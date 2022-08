Das war das DH-Rennwochenende in Mont-Sainte-Anne

Egal, wie oft die World Cup-Horde zurück nach Mont-Sainte-Anne kommt, der Track wird einfach nicht alt und ist sowohl unter den Ridern als auch den Fans ein wahres Highlight. Das zeigte auch das vergangene Rennwochenende im Rahmen des Mercedes-Benz UCI Downhill MTB World Cups in Kanada, das es wieder mächtig in sich hatte. Hier gibt's die packenden Replays:

Die Resultate aus Mont-Sainte-Anne und den aktuellen Stand in der Weltcup-Gesamtwertung findest du hier . Im Folgenden versorgen wir dich mit den spannendsten Momenten und den besten Storys vom Rennwochenende in Kanada.

Mont-Sainte-Anne zeigte endlich wieder seine Zähne

Die Rider, die Teams und natürlich auch die Fans sehnten sich nach der dreijährigen Abwesenheit wieder zurück an den legendären Track in Mont-Sainte-Anne. Für die Athleten galt es, die Strecke wieder neu kennenzulernen, denn in Kanada war man in der Zwischenzeit nicht untätig -- es wartete unter anderem ein völlig neuer Waldabschnitt.

Willkommen zurück in Mont-Sainte-Anne © Bartek Woliński/@wolisphoto

Eine Sache, die sich aber nicht geändert hat, ist, wie unerbittlich und brutal das kanadische Biest für die Athleten und ihre Bikes ist. Noch vor den Finals forderte die Strecke einen hohe Tribut: Camille Balanche, Loïc Bruni und Loris Vergier schieden nach schweren Stürzen im Training verletzungsbedingt aus.

Amaury Pierron und Finn Iles take genießen den Ausblick © Bartek Woliński/@wolisphoto Bernard Kerr findet ein ruhiges Plätzchen, um sich zu fokussieren © Bartek Woliński/@wolisphoto Iles checkt das Handy-Footage von seinem Ride © Bartek Woliński/@wolisphoto Iles vor dem Stevie Smith-Drop © Bartek Woliński/@wolisphoto

Balanche erlitt einen Schlüsselbeinbruch an der linken Schulter, Bruni kugelte sich die Schulter aus, und Vergier zog sich ebenfalls eine Verletzung an der Schulter zu. Bruni und Vergier verzichteten auf einen Start in Mont-Sainte-Anne, um für die WM in Les Gets in drei Wochen wieder rechtzeitig fit zu werden. Für Balanche bedeutet die Verletzung womöglich sogar das Ende der Saison, aber dazu später mehr.

Bruni wagte trotz ausgekugelter Schulter ein paar Runs © Bartek Woliński/@wolisphoto Valentina Höll fuhr sowohl im Training als auch in der Quali stark © Bartek Woliński/@wolisphoto

Finn Iles entfaltet sein Talent, Mont-Sainte-Anne im Freudentaumel

Er hat es endlich geschafft: Finn Iles gewinnt erstmals ein Weltcuprennen! Mit einer Zeit von 4:11,717 fuhr er in Mont-Sainte-Anne schneller als alle anderen und triumphierte mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,238 Sekunden vor dem zweitplatzierten Laurie Greenland.

3 Min Finn Iles' Siegerlauf in Mont-Sainte-Anne Hier ist der Run, der Finn Iles den heiß ersehnten Heimsieg beim UCI Downhill World Cup in Mont-Sainte-Anne bescherte.

Nach dem Finish von Iles spielten sich ausgelassene Jubelszenen im Zielbereich ab. Athleten, Fotografen, das Specialized-Team und natürlich Iles' Eltern ließen ihrer Begeisterung freien Lauf und sprangen über die Absperrung, um den frisch gebackenen Weltcupsieger zu feiern. Der Sieg ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass Iles einen guten Teil der Strecke ohne Kette fuhr. Nachdem er lange Zeit bei allen Zwischenzeiten vor Greenland lag, verlor er gegen Ende mit gerissener Kette unweigerlich Zeit auf den Briten.

Finn Iles mit gerissener Kette im Zieleinlauf © Bartek Woliński/@wolisphoto

Iles, der schon seit einer gefühlten Ewigkeit im DH-Zirkus dabei ist, ist tatsächlich erst 22 Jahre alt. Als er 2018 den Aufstieg in die Elite schaffte, wurde er als der nächste große Downhill-Superstar gehandelt, aber der erste Weltcupsieg ließ lange auf sich warten. Dieses Jahr haben wir einen viel erwachseneren Fin Iles gesehen.

