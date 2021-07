Das sind die Highlights vom UCI MTB World Cup-Wochenende 2019 in Les Gets

Downhill: High-Speed vom Anfang bis zum Ende

Die Wind-Bedingungen sorgten vorab dafür, dass der sowieso schon schnelle Track noch einmal um eine Ecke härter geworden ist. Triumph und Desaster lagen hier näher beisammen, als gewöhnlich.

Der Staub flog auch in Frankreich zur Genüge. © Nathan Hughes

Dennoch durften sich die französischen Fans viel erwarten: Drei französischen Herren und eine Dame reisten mit dem Potential an, sich am Ende den Sieg zu holen. Dementsprechend hoch fiel auch der Besucheransturm aus. Alles war für ein spannendes World Cup-Rennen angerichtet - und wir wurden nicht enttäuscht.

Das Downhill-Rennen der Damen

Women's DH finals – Les Gets

Bereits die Damen legten jede Menge Speed aufs Parkett. Nach ihrem Crash im Qualifying war Nina Hoffmann auf Wiedergutmachung aus. Sie war unfassbar schnell unterwegs, holte sich gleich zu Beginn des Rennens den Hot-Seat und wurde schlussendlich Fünfte.

Nina Hoffmann fährt früh im Rennen auf den Hot-Seat. © Bartek Woliński

Auch Eleonora Farina ließ nach ihrem starken Qualifikationslauf nichts aus. Sie holte sich Platz vier, während die besten Drei des Qualifyings ihre Plätze im Rennen verteidigten. Mariana Salazar zeigte eine fehlerfreie Fahrt, um sich Platz drei zu holen - ihr bestes Karriereergebnis.

Mariana Salazar auf dem Weg zu ihrem besten Karriereergebnis. © Bartek Woliński

Dann legte die Französin Marine Cabirou so stylisch los wie eh und je. Sie zeigte sich unbeeindruckt von dem Druck eines Heimrennens und ging mit 1,5 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie. Nur eine Konkurrentin konnte ihr den Heimsieg noch streitig machen.

Hannah geht mit komfortablen Vorsprung in die nächste Runde. © Bartek Woliński

Tracey Hannah , die Führende in der Gesamtwertung, fuhr ein Rennen, das ein weiteres Mal auf dem Punkt war. Die Uhr stoppte bei 3 Minuten, 27,6 Sekunden - damit war klar, dass sich Hannah ihren zweiten Sieg in dieser Saison holt. Mit einem komfortablen Vorsprung von 200 Punkten vor Cabirou geht sie in die nächste UCI DH World Cup-Runde.

Tracey Hannahs siegreiche Fahrt siehst du hier:

Siegerfahrt der Damen – Les Gets

Das Downhill-Rennen der Herren

Men's DH finals – Les Gets

Als sich die Herren bereit machten, strömten die Fans in den Zielbereich. Alle wollten einen französischen Heimsieg aus nächster Nähe miterleben.

Auf dem Weg nach oben © Bartek Woliński Die Fans erhofften sich einen französischen Sieg. © Bartek Woliński Loïc Bruni bereitet sich vor. © Bartek Woliński Die französischen Fans haben noch nie enttäuscht. © Bartek Woliński Zeit, etwas krach zu machen. © Bartek Woliński Partystimmung pur! © Bartek Woliński

Der Track hatte einige Überraschungen zu bieten. Am besten kam damit zunächst der Brite Brendan Fairclough zurecht, der sich mit einer Zeit, die ähnlich schnell ausfiel wie die Top-Zeiten der Qualifikation, die Führung holte. Am Ende sollten nur fünf Rider schneller sein als er, darunter Loris Vergier , der nach seinem Crash in der Trainings-Session am Morgen der Crowd wieder mächtig einheizte. Er beendete das Rennen auf Platz fünf.

