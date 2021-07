So spektakulär war der Downhill-Weltcup in Les Gets

fand auf einer komplett neuen Strecke in Les Gets, Frankreich, statt. Die Rennen waren geprägt vom Regen, aber das tat der Stimmung der Fahrer und der zahlreichen Zuschauer an der Strecke in der französischen Berggemeinde keinen Abbruch. Du hast die Action verpasst? Kein Problem: Darunter findest du die Replays!

Die zweite Runde des Mercedes-Benz UCI Downhill Mountainbike World Cups fand auf einer komplett neuen Strecke in Les Gets, Frankreich, statt. Die Rennen waren geprägt vom Regen, aber das tat der Stimmung der Fahrer und der zahlreichen Zuschauer an der Strecke in der französischen Berggemeinde keinen Abbruch. Du hast die Action verpasst? Kein Problem: Darunter findest du die Replays!

Der Downhill-Track in Les Gets grenzt schon fast an Perfektion! „Das ist eine richtige DH-Strecke", und „die beste Strecke seit Jahren", sind nur zwei der Kommentare, die durch Les Gets hallten, als die Rider die neue Strecke beim Training zum ersten Mal ausprobieren durften. Der alte Track war schnell - sogar sehr schnell. Auf der aktuellen Strecke ging es nun aber nicht nur enorm rasant nach unten, die Fahrer mussten zudem auch noch technisch extrem anspruchsvolle Features überwinden, wie den langen, steilen und wurzeligen Waldabschnitt.

In dem Track steckt „alles drin", meinte Nina Hoffmann auf die Frage nach der Strecke. Laurie Greenland beschrieb die Strecke als „unerbittlich" angesichts der Herausforderungen, die die Fahrer auf dem Weg nach unten zu bewältigen hatten. Myriam Nicole brachte es auf den Punkt: „Die Strecke ist so gut, aber gleichzeitig auch so krass."

hat das Radfahren in den Bergen rund um Les Gets gelernt, also ist die ehemalige Morzinerin (nur 8 km von Lets Gets entfernt) gut an die Bedingungen und Anforderungen der Gegend gewöhnt. Ein schwieriger Tag in der Quali bedeutete aber, dass sie im hinteren Teil des Feldes startete. Im Rennen zeigte sie dann ihre Klasse und legte einen Lauf hin, der für den Rest unmöglich zu schlagen war.

- die Letzte am Start. Bei ihrem Run regnete es gerade heftig und die Strecke zeigte sich ganz anders als im Training. Nicole wurde früh im Waldstück von einem Sturz überrascht, aber das spornte sie nur weiter an und auf dem Rest der Strecke wurde voll attackiert. Die Französin kämpfte sich zurück und überquerte die Ziellinie in einem Herzschlagfinale mit nur 0,25 Sekunden Rückstand auf Seagrave.

Die schnelle Französin war zwar enttäuscht, dass sie nicht in der Lage war, auf heimischem Boden zu gewinnen, aber sie sagte, wenn jemand sie schlagen sollte, dann am liebsten Seagrave. Der Sieg bedeutete der Britin, die in den letzten Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hatte und ihr Selbstvertrauen auf dem Bike wieder aufbauen musste, unglaublich viel.

Schultern lastete nach dem Aufstieg in die Elite und nach den zahlreichen Juniorenrekorden viel Druck! Ihr erstes Rennen in Leogang vor heimischem Publikum wurde durch einen Sturz in der letzten Sektion getrübt.

Vor dem Rennen in Les Gets verriet die Österreicherin, dass die mit einigen Sprüngen zu kämpfen hatte und dass sie frustriert war, weil ihr das Vertrauen in ihre Fähigkeiten fehlte. Das zeigte sich dann leider auch in der Quali. „Dieses Wochenende habe ich mehr gekämpft, als ich es gewohnt bin... morgen ist ein neuer Tag. Ich hoffe, ich kann mein Selbstvertrauen wiederfinden und das tun, was ich gewohnt bin", postete sie nach der Qualifikation auf Instagram.

Am Renntag präsentierte sich Höll dann in einem völlig anderen Licht. Sie fuhr eine hohe Linie und mit vollem Selbstvertrauen, aber in der letzten Steilkurve, nur wenige Meter vor der Ziellinie, rutschte ihr plötzlich das Vorderrad weg. Sie rappelte sich wieder auf und rannte mit ihrem Bike über die Linie.

