Teilnehmerin im Starterfeld. Es zeigte sich, dass ihr Alter kein Hindernis darstellt: Einen Tag nach ihrem fünften Platz im XCO-Rennen fuhr sie im XCC-Rennen auf Platz drei und legte im gleichen Zuge die schnellste Rundenzeit hin.

Laura Stigger holte mit dem fünften Platz alles heraus. © Bartek Woliński

"Ich bin unheimlich glücklich! Ich hätte nie gedacht, dass es so gut laufen wird!", meinte sie im Anschluss.

Ihr Trainer ist Rupert Scheiber, doch war ihr erster Coach ein ganz anderer: "Mein Nachbar hat mich gemeinsam mit seinen Kindern trainiert. Ich habe viel von ihm lernen können."

Laura Stigger bei ihrem Elite-Debüt in Nové Město. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Mit zwei Cross-Country-Junioren-Weltmeistertiteln, vier Junioren-Titeln bei der Europameisterschaft, einer Goldenen bei der Road Cycling Weltmeisterschaft in Innsbruck und einem fabelhaften Debüt in der World Cup-Elite setzt auch sie ganz klar ihr Zeichen!

Loana Lecomte

Loana Lecomte bei ihrem ersten Sieg in der Elite. © Bartek Woliński

Geboren: 8. August 1999

Nationalität: Frankreich

Für die größte Überraschung in Nové Město sorgte die Französin Loana Lecomte, die das Feld brillant ausmanövrierte und mit einer grandiosen Zeit von 1h 22m 06s ihren ersten World Cup-Sieg einfuhr - und das mit einem unglaublichen Vorsprung von 30 Sekunden auf die Zweitplatzierte, Anne Terpstra.

Loana Lecomte am obersten Treppchen. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Lecomte ist in Annecy geboren und auch sie konnte ihre Freude im Anschluss ihres ersten Elite-Rennens nicht verbergen: "Ich bin überrascht und sehr, sehr glücklich."

Dieser Triumph macht sie zur zweitjüngsten Siegerin in der World Cup Renngeschichte: "Ich habe den Sieg nicht erwartet...Ich habe einfach Vollgas gegeben!"

Ein besseres Debüt-Rennen konnte sich Loana Lecomte nicht erträumen. © Bartek Woliński

Sie begann bereits im Alter von sieben Jahren mit dem Mountainbiken und seitdem sie mit ihrem Großvater trainierte, hat sie einen langen Weg zurückgelegt. Der Erfolg bekommt noch mehr an Wert, nachdem sie ihre Freundin und Landsfrau Pauline Ferrand-Prévot besiegte, die bei nassen und rutschigen Bedingungen auf Platz drei endete.

Terpstra, Ferrand-Prévot und Loana Lecomte © Bartek Wolinski

Naturgemäß hatte Ferrand-Prévot nur lobende Worte für Lecomte übrig: "Es ist cool mit anzusehen, wie die jungen Rider ihre ersten Siege einfahren. Ganz besonders trifft das auf Loana zu, da sie eine Freundin von mir ist. Das ist wirklich cool!"