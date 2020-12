Das ist der UCI MTB World Cup-Kalender 2021

Zum ersten Mal seit langem scheinen keine neue Locations auf, während auf regelmäßige Klassiker wie Mont-Sainte-Anne und Vallnord zum Teil ebenfalls verzichtet wird. Zum ersten Mal wird jedoch Leogang ein DH- und XCO-Rennen am gleichen Wochenende veranstalten. Die Weltmeisterschaft findet in Val di Sole (Italien) statt. Die Cross-Country-Racer konzentrieren sich in diesem Jahr zudem vor allem auf die Olympischen Spiele, die im Juli in Tokio ausgetragen werden.