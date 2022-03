Das hast du beim Downhill-Weltcup-Start in Lourdes verpasst

Die spektakuläre Downhill-Action vom Mercedes-Benz UCI Downhill MTB World Cup in Lourdes findest du auf Red Bull TV. Klicke einfach auf die Links darunter:

01 Wo geht's zur Strecke? Bitte hinten anstellen!

Neue Saison, neues Glück! Aufregung und Vorfreude waren groß im Vorfeld des DH-Weltcup-Auftaktes im südfranzösischen Lourdes, in den Ausläufern der Pyrenäen. Immerhin war das Fahrerfeld das letzte Mal 2017 dort zu Gast, also ging es im Training vor allem darum, sich mit diesem super-intensiven und technischen Track wieder vertraut zu machen. Aber das war gar nicht so einfach! Die Warteschlange für die Seilbahn zum oberen Teil der Strecke war so lang, dass die Rider bis zu zwei Stunden anstanden.

Das Training wurde deshalb am Freitag auf 18 Uhr verlängert. Die Standseilbahn in Lourdes ist alt und langsam und das Gleis verläuft einspurig mit nur einer Ausweiche auf halber Strecke. Die Athleten mussten sich also mit weniger Trainings-Runs als gewünscht zufriedengeben.

Langes Warten im Training... © Bartek Woliński/@wolisphoto Und wenig Platz in der Kabine © Bartek Woliński/@wolisphoto

Wenigstens war die Strecke dank des ungewöhnlich warmen Wetters knochentrocken und im Vergleich zu 2017 auch noch in einem verbesserten Zustand. Die neue Hollywhoops-Sektion hat bei der Streckenbesichtigung am Donnerstag gleich für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Dabei handelt es sich um eine Serie von kleinen Bodenwellen direkt vor dem Zielsprung. Nach einer enorm fordernden Fahrt nach unten mussten die Athleten also wirklich bis ins Ziel voll konzentriert bleiben.

Wahrscheinlich das Letzte, was man am Ende der Strecke haben will © Bartek Woliński/@wolisphoto

02 Ob Camille Balanche überhaupt weiß, wie gut sie eigentlich ist?

Camille Balanche erlebte einen wahren Traumstart in die neue Weltcup-Saison. In den technisch anspruchsvollen Passagen im oberen Teil der Strecke blieb sie ganz ruhig, im unteren Teil zeigte sie dann ihre unumstrittene Klasse und knallte eine unschlagbare Fabelzeit in den französischen Dirt.

Camille Balanche auf dem Weg zu ihrem zweiten Weltcup-Sieg © Bartek Woliński/@wolisphoto

Die Schweizerin hat erst 2016 mit dem Radsport begonnen und sich 2020 bereits das Regenbogentrikot überstreifen dürfen -- viele hielten das für ein One-Hit-Wonder. Doch seitdem hat Balanche immer wieder beweisen können, wie gut sie wirklich ist. Das letzte Mal gewann sie das Eröffnungsrennen in Leogang und schaffte es in der vergangenen Saison immer aufs Podium. Nach ihrem zweiten Weltcup-Sieg ist nun klar, dass sie eine der schnellsten ist -- die Frage ist nur: Weiß sie selbst, wie gut sie eigentlich ist?

03 Die Top 3 bei den Damen trennte nur eine Sekunde

Das Rennen bei den Damen entwickelte sich zu einem wahren Hundertstelkrimi! Die ersten drei Fahrerinnen trennte nur eine knappe Sekunde. Nach dem unglaublichen Highspeed-Run von Balanche standen noch drei Damen am Start, die alles versuchten, um die Zeit noch zu unterbieten. Die drittplatzierte Tahnée Seagrave schien nach ihren zahlreichen Verletzungen in den letzten Jahren wieder zu alter Stärke zurückgefunden zu haben. Sie präsentierte sich in absoluter Topform und war über den gesamten Verlauf der Strecke immer in Schlagdistanz. Am Ende fehlten ihr nur 0,997 Sekunden auf die Siegerzeit von Balanche.

Myriam Nicole ist happy, dass sie trotz Crash dabei sein kann © Bartek Woliński/@wolisphoto Vali Höll fühlte sich im Sattel ihres Bikes sichtlich wohl © Bartek Woliński/@wolisphoto

Dann war es Zeit für Myriam Nicole , die einen untypisch wilden und lockeren Lauf hinlegte, der nur 0,624 Sekunden langsamer war. Als Letzte am Start stand die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2021, Valentina Höll , für die der Sieg ebenfalls zum Greifen nah war. Sie begann stark, verlor aber gegen Ende ihres Laufs doch noch Zeit und kam schließlich mit 1,6 Sekunden Rückstand als Vierte ins Ziel.

Tahnée Seagrave mit Vollgas ins Ziel © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 Unvergleichlicher Pierron trotzt allen Widrigkeiten

In den letzten Jahren hatte Amaury Pierron immer wieder mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, und schwere Verletzungen, darunter ein gebrochener Rücken, machten es ihm im Weltcup seit 2020 unglaublich schwer. Diese Verletzungen scheinen sich jedoch keineswegs negativ auf die Psyche Pierrons ausgewirkt zu haben, obwohl das Wochenende in Lourdes für Pierron erneut mit Problemen losging. Nach einer Krankheit ging er mit wenig Energie in das Rennen und rechnete deshalb auch mit keiner Top-Platzierung. Dazu kam dann noch eine Wadenblessur aus der Quali.

