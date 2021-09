Was du bei den Downhill-Finals in Lenzerheide verpasst hast

mit den Regenbogenfarben am Trikot als frischgebackene Weltmeisterin in Lenzerheide ankam, musste sie von der ersten Sekunde an mit viel Druck umgehen. Immerhin erwartete man von der Weltmeisterin, dass sie erneut ihre Weltklasse unter Beweis stellen würde. Und die Französin war offensichtlich ready! Mit dem riesigen Vorsprung von 4,619 Sekunden in der Qualifikation glänzte sie von Anfang an auf der Strecke in der Schweiz. Am Renntag stieg der Druck aber weiter: Die Letzte am Berg zu sein, das Regenbogentrikot, die Jagd nach dem Gesamtsieg und das Wissen, dass die bereits gefahrene

Seagrave hatte seit einem Bandscheibenvorfall Anfang des Jahres mit Nackenproblemen zu kämpfen und erst letzte Woche bei der WM machten sie erneut Probleme. Umso schöner war es, an diesem Wochenende das Leuchten in ihren Augen wieder zu sehen.

Seagrave hatte seit einem Bandscheibenvorfall Anfang des Jahres mit Nackenproblemen zu kämpfen und erst letzte Woche bei der WM machten sie erneut Probleme. Umso schöner war es, an diesem Wochenende das Leuchten in ihren Augen wieder zu sehen.

Seagrave hatte seit einem Bandscheibenvorfall Anfang des Jahres mit Nackenproblemen zu kämpfen und erst letzte Woche bei der WM machten sie erneut Probleme. Umso schöner war es, an diesem Wochenende das Leuchten in ihren Augen wieder zu sehen.

Die Britin hatte sich für die Quali viel vorgenommen und belegte hinter Nicole Platz zwei. Sie weiß ganz genau, wie man in Lenzerheide schnell fährt, immerhin war sie in der Schweiz bereits mehrmals Zweite. Mit einer beherzten und fehlerfreien Fahrt ließ sie die Schwierigkeiten der letzten Monate in Vergessenheit geraten und zeigte, dass sie wieder voll in Form ist. Im Ziel hatte sie 3,4 Sekunden Vorsprung auf die damals Führende

Der Druck, der auf Höll zu Beginn ihrer ersten Elite-Saison lastete, war immens, und leider verlief die Saison bisher nicht ganz nach Plan. Während sie in der Qualifikation konstant gute Leistungen zeigte, schien es am Renntag immer wie verhext zu sein.

Der Druck, der auf Höll zu Beginn ihrer ersten Elite-Saison lastete, war immens, und leider verlief die Saison bisher nicht ganz nach Plan. Während sie in der Qualifikation konstant gute Leistungen zeigte, schien es am Renntag immer wie verhext zu sein.

Der Druck, der auf Höll zu Beginn ihrer ersten Elite-Saison lastete, war immens, und leider verlief die Saison bisher nicht ganz nach Plan. Während sie in der Qualifikation konstant gute Leistungen zeigte, schien es am Renntag immer wie verhext zu sein.

Doch in Lenzerheide setzte die Österreicherin dem Ganzen nun ein Ende. Sie stürmte regelrecht den Berg hinunter und legte einen Run hin, der sich sehen lassen konnte. Mit 2,3 Sekunden Vorsprung verdrängte sie Nina Hoffmann vom Hot Seat und nachdem nur noch zwei Fahrerinnen am Start warteten, war ihr ein Podiumsplatz sicher. Schließlich sollte es Platz drei werden und das Beenden der Pechsträhne vor dem letzten Rennen könnte von unschätzbarem Wert sein.

Doch in Lenzerheide setzte die Österreicherin dem Ganzen nun ein Ende. Sie stürmte regelrecht den Berg hinunter und legte einen Run hin, der sich sehen lassen konnte. Mit 2,3 Sekunden Vorsprung verdrängte sie Nina Hoffmann vom Hot Seat und nachdem nur noch zwei Fahrerinnen am Start warteten, war ihr ein Podiumsplatz sicher. Schließlich sollte es Platz drei werden und das Beenden der Pechsträhne vor dem letzten Rennen könnte von unschätzbarem Wert sein.

Doch in Lenzerheide setzte die Österreicherin dem Ganzen nun ein Ende. Sie stürmte regelrecht den Berg hinunter und legte einen Run hin, der sich sehen lassen konnte. Mit 2,3 Sekunden Vorsprung verdrängte sie Nina Hoffmann vom Hot Seat und nachdem nur noch zwei Fahrerinnen am Start warteten, war ihr ein Podiumsplatz sicher. Schließlich sollte es Platz drei werden und das Beenden der Pechsträhne vor dem letzten Rennen könnte von unschätzbarem Wert sein.

Nach einem schweren Sturz im Training musste der Schotte Brendan Fairclough mit dem Helikopter von der Strecke abtransportiert werden. Er landete knallhart auf einem Felsbrocken und zog sich eine böse Schnittverletzung am Oberschenkel zu. Aktuellen Berichten zufolge hat er sich bei dem Crash aber nichts gebrochen. Da das Saisonende aber immer näher rückt, sieht es leider so aus, als ob die Saison für "Brendog" - einem, der absoluten Publikumslieblinge bei Red Bull Rampage - zu einem abrupten Ende gekommen ist.

Nach einem schweren Sturz im Training musste der Schotte Brendan Fairclough mit dem Helikopter von der Strecke abtransportiert werden. Er landete knallhart auf einem Felsbrocken und zog sich eine böse Schnittverletzung am Oberschenkel zu. Aktuellen Berichten zufolge hat er sich bei dem Crash aber nichts gebrochen. Da das Saisonende aber immer näher rückt, sieht es leider so aus, als ob die Saison für "Brendog" - einem, der absoluten Publikumslieblinge bei Red Bull Rampage - zu einem abrupten Ende gekommen ist.

Nach einem schweren Sturz im Training musste der Schotte Brendan Fairclough mit dem Helikopter von der Strecke abtransportiert werden. Er landete knallhart auf einem Felsbrocken und zog sich eine böse Schnittverletzung am Oberschenkel zu. Aktuellen Berichten zufolge hat er sich bei dem Crash aber nichts gebrochen. Da das Saisonende aber immer näher rückt, sieht es leider so aus, als ob die Saison für "Brendog" - einem, der absoluten Publikumslieblinge bei Red Bull Rampage - zu einem abrupten Ende gekommen ist.