Snowshoe sorgte für das ultimative Finale des UCI DH World Cups 2021!

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2021 Zum zweiten Mal wird die Kleinstadt Snowshoe in …

Die Strecke in Snowshoe holte sich ihre Opfer

endete mit einem wahren Feuerwerk, das gleich zweimal geblasen wurde. Auf einem herausfordernden Track in Snowshoe voller scharfer Felsen, massiven Jumps und steilen Abschnitten wurde der Titelkampf nun endlich entschieden. Mit zwei Quali-Runden und zwei Rennen hat die Elite intensive sechs Tage hinter sich.

Erlebe die Downhill-Action in Snowshoe im Replay:

Die gesamte Action der beiden Downhill-Runden in Snowshoe holst du dir via Red Bull TV erneut ins Haus. Die Replays findest du unter folgenden Links:

Die gesamte Action der beiden Downhill-Runden in Snowshoe holst du dir via Red Bull TV erneut ins Haus. Die Replays findest du unter folgenden Links:

Die gesamte Action der beiden Downhill-Runden in Snowshoe holst du dir via Red Bull TV erneut ins Haus. Die Replays findest du unter folgenden Links:

Das Finale des UCI MTB Weltcups 2021 in Snowshoe: Alle Infos, alle Fakten Die letzten Downhill- und Cross-Country Rennen …

Da in Snowshoe gleich zwei Rennen gefahren wurden, gab es für die Athletinnen und Athleten im Laufe der Woche eine Menge zu gewinnen und zu verlieren. Mental mussten sie sich auf sechs harte Tage einstellen, was natürlich einige zusätzliche Anforderungen zur Folge hatte. Wie sollten sie die Regeneration anlegen? Wie die Ernährung und das Warm-Up? Auch die Strecke veränderte sich zwischen den beiden Rennen geringfügig, womit Flexibilität gefragt war.

Da in Snowshoe gleich zwei Rennen gefahren wurden, gab es für die Athletinnen und Athleten im Laufe der Woche eine Menge zu gewinnen und zu verlieren. Mental mussten sie sich auf sechs harte Tage einstellen, was natürlich einige zusätzliche Anforderungen zur Folge hatte. Wie sollten sie die Regeneration anlegen? Wie die Ernährung und das Warm-Up? Auch die Strecke veränderte sich zwischen den beiden Rennen geringfügig, womit Flexibilität gefragt war.

Da in Snowshoe gleich zwei Rennen gefahren wurden, gab es für die Athletinnen und Athleten im Laufe der Woche eine Menge zu gewinnen und zu verlieren. Mental mussten sie sich auf sechs harte Tage einstellen, was natürlich einige zusätzliche Anforderungen zur Folge hatte. Wie sollten sie die Regeneration anlegen? Wie die Ernährung und das Warm-Up? Auch die Strecke veränderte sich zwischen den beiden Rennen geringfügig, womit Flexibilität gefragt war.

Camille Balanche findet in Form von Meditation ihre geistige Balance.

Mit einem Eisbad bringt Finn Iles seine Finger in Schwung.

Nicole gibt schon in der Vorbereitung alles!

Tatsächlich waren Doppelrunden unter den Downhillern schon vor Snowshoe keine Neuheit. Im Jahr 2020 wurden davon gleich zwei ausgetragen, dieses Mal aber hatte die Elite eine lange Saison hinter sich, womit die mentale wie die physische Müdigkeit eine große Rolle spielte. Und natürlich gab es das Rennen um den Gesamtweltcup-Titel, das noch entschieden werden wollte, was zusätzlichen Druck verursachte.

Tatsächlich waren Doppelrunden unter den Downhillern schon vor Snowshoe keine Neuheit. Im Jahr 2020 wurden davon gleich zwei ausgetragen, dieses Mal aber hatte die Elite eine lange Saison hinter sich, womit die mentale wie die physische Müdigkeit eine große Rolle spielte. Und natürlich gab es das Rennen um den Gesamtweltcup-Titel, das noch entschieden werden wollte, was zusätzlichen Druck verursachte.