Nach seinem Crash war Loris Vergier mit dem 5. Platz zufrieden. © Bartek Woliński

Nur knapp hinter Vergier setzte sich Troy Brosnan , der vor allem im unteren Abschnitt viel Zeit gut machte. Dennoch, Brosnan ist zum ersten Mal in dieser Saison nicht unter den besten Drei zu finden. Favorit auf den Gesamtsieg bleibt er mit seiner Konstanz aber trotzdem.

Laurie Greenland zeigte eine unglaubliche Performance in seinem berühmt berüchtigten Style. Er schaffte es, genug Speed mitzunehmen, womit er das Rennen auf Platz drei beendete.

Laurie Greenland zeigten eine herausragende Performance. © Nathan Hughes

Die letzten beiden Männer sollten da aber noch ein kräftiges Wörtchen mitreden. Zunächst ging der in dieser Saison dreimal siegreiche Franzose Loïc Bruni an den Start, der sich in seinem glänzenden Red Bull-Helm und seinen verspiegelten Gläsern den Hot-Seat mit über einer Sekunde Vorsprung holte.

Loïc Bruni legte einen Zahn zu...doch reichte es nicht ganz. © Bartek Woliński

Doch da machte sich Amaury Pierron schon bereit, um "Super-Bruni" einen Strich durch die Rechnung zu machen. Der verletzungsgeplagte Franzose zeigte in Les Gets absolutes Selbstvertrauen und Finesse, während er durch die Kurven driftete.

Erlebe Amaury Pierrons unglaubliche Fahrt noch einmal:

Siegerfahrt der Herren – Les Gets

Bei einer Zeit von 2 Minuten und 57,008 Sekunden fuhr er über die Ziellinie, mit einem Vorsprung von ganzen 2,3 Sekunden auf Bruni - und Pierron wird dafür im Anschluss gebührend gefeiert!

Loris Vergier und die restlichen französischen Kollegen gratulieren Pierron © Bartek Woliński Amaury Pierron lässt sich vor heimischen Fans feiern! © Bartek Woliński Pierron kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. © Bartek Woliński

Cross-Country: Eine schnelle und furiose Rückkehr des XCO-World Cups

Nach dem letzten Rennen in Andorra bleibt auch der XCO-Elite nur wenig Zeit zur Regeneration. Der harte Track hielt zwei anstrengende Climbs und einige steile Abfahrten bereit - nicht gerade das, was du dir wünschst, wenn der ganze Körper schmerzt. Dennoch, nach 15 Jahren kehrte der XCO-World Cup spektakulär nach Frankreich zurück.

Das Cross-Country-Rennen der Damen

Women's XCO finals – Les Gets

Wie so oft setzte sich Jolanda Neff bereits am Start vorne ab, während Kate Courtney , Pauline Ferrand-Prévot und Eva Lechner versuchten mitzuhalten. Neff konnte ihre Führung aber nicht lange behaupten. Die Deutsche Elisabeth Brandau gab nach dem zweiten Climb das Tempo vor, während Courtney schnell aufholte und sich die Führung holte. Mit 13 Sekunden Vorsprung ging sie in die zweite Runde, während sich dahinter eine Verfolgergruppe aus Brandau, Ferrand-Prévot, Lechner, Sina Frei , Anne Terpstra und Jenny Rissveds bildete.

Courtney setzt sich ab... © Bartek Woliński

Nach ihrem fantastischen fünften Platz in Andorra startete Rissveds den ersten Angriff auf Courtney - mit Erfolg. Zum ersten Mal seit 2016 ist sie während eines Rennens ganz vorne zu finden. Doch das Ganze blieb nur von kurzer Dauer, den Courtney kämpfte sich zurück. Bei enormer Geschwindigkeit teilte sich das Feld immer weiter auf. Währenddessen kämpfte sich die mittlerweile auf Rang 10 abgefallene Jolanda Neff in Runde drei wieder auf Platz sechs zurück.

