Neue Strecke, neues Glück: Das war der UCI DH-World Cup 2022 in Vallnord

Die Downhill-Elite bekam es beim Mercedes-Benz UCI Downhill Mountainbike World Cup in Vallnord mit einer völlig neuen Streckenführung zu tun - und das machte sich bezahlt! Du hast die fünfte Runde am vergangenen Wochenende verpasst? Dann kannst du die Action zur Gänze in den Replays nachholen. Weiter unten versorgen wir dich dann mit den Highlights.

14 Min Die Highlights der DH-Finals – Vallnord Erlebe die besten Momente des UCI Mountainbike World Cups 2022 in Vallnord noch einmal zusammengefasst.

Die Downhill-Ergebnisse von Lenzerheide und den aktuellen Stand in der Gesamtwertung findest du hier . Im Folgenden liefern wir dir die besten Momente, die spannendsten Diskussionsthemen und die emotionalsten Storys des Wochenendes.

01 Die neue Strecke gehört zu den schnellsten, die wir jemals gesehen haben

Der brandneue Track in Andorra ist ganz klar einer der schnellsten, der jemals an einer World Cup-Location zum Einsatz kam. Die 1,8 Kilometer lange Route startet offen, auf weiten Flächen, mit massiven Jumps und Berms. Dann wird es technisch: Es folgen Off-Camper-Passagen mit einem tückischen Rock-Garden, bevor es auf steilem Wege in den Wald geht.

2 Min Downhill Streckenerklärung – Vallnord Join Mille Johnset und Jackson Goldstone stellen uns den neuen Downhill-Track in Vallnord, Andorra, vor.

Am Samstag war die Strecke zudem super trocken, fragil und staubig. Die Rider mussten kaum in die Pedale treten, um regelrecht hinunterkatapultiert zu werden. Die Bedingungen sorgten aber auch dafür, dass Traktion an vielen Stellen so gut wie nicht präsent war, vor allem in den Kurven war das der Fall. Im Staub hinterließen die Athleten und Athletinnen tiefe Spuren - vor allem dann, wenn sie drifteten - womit sich das Gefühl auf der Strecke konstant veränderte.

Ein Ausblick für die Ewigkeit... © Bartek Wolinski/@wolisphoto Durch das Driften bekamen wir viel Staub zu sehen. © Bartek Woliński/wolisphoto Die neue Strecke ist schnell und technisch anspruchsvoll. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Eliot Jackson diskutiert in der Trainings-Sessions die richtige Linienwahl. © Bartek Woliński/wolisphoto Über die Felsen... © Bartek Wolinski/@wolisphoto Höchstgeschwindigkeiten vom Start bis ins Ziel. © Bartek Woliński/wolisphoto Big Air-Feeling pur! © Bartek Wolinski/@wolisphoto Fahr die Kurven eng an! © Bartek Wolinski/@wolisphoto Massive Berms im oberen Abschnitt der Strecke. © Bartek Woliński/wolisphoto Auch die Hitze war ein Faktor, der an diesem Wochenende mitspielte. © Bartek Woliński/wolisphoto Das Sonnenlicht in den Wäldern sorgte für Sichtprobleme. © Bartek Woliński/wolisphoto

02 Vali Höll holt sich ihren ersten Sieg in der laufenden Saison

Der österreichischen Athletin Vali Höll gelang es in Andorra, einen perfekten Run aufs Parkett zu legen, um sich ihren ersten Sieg in der Saison 2022 zu krallen. Die 20-Jährige hatte schon das ganze Jahr über Probleme, vom Start bis ins Ziel eine stabile Performance zu finden. Drei Crashes in den letzten drei World Cup-Rennen waren die Folge.

4 Min Siegerfahrt der Damen – Vallnord Erlebe Vali Hölls souveräne Siegesfahrt beim fünften Stopp des UCI DH World Cups 2022 in Vallnord!

Sichtlich erleichtert meinte Höll nach dem Rennen, dass sie versucht habe, smart und erwachsen an die Strecke heranzugehen. Nach einem Crash im Qualifying und einer nicht gerade gut laufenden Trainings-Session sei sie zudem froh darüber gewesen, dass sie es ohne Crash ins Ziel schaffte. Sie gewann mit einem Vorsprung von satten 3,5 Sekunden. Nachdem in zwei Wochen eines ihrer Lieblingsrennen stattfinden wird - der World Cup in Snowshoe (USA) - fallen die Hoffnungen auf eine Fortsetzung ihrer neu gewonnen Form groß aus.

Dieser Sieg bedeutet der Österreicherin alles! © Bartek Wolinski/@wolisphoto Diese Spannung, wenn du die letzten Rider beobachtest... © Bartek Wolinski/@wolisphoto Höll fliegt die Strecke regelrecht hinunter... © Bartek Wolinski/@wolisphoto Sie ging von Beginn an auf volle Attacke! © Bartek Wolinski/@wolisphoto Für Höll gab es eine Menge zu lachen... © Bartek Wolinski/@wolisphoto

03 Commencal belohnte sich nicht mit dem Ergebnis, auf das sie aus waren

Nachdem das Hauptquartier von Commencal direkt im Tal der Strecke in Andorra liegt, hat der dortige World Cup für alle Athleten und Athletinnen des Herstellers den Charakter eines Heimrennens. Doch der Commencal-Crew gelang es nicht, eine Top-Position einzufahren, auch wenn es zumindest zwei Damen aufs Podium schafften. Camille Balanche war die Schnellste im Qualifying, ihr Rennen verlief dann aber sehr chaotisch, womit "nur" Platz drei übrig blieb. Die junge Norwegerin Millie Johnsett rundete das Podium daneben mit Platz fünf ab.

