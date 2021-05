Alles, was du über den XCO World Cup in Albstadt wissen musst

in die Stadt kommt, herrscht Ausnahmezustand. Nachdem Albstadt aufgrund der globalen Situation aus dem Kalender 2020 gestrichen wurde, wird es garantiert ein Feuerwerk auf der Strecke geben, wenn die Saison 2021 mit dem Cross-Country Short Track-Rennen (XCC) und den beiden Hauptbewerben der Damen und Herren in der olympischen Disziplin Cross-Country (XCO) eröffnet wird.

Albstadt liegt im Südwesten Deutschlands, südlich der Schwäbischen Alb und auf halbem Weg zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Die weitläufigen Wiesen, sanften Hügeln und dichten Wälder in der Gegend machen den Ort zur perfekten Sommer-Location für alle Mountainbike-Enthusiasten. Vor allem der Bikepark, in dem die Weltcup-Rennen stattfinden, ist eine Attraktion, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte!

Albstadt liegt im Südwesten Deutschlands, südlich der Schwäbischen Alb und auf halbem Weg zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Die weitläufigen Wiesen, sanften Hügeln und dichten Wälder in der Gegend machen den Ort zur perfekten Sommer-Location für alle Mountainbike-Enthusiasten. Vor allem der Bikepark, in dem die Weltcup-Rennen stattfinden, ist eine Attraktion, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte!

Albstadt liegt im Südwesten Deutschlands, südlich der Schwäbischen Alb und auf halbem Weg zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Die weitläufigen Wiesen, sanften Hügeln und dichten Wälder in der Gegend machen den Ort zur perfekten Sommer-Location für alle Mountainbike-Enthusiasten. Vor allem der Bikepark, in dem die Weltcup-Rennen stattfinden, ist eine Attraktion, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte!

Die Stadt selbst hat 44.000 Einwohner und ein beträchtlicher Anteil davon lässt sich die Bike-Action an Deutschlands einziger WM-Station nicht entgehen. In diesem Jahr wird es jedoch keine Menschenmassen geben, aber man hofft, dass 2022 wieder zahlreiche Fans am Streckenrand stehen werden und die Fahrer lautstark anfeuern.

Die Stadt selbst hat 44.000 Einwohner und ein beträchtlicher Anteil davon lässt sich die Bike-Action an Deutschlands einziger WM-Station nicht entgehen. In diesem Jahr wird es jedoch keine Menschenmassen geben, aber man hofft, dass 2022 wieder zahlreiche Fans am Streckenrand stehen werden und die Fahrer lautstark anfeuern.

Die Stadt selbst hat 44.000 Einwohner und ein beträchtlicher Anteil davon lässt sich die Bike-Action an Deutschlands einziger WM-Station nicht entgehen. In diesem Jahr wird es jedoch keine Menschenmassen geben, aber man hofft, dass 2022 wieder zahlreiche Fans am Streckenrand stehen werden und die Fahrer lautstark anfeuern.

Der Track ist in vielerlei Hinsicht sehr klassisch. Die 4,2 km lange Strecke in Albstadt ist im Vergleich zu einigen späteren Locations im Kalender technisch relativ anspruchslos. Dementsprechend hoch ist aber auch die Durchschnittsgeschwindigkeit, was für knappe und hochspannende Rennentscheidungen sorgen wird.

Der Track ist in vielerlei Hinsicht sehr klassisch. Die 4,2 km lange Strecke in Albstadt ist im Vergleich zu einigen späteren Locations im Kalender technisch relativ anspruchslos. Dementsprechend hoch ist aber auch die Durchschnittsgeschwindigkeit, was für knappe und hochspannende Rennentscheidungen sorgen wird.

Der Track ist in vielerlei Hinsicht sehr klassisch. Die 4,2 km lange Strecke in Albstadt ist im Vergleich zu einigen späteren Locations im Kalender technisch relativ anspruchslos. Dementsprechend hoch ist aber auch die Durchschnittsgeschwindigkeit, was für knappe und hochspannende Rennentscheidungen sorgen wird.