So sehen Emotionen aus! © Bartek Woliński/@wolisphoto Die Eltern von Iles waren natürlich vor Ort, um den großen Tag zu feiern © Bartek Woliński/@wolisphoto

Bei den bisherigen Weltcups in diesem Jahr zeigte er konstante Performances (Zweiter in Lourdes und Lenzerheide, Dritter in Vallnord), aber bei dem Kanadier weiß man nie, was man serviert bekommt. Iles wird nun alles daran setzen, an diesen sensationellen Erfolg anzuknüpfen und weitere Siege zu feiern.

Finn in den Fussstapfen der Legende Stevie Smith © Bartek Woliński/@wolisphoto

Vali Höll mit einer cleveren Vorstellung zum Sieg

Als letzte Riderin im Starthaus wusste Vali Höll ganz genau, was ihr bevorstand -- Sieg oder Niederlage. Die Österreicherin hatte sich mit über 13 Sekunden Vorsprung als Schnellste qualifiziert. In der Vergangenheit folgten nach derartig herausragenden Leistungen in der Quali häufig fehlerhafte Finalruns und Stürze, die ihr regelmäßig den Sieg kosteten. Nach solchen Erlebnissen steigt der Druck natürlich immens, denn wer die Konkurrenz in der Quali so dominiert, will diese Leistung auch im Rennen abrufen und gewinnen. In Mont-Sainte-Anne hat die Österreicherin nun genau das umgesetzt und wir haben eine Vali Höll gesehen, die sich offensichtlich wohler fühlt als je zuvor.

Höll nach fehlerfreier Vorstellung zum Sieg © Bartek Woliński/@wolisphoto Höll feiert im Ziel © Bartek Woliński/@wolisphoto

Ihre einzige wirkliche Konkurrentin an diesem Tag, Myriam Nicole, holte sich bei einem unwiderstehlichen Run, der sie womöglich in den Hot Seat katapultiert hätte, einen Platten am Hinterrad. Oben am Start wusste Höll von Nicoles Pech und ahnte, dass Nina Hoffmann die Riderin war, die es zu schlagen galt. Unter genau diesen Umständen war Höll in der Vergangenheit häufig verkrampft oder übereifrig, aber nicht dieses Mal! Mit fast schon gespenstischer Ruhe und Kontrolle zauberte Höll einen unglaublich abgeklärten Lauf in den kanadischen Dirt und holte sich verdient den Sieg.

4 Min Valentina Hölls Siegerlauf in Mont-Sainte-Anne Erlebe Vali Hölls dominante Siegerfahrt vom DH-Weltcup in Mont-Sainte-Anne im Replay.

Jackson Goldstone krönt sich zum Junioren-Weltcup-Champ

Für die kanadischen Fans gab es neben dem Debütsieg von Finn Iles noch einen zweiten Grund zum Feiern, denn am frühen Samstagmorgen gewann mit Jackson Goldstone ein weiterer Kanadier das Juniorenrennen. Mit dem Sieg krönte sich Goldstone noch vor dem letzten Rennen zum Weltcupsieger. Der Vorsprung auf den Briten Jordan Williams beträgt nun 74 Punkte -- für einen Sieg werden jedoch nur 60 Punkte vergeben. Goldstone liegt also uneinholbar vorne und kann beim letzten Stopp eine verdiente Victory-Lap einlegen.

Goldstone weiterhin im Aufschwung © Bartek Woliński/@wolisphoto

Der 18-jährige Goldstone, der fünf der sieben bisherigen Rennen gewonnen hat (und bei den beiden anderen als Zweiter ins Ziel kam), bezeichnete seinen Run als den besten seiner noch jungen Karriere. Die Siegerzeit von 4:13,766 Minuten hätte ihn bei den Elite-Herren auf Platz 3 und damit aufs Podium befördert -- fast 1,5 Sekunden schneller als der eigentliche drittplatzierte Australier Troy Brosnan. Jordan Williams wäre mit seiner Laufzeit auf Platz 5 gelandet. Beide Rider dürfen sich auf eine vielversprechende Zukunft freuen, denn nächstes Jahr steigen sie in die Elite auf und werden von Beginn um den Sieg mitfahren.

Goldstone genießt den Jubel der heimischen Fans © Bartek Woliński/@wolisphoto

Der Gesamtweltcup der Damen bleibt offen

Da Camille Balanche wegen ihres Schlüsselbeinbruchs nun höchstwahrscheinlich ausfällt, wird das Rennen um den Gesamtsieg der Damen bis zum Schluss spannend bleiben und erst beim letzten Event im italienischen Val di Sole entschieden.

Balanche hätte mit einem Sieg oder einer guten Platzierung in Mont-Sainte-Anne den Titel so gut wie in der Tasche gehabt. Nach dem Sieg von Vali Höll liegt die Österreicherin nun nur noch 119 Punkte hinter Balanche, die weiterhin die Gesamtwertung anführt. Myriam Nicole liegt 180 Punkte hinter Balanche und 61 Punkte hinter Höll und befindet sich damit ebenfalls in Schlagdistanz. In Anbetracht der Umstände, unter den Balanche nach Val di Sole kommen wird, kämpft Nicole also auch noch um den Titel.