Nach Andorra startete Neff auch in Frankreich eine unglaubliche Aufholjagd. © Bartek Woliński

In Runde vier setzte sich Neffs Aufholjagd fort, während Courtney mit über zwanzig Sekunden Vorsprung relativ komfortabel vorne weg fuhr. Ferrand-Prévot und Frei taten es der Schweizerin währenddessen gleich. Auch sie setzten auf Angriff, doch konnten sie mit Neff nicht mithalten.

Frei und Ferrand-Prévot konnten mit der Schweizerin nicht mithalten © Bartek Woliński

Courtney bekam Neffs ambitionierte Aufholjagd durchaus mit, weshalb sich der Druck für sie erhöhte. Mit Start der letzten Runde blicke Courtney über die Schulter, doch war Neff noch nicht zu sehen. Dennoch setzte sie alles daran, die Führung zu behalten - und das gelang ihr auch. Sie ging als Erste über die Ziellinie und holte sich nach dem XC Short Track ihren zweiten Sieg an diesem Wochenende. Neff zeigte sich mit dem zweiten Platz durchaus zufrieden, während sich Brandau Platz drei holte. Courtney führt damit die Gesamtwertung mit 175 Punkten an.

Courtney dominierte das Rennen. © Bartek Woliński

Das Cross-Country-Rennen der Herren

Men's XCO finals – Les Gets

Das acht Runden lange Rennen fand einen frenetischen Anfang. Es gab einen Crash, doch schafften es die besten Athleten, sauber herauszukommen. Mit Fortdauer von Runde 1 bildete sich eine kleine Gruppe aus Nino Schurter , Henrique Avancini , Titouan Carod , Victor Koretzky , Ondrej Cink und Stephane Tempier . Während Carod, Koretzky, Tempier und Sarrou vor heimischem Publikum alles zu geben versuchten, konnten Mathieu Van der Poel und Mathias Flückiger mit dem Tempo nicht mithalten.

Das Rennen startete mit hoher Geschwindigkeit. © Bartek Woliński

In Runde zwei bildete sich vorne eine Gruppe aus Avancini, Schurter, Cink, Tempier und Sarrou. Nach einem kleinen Fehler von Avancini kollidierte dieser mit Schurter, doch passierte all das bei geringer Geschwindigkeit, weshalb die beiden keine Zeit auf ihre Konkurrenten verloren, doch konnten Koretzky, Peter Diseara und Gerhard Kerschbaumer auf die Führergruppe aufholen.

Kerschbaumer gesellt sich zu den Führenden. © Bartek Woliński

In den nächsten paar Runden passierte relativ wenig. Die Gruppe vorne zeigte sich glücklich mit dem Rhythmus, den Tempier als Führender vorgab. Während sich Cink kurzzeitig an die erste Position setzte, kam die erste nennenswerte Attacke erst durch Kerschbaumer in Runde sechs. Gemeinsam mit Cink, Schurter und Avancini schaffte er es, sich vorne abzusetzen. In Runde sieben erhöhte Nino Schurter plötzlich das Tempo und nur Kerschbaumer schaffte es, mit ihm mitzugehen.

Kerschbaumer ließ sich von Schurter zunächst nicht abschütteln. © Bartek Woliński

Damit kristallisierte sich mit Start der letzten Runde ein spannender Zweikampf zwischen Schurter und dem Italiener heraus. Kerschbaumer kämpfte darum, als Führender in den ersten Climb zu gehen, er schaffte es aber nicht, Schurters Attacke auf dem zweiten Climb abzuwehren. Damit war alles klar: Schurter holt sich den Sieg und Kerschbaumer Platz zwei, während sich Avancini noch auf den dritten Platz kämpfte. In einem Sprint-Finish gegen Cink holte sich Tempier noch Platz vier, womit auch die französische Crowd zufriedengestellt war. Damit führt Schurter mit 245 Punkten nun auch in der Gesamtwertung.

Ein strahlendes Podium. © Bartek Woliński