Pierron mit vollem Einsatz © Bartek Woliński/@wolisphoto Pierron feiert nach einem absoluten Traumlauf © Bartek Woliński/@wolisphoto

All das schien aber keine Rolle zu spielen, denn Pierron lief im Adrenalinrausch vor den jubelnden französischen Fans zur Höchstform auf und legte einen (fast perfekten) Traumlauf hin. 1,5 Sekunden hinter ihm platzierte sich sein Landsmann Benoit Coulanges.

Pierron stimmte am Podium lautstark die französische Hymne an © Bartek Woliński/@wolisphoto

05 Myriam Nicole mit ihrem wildesten Run aller Zeiten

Nach einem brutalen Slam im Training sah es eine Zeit lang so aus, als würde Myriam Nicole nicht fahren können. Die Französin war im Vorfeld des Rennens eine der Favoritinnen und qualifizierte sich nur 0,524 Sekunden hinter Höll fürs Finale. Zur Freude der zahlreichen französischen Fans machte sich Nicole aber doch noch auf den Weg in die Startkabine und legte los wie die Feuerwehr. Die sonst so ruhige Riderin schaltete einen Gang höher und fuhr voll am Limit.

"Heute fühlt sich Silber wie Gold an", meinte Nicole nach dem Rennen © Bartek Woliński/@wolisphoto

Und das schien sich auszuzahlen, denn lange Zeit lag sie gleichauf mit der führenden Balanche, bis sie plötzlich fast über den Lenker stürzte. Irgendwie konnte sie einen weiteren Crash aber verhindern und innerhalb der Streckenbegrenzungen bleiben, um ihre wilde Fahrt fortzusetzen. Im Ziel fehlten ihr schließlich nur 0,624 Sekunden auf Balanche. Ohne den Beinahe-Sturz wäre sogar der Sieg möglich gewesen. Ihr wilder Ritt und ihre enorme Entschlossenheit an diesem Tag blieben auch von den Fans nicht unbemerkt. Das verdiente Resultat: "Rider of the Day".

Vali Höll freut sich zu Recht über ihre Form und den 4. Platz © Bartek Woliński/@wolisphoto Guter Start in die Saison für Nicole und Seagrave © Bartek Woliński/@wolisphoto Balanche führt nach dem ersten (von 7) Rennen die Gesamtwertung an © Bartek Woliński/@wolisphoto Die Britin Seagrave mit viel Selbstvertrauen © Bartek Woliński/@wolisphoto

06 Finn Iles tritt ein für alle Mal aus dem Schatten von Loic Bruni

Finn Iles stand in Lourdes kurz vor seinem ersten Weltcup-Sieg und wurde schließlich nur vom überragenden Amaury Pierron geschlagen. Sein strahlendes Lächeln konnte er sich im Ziel aber trotzdem nicht verkneifen, denn der zweite Platz in Lourdes ist sein bisher bestes Resultat im Weltcup. Außerdem war er schneller als Teamkollege Bruni (Platz 3) und das kommt im Weltcup eher selten vor.

Iles kurz vor dem Zieleinlauf © Bartek Woliński/@wolisphoto

Iles ist spürbar reifer geworden und sein Ziel ist es, eine konstante Saison zu fahren, um eine gute Platzierung in der Gesamtwertung zu erreichen. Deshalb hat er sich wohl auch mental und körperlich besser als je zuvor auf den Weltcup vorbereitet. Der zweite Platz in der Qualifikation und im Finale wird Iles hoffentlich die Grundlage und das Selbstvertrauen geben, um in diesem Jahr endlich seinen ersten Weltcup-Sieg einfahren zu können.

Bruni hoffte auf seinen ersten Sieg in Frankreich © Bartek Woliński/@wolisphoto Bruni verwundert über seine Zeit © Bartek Woliński/@wolisphoto Dieses Lächeln werden wir wohl noch öfter sehen © Bartek Woliński/@wolisphoto Gegenseitiger Respekt © Bartek Woliński/@wolisphoto

07 Jackson Goldstone ist der Mann der Stunde

Der Hype um Jackson Goldstone im Moment groß -- und das nicht ohne Grund! Der Nachwuchsfahrer hat bei einem der besten Teams, Santa Cruz Syndicate, unterschrieben und wird von Red Bull gesponsert. Im Rampenlicht zu stehen bringt auch Druck mit sich, aber Goldstones entspanntes Temperament und seine neuen Teamkollegen Greg Minnaar und Laurie Greenland haben ihm bisher die nötige Ruhe gegeben. Der Kanadier gewann das Weltcup-Rennen der Junioren in Lourdes mit einer Zeit von 3:52,584 Minuten -- eine Zeit, mit der im Rennen der Elite-Herren auf Platz 11 gelandet wäre. Der Hype also gerechtfertigt?

Jackson Goldstone auf dem Weg zum Sieg im Junioren-Rennen © Bartek Woliński/@wolisphoto

Goldstone präsentierte sich außerdem als höchst engagiert, als es darum ging, den Run per 360-Grad-Kamera festzuhalten. Den spektakulären POV-Run von der DH-Strecke in Lourdes gibt es hier . Wie der Name schon sagt, bieten diese 360-Grad-Kameras eine 360-Grad-Perspektive. Check it out!

Jackson Goldstone beim Training mit der 360-Grad-Kamera © Bartek Woliński/@wolisphoto