Nicole schaffte es trotz des platten Hinterreifens ins Ziel © Bartek Woliński/@wolisphoto Eleonora Farina mit ihrer bisher besten Saisonleistung (3. Platz) © Bartek Woliński/@wolisphoto Nina Hoffmann liebt lange Strecken wie Mont-Sainte-Anne (2. Platz) © Bartek Woliński/@wolisphoto

Nach der Verletzung von Balanche deutet alles darauf hin, dass sie auch das Rennen in Val di Sole verpassen wird, aber Balanche selbst hat noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Die Operation ist bereits geplant und wenn die eingesetzte Platte stabil genug ist, könnte die Schweizerin tatsächlich beim Showdown in Italien am Start stehen. Ob sie in Val di Sole tatsächlich dabei sein kann und die Schulter hält, wird sich aber erst noch zeigen. Eines ist jedenfalls sicher: es wird dramatisch!

Camille ist noch immer die Nummer 1... © Bartek Woliński/@wolisphoto

Amaury Pierron mit seltenem Patzer

Für Amaury Pierron was alles angerichtet, um sich in Mont-Sainte-Anne zum Weltcup-Champion zu küren. Alles, was er dafür tun musste, war, in den Top 25 zu landen. Doch für den Franzosen kam alles anders. Wer Pierron kennt, weiß, dass er eine DH-Maschine ist und keine halben Sachen macht -- "auf Nummer sicher" gehört nicht zum Wortschatz von Pierron. Bei den Zwischenzeiten lag er nur knapp hinter Laurie Greenland, der zu diesem Zeitpunkt noch mit dem Sieg liebäugeln durfte. In einer Kurve nach dem Stevie Smith-Drop verlor der Franzose dann aber die Bodenhaftung und stürzte. Er stieg wieder auf sein Bike, aber er hatte bereits zu viel Zeit verloren.

Einfach nicht sein Tag © Bartek Woliński/@wolisphoto

Ab diesem Zeitpunkt ging es für Pierron nur noch darum, unter die ersten 25 zu kommen. Als er über die Ziellinie fuhr, lag er mit seiner Zeit genau auf Platz 25, aber Greg Minnaar und Finn Iles standen noch oben. Der Sieg von Iles warf Pierron zurück auf Rang 26. Die Entscheidung um den Titel wird also auch bei den Herren erst beim Finale in Val di Sole fallen. Pierron hat mit 249 Punkten jedoch einen riesigen Vorsprung auf den zweitplatzierten Iles. Der Kanadier müsste sowohl die Quali als auch das Finale in Val di Sole gewinnen, um die maximalen 300 Zähler zu holen und damit eine realistische Chance auf den Titel zu haben. Pierron darf dagegen kaum punkten.

Die Strecke ist und bleibt ein wahrer Bike-Killer © Bartek Woliński/@wolisphoto Troy Brosnan ist wieder back on Track (3. Platz) © Bartek Woliński/@wolisphoto Erneut solide Leistung von Aaron Gwin (4. Platz) © Bartek Woliński/@wolisphoto

Laurie Greenland ist nicht mehr Mr. Grumpy

In seinem Interview nach dem Rennen entschuldigte sich Laurie Greenland dafür, dass er im letzten Monat schlecht gelaunt war. Auch wenn er über den verpassten Sieg natürlich enttäuscht war, freute sich Greenland für den Kanadier, dass er seinen Debütsieg vor heimischem Publikum holte. Greenland legte eine bemerkenswerte Zeit vor, die 7,2 Sekunden schneller war als die des bis dahin Führenden Ethan Craik. Nicht weniger bemerkenswert war dann der Run des letzten Riders Finn Iles, der Greenland schließlich doch noch von der Spitze verdrängte.

3 Min Der Run von Laurie Greenland in Mont-Sainte-Anne Laurie Greenland belegte mit seinem Lauf den zweiten Platz beim UCI Downhill World Cup in Mont-Sainte-Anne.

Greeland fühlte sich in den vergangenen Runden nicht hundertprozentig wohl und es fehlte ihm an Energie. Der Run in Mont-Sainte-Anne könnte ihm nun wieder den nötigen Schwung geben, um die Saison bei der WM in Les Gets und beim Weltcup-Showdown in Val di Sole erfolgreich zu beenden. Was außerdem dafür spricht, ist, dass Greenland seinen letzen Sieg ebenfalls in Val di Sole feierte -- die Strecke liegt ihm also.

Der Überflieger aus Großbritannien segelt regelrecht über die Strecke © Bartek Woliński/@wolisphoto Happy People: Laurie Greenland und Finn Iles © Bartek Woliński/@wolisphoto