Tatsächlich waren Doppelrunden unter den Downhillern schon vor Snowshoe keine Neuheit. Im Jahr 2020 wurden davon gleich zwei ausgetragen, dieses Mal aber hatte die Elite eine lange Saison hinter sich, womit die mentale wie die physische Müdigkeit eine große Rolle spielte. Und natürlich gab es das Rennen um den Gesamtweltcup-Titel, das noch entschieden werden wollte, was zusätzlichen Druck verursachte.

Der Downhill-Track in Snowshoe ist etwas, an das sich selbst die besten Mountainbike-Racer der Welt erst einmal gewöhnen müssen. Er ist physisch anspruchsvoll, womit einige Athleten und Athletinnen schon vorzeitig klein beigeben mussten - sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Greg Minnaar, Brook Macdonald, Amaury Pierron, Loris Vergier und viele mehr crashten während der Rennen.

Der Downhill-Track in Snowshoe ist etwas, an das sich selbst die besten Mountainbike-Racer der Welt erst einmal gewöhnen müssen. Er ist physisch anspruchsvoll, womit einige Athleten und Athletinnen schon vorzeitig klein beigeben mussten - sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Greg Minnaar, Brook Macdonald, Amaury Pierron, Loris Vergier und viele mehr crashten während der Rennen.

Der Downhill-Track in Snowshoe ist etwas, an das sich selbst die besten Mountainbike-Racer der Welt erst einmal gewöhnen müssen. Er ist physisch anspruchsvoll, womit einige Athleten und Athletinnen schon vorzeitig klein beigeben mussten - sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Greg Minnaar, Brook Macdonald, Amaury Pierron, Loris Vergier und viele mehr crashten während der Rennen.

Macdonald war einer, der nach einem Sturz in die Spur finden musste.

Daneben hatten auch die Bikes selbst mit den Anforderungen der Strecke zu kämpfen. Platten und zerstörte Ketten sorgten regelmäßig für weitere Ausfälle. Thibaut Dapréla und Mille Johnset können davon ein Liedchen singen. Die Mechaniker mussten definitiv einiges an Mehrarbeit leisten, um die Bikes wieder auf Vordermann zu bringen. Der felsenreiche Track verlangte nach dem richtigen Setup, womit dem Reifendruck und den Federeinstellungen eine ähnliche Priorität zukam wie der Linienführung.

Daneben hatten auch die Bikes selbst mit den Anforderungen der Strecke zu kämpfen. Platten und zerstörte Ketten sorgten regelmäßig für weitere Ausfälle. Thibaut Dapréla und Mille Johnset können davon ein Liedchen singen. Die Mechaniker mussten definitiv einiges an Mehrarbeit leisten, um die Bikes wieder auf Vordermann zu bringen. Der felsenreiche Track verlangte nach dem richtigen Setup, womit dem Reifendruck und den Federeinstellungen eine ähnliche Priorität zukam wie der Linienführung.

Daneben hatten auch die Bikes selbst mit den Anforderungen der Strecke zu kämpfen. Platten und zerstörte Ketten sorgten regelmäßig für weitere Ausfälle. Thibaut Dapréla und Mille Johnset können davon ein Liedchen singen. Die Mechaniker mussten definitiv einiges an Mehrarbeit leisten, um die Bikes wieder auf Vordermann zu bringen. Der felsenreiche Track verlangte nach dem richtigen Setup, womit dem Reifendruck und den Federeinstellungen eine ähnliche Priorität zukam wie der Linienführung.

Spring an Board und erlebe gemeinsam mit Loïc Bruni die Charakteristik der Strecke:

Spring an Board und erlebe gemeinsam mit Loïc Bruni die Charakteristik der Strecke:

Spring an Board und erlebe gemeinsam mit Loïc Bruni die Charakteristik der Strecke:

Snowshoe DH course preview

Die USA gilt als Geburtsstätte des Mountainbikings und das zeigten auch die Fans, die die Rückkehr der World Cup-Action in Snowshoe lautstark zelebrierten. Entlang der gesamten Strecke waren sie zu finden und sorgten mit Cowbells und ähnlichem für mächtig Wirbel. Besonders laut aber wurde es, als die Podiumsplatzierungen gefeiert wurden. Ein würdiger Abschluss für die World Cup-Champions 2021!