Dritter Platz für Balanche, die nicht den üblichen Fokus mitbrachte... © Bartek Wolinski/@wolisphoto Millie Johnset rundete das Podium für Commencal ab. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Myriam Nicole crashte im Wald. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Myriam war vor dem Start des Wochenendes im Krankenhaus. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Monika Hrastnik sicherte sich Platz 12. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Die Tage vor dem Wochenende verliefen für die französische Favoritin Myriam Nicole alles andere als gut. Aufgrund einer vermuteten Lebensmittelvergiftung wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Doch sie schaffte es auf die Strecke, um ihr Rennen zu bestreiten, und konnte durchaus mithalten, bevor ein Crash im Wald ihr den Flow nahm. Am Ende ging sich dennoch noch Platz sieben aus. Die Europameisterin Monika Hrastnik war nicht in der Lage, den Track in Andorra zu bändigen - Platz zwölf war die Folge.

04 Loris Vergier bezwang den tückischen Track mit Bravour

Loris Vergier holte sich den Sieg bei den Herren, und das mit einem Vorsprung von unglaublichen 1,4 Sekunden vor Loïc Bruni - ein beachtenswerter Polster, wenn man die Bedingungen des knochentrockenen Tracks bedenkt. Nur wenige Athleten können von sich behaupten, dass sie die Strecke immer unter Kontrolle hatten, doch Vergier legte einen präzisen, beinahe perfekten Run bis zum Ziel hinunter. Die grün aufleuchtende Zeit war Beweis genug, dass der Franzose so gut wie keine Fehler gemacht hatte, obwohl er auf diesem Hochgeschwindigkeitskurs bis ans Limit gegangen war.

Vergier überzeugte alle! © Bartek Woliński/Wolisphoto "Habe ich gewonnen?" © Bartek Woliński/Wolisphoto

Andreas Kolb hatte davor einige Zeitlang im Hotseat verbracht, doch die letzten fünf Athleten fuhren beinahe allesamt schneller als er - zunächst Aaron Gwin , dann Finn Iles und Bruni. Amaury Pierron, der die Nachwirkungen eines Crashs im Training spürte, fand keine Pace. Dann kam Vergier, der schlicht und einfach alles wegfegte!

Voller Angriff von Bruni, der endlich wieder schmerzfrei fährt. © Bartek Woliński/Wolisphoto Iles nutzte jeden Millimeter des Tracks und holte Platz drei. © Bartek Woliński/Wolisphoto Andreas Kolb zeigt weiterhin gute Form - Platz fünf. © Bartek Woliński/Wolisphoto Lukas Meier-Smith holte sich Platz sechs - eine Zukunftshoffnung © Bartek Woliński/Wolisphoto Der frühe Hotseat-Wärmer Oliver Zwar. © Bartek Woliński/Wolisphoto

Diese Saison verlief für Vergier nicht unbedingt schlecht, doch Chancen auf den Sieg hatte er nie wirklich - ein sechster Platz in Fort William war sein bestes Resultat vor dem Rennen in Vallnord. Das Selbstvertrauen, das er nun mitnimmt, sollte ihm im Verlauf der restlichen Saison gute Dienste leisten.

05 Jackson Goldstones Zeit bei den Junioren wäre die Bestzeit im Elite-Rennen gewesen!

Jackson Goldstone sicherte sich einen weiteren World Cup-Sieg bei den Junioren - sein insgesamt dritter in dieser Saison, nach Lourdes und Lenzerheide. Besonders bemerkenswert ist, dass die Siegeszeit des Kanadiers mit 2 Minuten und 43,420 Sekunden schneller war als Loris Vergiers Zeit im Elite-Rennen, die bei 2 Minuten und 44,500 Sekunden lag.

Goldstone wird sich an das Rennen in Vallnord sicher erinnern. © Bartek Woliński/Wolisphoto

Natürlich hatten die Junioren am Morgen des Finaltages die besseren Bedingungen, dennoch ist diese Leistung nicht zu unterschätzen. In der Junioren-Gesamtwertung liegt Goldstone mit 280 Punkten in Führung, dicht dahinter liegt der Brite Jorden Williams - der ebenfalls ein herausragendes Rennen fuhr - mit 260 Punkten dicht dahinter Platz nimmt.

Ein unglaublicher Erfolg von Jackson Goldstone in Vallnord! © Bartek Woliński/Wolisphoto

06 Aaron Gwins vierter Platz lässt uns an die Zeiten seiner Dominanz zurückdenken

Aaron Gwin findet langsam wieder zu seiner Bestform im World Cup zurück. In Vallnord holte er sich mit Platz fünf sein bestes Qualifying-Resultat seit langer Zeit. Auch im Rennen war er souverän unterwegs, womit Platz vier die logische Konsequenz ist.

Gwin meldet sich in großartiger Form zurück. © Bartek Woliński/Wolisphoto Gwin zurück auf dem Podium - ein guter Anblick! © Bartek Woliński/wolisphoto

Gwin hatte sichtlich Freude mit der Strecke - immerhin ist er es auch in seiner Heimat in Kalifornien gewohnt, bei heißen und staubigen Bedingungen unterwegs zu sein. Motiviert von seiner Qualifying-Performance ging Gwin im Rennen dann auf volle Attacke! Ein paar Fehler passierte ihm dann doch, weshalb er durchaus noch schneller hätte sein können. Die nächste Runde in Snowshoe - in seiner amerikanischen Heimat - kann für Gwin nicht schnell genug kommen!