Alles, was du über den UCI MTB Downhill World Cup in Lourdes wissen musst

Nach den langen Wintermonaten sind wir endlich wieder zurück im MTB-Renngeschäft, denn der Start in die heiß ersehnte Mercedes-Benz UCI MTB World Cup-Saison steht unmittelbar bevor. Gastgeber der ersten von elf Runden ist der französische Wallfahrtsort Lourdes in der Region Midi-Pyrénées. Das letzte Mal wurde hier 2017 gefahren -- 2022 werden allerdings nur die Downhiller auf der Strecke zu sehen sein. Die Cross-Country-Spezialisten müssen sich noch ein paar Wochen gedulden, bis ihre Saison in Petrópolis in Brasilien beginnt.

Wie gewohnt überträgt Red Bull TV die gesamte Saison 2022 des Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cups live -- beginnend in Lourdes.

01 Wie sieht der Zeitplan für Lourdes aus und wo kann ich die Rennen sehen?

Erlebe spannende Downhill-Action live auf Red Bull TV am 27. März ab 12:25 Uhr.

27. März -- UCI MTB World Cup DH Finale der Damen -- Lourdes

27. März -- UCI MTB World Cup DH Finale der Herren -- Lourdes

02 Wie ist die DH-Strecke?

Lourdes ist ein vielbesuchter Ort, aber nicht unbedingt wegen der Downhill-Strecke: Die Stadt in den Ausläufern der Pyrenäen ist ein Wallfahrtsort für Katholiken aus der ganzen Welt, denn 1858 soll die Jungfrau Maria einem 14-jährigen Mädchen namens Bernadette Soubirous in einer Reihe von Visionen erschienen sein. Das ist der Grund, warum so viele Menschen das ganze Jahr über nach Lourdes reisen. Zumindest gibt es deswegen auch keinen Mangel an Hotelzimmern für die Teams und Fans, wenn der UCI World Cup in der Stadt ist.

Die Stadt Lourdes im Schimmer der Sonnenstrahlen © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Lourdes ist mehr als nur ein religiöser Wallfahrtsort © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Von 2015 bis 2017 fanden in Lourdes drei Jahre in Folge Weltcuprennen statt. Die Strecke selbst liegt an den Hängen des Pic du Jer, der sich etwa 1.000 m über dem Stadtzentrum aufbäumt. Der Kurs für das Rennen 2022 verläuft auf dem selben Trail der Rennen zwischen 2015 und 2017, allerdings haben die Organisatoren angedeutet, dass es für die kommende Ausgabe einige subtile Änderungen auf der Strecke geben wird.

Die Strecke führt zuerst nach links, bevor sie etwa auf halbem Weg nach rechts abbiegt und in einer ziemlich geraden Linie zurück in die Stadt und zum Ziel verläuft. Im oberen Teil des Kurses lauern einige knifflige Steingärten und die extrem steile und berüchtigte Wall-Sektion. Im unteren und mittleren Teil wartet, neben zwei großen Jumps, vor allem viel Wald. Bei Nässe ist der Kurs in Lourdes nicht befahrbar, also hoffen wir auf eine trockene Woche im Südwesten Frankreichs.

Werfen wir einen Blick auf die Strecke von 2017:

2 Min Lourdes DH Kursvorschau Werfen wir einen detaillierten Blick auf den Kurs in Lourdes von 2017.

03 Was ist beim letzten Mal in Lourdes passiert?

Wie bereits erwähnt, fand das letzte Rennen in Lourdes 2017 statt. Bei den Frauen gewann die damals alles dominierende Britin Rachel Atherton mit zwei Sekunden Vorsprung auf die Australierin Tracey Hannah. Eine weitere Britin, Tahnée Seagrave , wurde Dritte. Bei den Männern sorgte der Franzose Alexandre Fayolle für eine Überraschung und feierte einen Heimsieg. Die Wetterbedingungen spielten jedoch eine wichtige Rolle, denn Fayolle ging früh ins Rennen. Bei starkem Wind hatten die Fahrer nach ihm viel Mühe überhaupt im Sattel zu bleiben. Mark Wallace aus Kanada wurde Zweiter und der Kolumbianer Marcelo Gutiérrez Dritter.

Der US-Amerikaner Aaron Gwin im Kampf gegen die Elemente beim Rennen 2017:

3 Min Aaron Gwin Lourdes Race 2017 Der amtierende Champion Aaron Gwin kämpft gegen die widrigen Wetterbedingungen in Lourdes.

Apropos Gwin: Der Amerikaner gewann die Lourdes-Rennen in den Jahren 2015 und 2016. Bei den Frauen holte sich Atherton 2016 und 2017 den Sieg, 2015 triumphierte die inzwischen zurückgetretene Emmeline Ragot aus Frankreich.

04 Wer holt sich den Sieg 2022?

10 Min Alles, was du über den UCI Downhill Weltcup 2022 wissen musst Die Fahrer sind bereit, die Tracks präpariert - und wir freuen uns auf eine neue, epische Saison voller Downhill-Action.

Vor dem ersten Rennen der Saison lassen sich nur schwer Prognosen anstellen, denn noch weiß niemand, wer nach der langen Pause die Nase vorn haben wird. Die üblichen Verdächtigen sollte man jedoch immer auf der Rechnung haben. Bei den Männern sind das Loïc Bruni , Loris Vergier, Danny Hart und Greg Minnaar. Zum erweiterten Favoritenkreis gehört außerdem Thibaut Dapréla, der mit seinen 20 Jahren eine herausragende Saison 2021 gefahren ist und sensationeller Zweiter im Gesamtweltcup der Männer wurde.

Nicht vergessen dürfen wir aber auch nicht die Franzosen Amaury Pierron und Benoit Coulanges, die bei ihrem Heimrennen alles in die Waagschale werfen werden. Pierron hat eine respektable Bilanz an Weltcup-Siegen vorzuweisen, während Coulanges im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen hat, dass er das Tempo der Allerbesten mitgehen kann.

Loic Bruni will in Frankreich unbedingt gewinnen © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Das Rennen der Frauen ist insofern spannend, als von den realistischen Anwärterinnen auf den Sieg nur Seagrave, Myriam Nicole und Marine Caribou schon einmal in Lourdes gefahren sind. Vali Höll und Camille Balanche werden das erste Mal auf der Strecke zu sehen sein. Wir dürfen also gespannt sein, ob die wertvolle Erfahrung, den Kurs zu kennen, den Ausschlag geben wird oder nicht.

Im Vorfeld der Saison fanden im März in Europa bereits einige Rennen statt, die gerne als "Mini-Weltcups" bezeichnet werden, weil der Großteil des Weltcup-Feldes bei den Rennen antritt. Diese Rennen sind häufig ein guter Indikator für die Form der Athleten nach dem Winter, in dem viel getestet und trainiert wurde.

Myriam Nicole gewann sensationell das letzte DH-Cup-Rennen in Portugal © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Beim portugiesischen DH-Cup in Tarouca am 6. März triumphierte Pierron bei den Männern und Nicole bei den Frauen. Höll und Seagrave belegten die Plätze zwei und drei. Beim Brioude DH-Cup in Frankreich am 13. März siegten dann Vergier und Balanche.

Leider werden einige Rider in Lourdes verletzungsbedingt fehlen. Troy Brosnan fällt mit einem gebrochenen Knöchel aus, während sich Tuhoto Ariki Pene, Neuzugang von MS Mondraker, bei einem Crash im portugiesischen DH-Cup die Rippen gebrochen und die Lunge punktiert hat.