Die USA gilt als Geburtsstätte des Mountainbikings und das zeigten auch die Fans, die die Rückkehr der World Cup-Action in Snowshoe lautstark zelebrierten. Entlang der gesamten Strecke waren sie zu finden und sorgten mit Cowbells und ähnlichem für mächtig Wirbel. Besonders laut aber wurde es, als die Podiumsplatzierungen gefeiert wurden. Ein würdiger Abschluss für die World Cup-Champions 2021!

Die USA gilt als Geburtsstätte des Mountainbikings und das zeigten auch die Fans, die die Rückkehr der World Cup-Action in Snowshoe lautstark zelebrierten. Entlang der gesamten Strecke waren sie zu finden und sorgten mit Cowbells und ähnlichem für mächtig Wirbel. Besonders laut aber wurde es, als die Podiumsplatzierungen gefeiert wurden. Ein würdiger Abschluss für die World Cup-Champions 2021!

Bestes Kostüm ever...

ist wohl die erste, die sagen würde, dass ihr Debüt in der Elite-Saison nicht gerade ideal verlaufen ist. Einige Crashes am Start der Saison sorgten dafür, dass eine Menge Druck auf ihren Schultern lastete. Dennoch stieg die Lernkurve und das machte sich auch von Rennen zu Rennen bemerkbar.

Vali holt sich den ersten Sieg in der Elite.

ging auf volle Attacke und alles sah danach aus, als würde sie sich den Sieg holen, bis ein Crash auf den Felsen ihr das Momentum nahm. Sie versuchte, das Tempo wieder aufzubauen, aber der verbogene Sattel und Probleme mit den Handschuhen hielten sie davon ab - was bedeutete, dass Höll ihren ersten Sieg unter der Elite in der Tasche hatte.

Party-Time für Höll nach dem ersten Rennen in Snowshoe!

Im zweiten Rennen ging Höll als Viertletzte ins Rennen und legte von Anfang an eine herausragende Zeit aufs Parkett. Die neuen Jumps im oberen Abschnitt stellten für sie keine Probleme dar, alles schien ihr mit dem Selbstvertrauen des ersten Sieges leicht von der Hand zu gehen. Das machte sich am Ende auch im Ergebnis bemerkbar: Mit einer Zeit von 3:39,679 holte sie sich den Platz auf dem Hot-Seat vor

Vali holte sich zwei World Cup-Siege in Folge.

Die einzige Athletin, der es gelang, Vali Höll nahezukommen, war Marine Cabirou, die im Felsabschnitt nur 0,256 Sekunden hinten war. Dennoch war es am Ende nicht genug, womit Höll ihren zweiten Elite-Sieg in vier Tagen feiern konnte.

Die einzige Athletin, der es gelang, Vali Höll nahezukommen, war Marine Cabirou, die im Felsabschnitt nur 0,256 Sekunden hinten war. Dennoch war es am Ende nicht genug, womit Höll ihren zweiten Elite-Sieg in vier Tagen feiern konnte.

Die einzige Athletin, der es gelang, Vali Höll nahezukommen, war Marine Cabirou, die im Felsabschnitt nur 0,256 Sekunden hinten war. Dennoch war es am Ende nicht genug, womit Höll ihren zweiten Elite-Sieg in vier Tagen feiern konnte.

Auch wenn Snowshoe erst im Jahr 2019 zum ersten Mal ein World Cup-Rennen ausgetragen hatte, bringt die Location eine Menge Dramatik mit sich. Der Titelkampf der Damen ist in dieser Hinsicht das beste Beispiel.

Auch wenn Snowshoe erst im Jahr 2019 zum ersten Mal ein World Cup-Rennen ausgetragen hatte, bringt die Location eine Menge Dramatik mit sich. Der Titelkampf der Damen ist in dieser Hinsicht das beste Beispiel.

Auch wenn Snowshoe erst im Jahr 2019 zum ersten Mal ein World Cup-Rennen ausgetragen hatte, bringt die Location eine Menge Dramatik mit sich. Der Titelkampf der Damen ist in dieser Hinsicht das beste Beispiel.