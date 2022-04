XCO World Cup 2022: Alle Infos zum Auftakt in Petrópolis

Der Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup heißt die neue Location in Petrópolis in Brasilien willkommen! So viel ist jetzt schon klar: Der Opener der Cross-Country-Serie wird für jede Menge Action sorgen. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Brasilien im World Cup-Kalender mit dabei ist. Im Jahr 2005 trug das Land in Balneário Camboriú, einer Stadt an der brasilianischen Küste, sowohl ein Downhill- als auch ein XCO-Rennen aus. Mit der neuen Strecke bekommen die Fans und Athleten also wieder jede Menge exotischen Flair präsentiert.

01 Das Programm - live auf Red Bull TV!

Erlebe alle Rennen des Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cups LIVE auf Red Bull TV, beginnend mit den XCC-Rennen am 8. April ab 21:20 Uhr.

8. April – UCI MTB World Cup Petrópolis XCC

10. April – UCI MTB World Cup Petrópolis XCO Damen

Der Livestream startet um 16:00 Uhr!

10. April – UCI MTB World Cup Petrópolis XCO Herren

Der Livestream startet um 19:15 Uhr!

02 Die Location

Petrópolis ist eine Stadt, die 68 Kilometer nordöstlich der ikonischen Stadt Rio de Janeiro liegt. Historische Bekanntheit erlangte sie vor allem als Residenz für die brasilianische Kaiserfamilie im 19. Jahrhundert. Viele der Einwohner in Rio de Janeiro nutzen das Gebiet zudem dazu, um sich an heißen Tagen in der Großstadt abzukühlen. Petrópolis gilt damit als bevorzugtes Urlaubsziel und der Tourismus dort verschafft der lokalen Wirtschaft einen kräftigen Boost. Daneben steht die brasilianische Bier-Produktion hier ganz oben, nachdem mit Grupo Petrópolis und Bohemia die beiden größten Brauereien des Landes in Petrópolis stationiert sind.

Der Wald mit südlichem Flair umgibt den São José Bike Club. © CIMTB

03 Die Strecke in Petrópolis

In den letzten Jahrzehnten hat sich Petrópolis zur brasilianischen Mountainbiking-Hauptstadt entwickelt. Die Wälder und die Berge im Norden der Stadt, genauso wie das Klima in der Region sorgen für großartige Biking-Erlebnisse. Die Strecke liegt im dort angesiedelten São José Bike Club und die Organisatoren versprechen, dass der Track andere Challenges bietet als jene, die die Athleten in Europa und Nordamerika gewöhnt sind.

Die XCO-Strecke, die auch "Henrique Avancini Circuit" genannt wird, ist 4,5 Kilometer lang, etwa 200 Meter davon geht es bergauf. Das Terrain besteht vor allem aus hellem Dirt, was bei Tracks, die in tropischen Ländern liegen, üblich ist. Wenn vor einem Rennen der Regen kommt, kann es sehr rutschig werden. Bei trockenen Bedingungen steht jedoch der Speed im Vordergrund. Es ist eine schnelle Strecke, die einige Jahre lange bei lokalen Events zum Einsatz kam und bekannt dafür ist, an die Physis zu gehen. Um dem UCI-Standard zu entsprechen, wurden neue Abschnitte hinzugefügt und technische Modifikationen vorgenommen.

Der XCO-Track ist ein visuelles Festmahl. © Fabio Piva/Pivaphoto.com

04 Die Favoriten in Petrópolis

9 Min Alles, was du über UCI MTB Cross-Country 2022 wissen musst Finde heraus, welche Neuheiten für den XCO-World Cup 2022 anstehen, während die Titelanwärter über die neue Saison sprechen.

Klar, bei den Herren kann es nur einen Sieger geben: den Lokalmatadoren Henrique Avancini . Alles in diesem Rennen dreht sich um ihn und um sein Mitwirken im brasilianischen Mountainbike-Sport und im São José Bike Club. Die Strecke des Rennens ist nach ihm benannt - immerhin haben er und sein Vater dabei geholfen, sie zu bauen - und er trainiert darauf, wenn er einmal nicht um die Welt reist. Avancini kennt die spezifischen Herausforderungen wie kein anderer. Dennoch, am Ende ist nichts sicher und andere Athleten werden ohne Zweifel Druck auf Avancini ausüben. Am Ende erwarten wir aber, dass der Brasilianer bei seinem Heimrennen stark in die Saison einsteigen wird.

Avancini hat den Vorteil, die Strecke in Petrópolis gut zu kennen. © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Jene Cross-Country-Athleten, die sich in Europa niedergelassen haben, werden schon einige Rennen gefahren sein, bevor sie sich nach Brasilien aufmachen. Das Cross-Country-Jahr beginnt in der Regel im Februar, mit Rennen in Italien, Spanien und Frankreich, wo die Athleten ihre Form nach den vielen Trainingssessions in der Saisonpause einem Bestandstest unterziehen.

So hat sich in den frühen Herrenrennen vor allem der Franzose Titouan Carod hervorgetan, indem er sich den Sieg beim prestigeträchtigen Rennen Catalana Internacional in Banyoles holte. Der mittlerweile 35 Jahre alte Nino Schurter hat hingegen gerade das berühmte Cape Epic in Südafrika gemeinsam mit seinem Partner Lars Forster abgeschlossen.

Evie Richards hört nicht auf zu gewinnen © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Auch bei den Damen hat die Action eigentlich schon begonnen. Evie Richards gewann das Damenrennen in Banyoles, während die World Cup-Gesamtsiegerin des letzten Jahres, Loana Lecomte, Rennen in Frankreich und der Schweiz für sich entscheiden konnte. Wenn sie in Top-Form in den World Cup geht, wie sie das beim letzten Season-Opener in Albstadt gemacht hat , dann kann ihre den Sieg möglicherweise keine Konkurrentin streitig machen.