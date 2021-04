Das sind die spannendsten Transfers des UCI MTB World Cups 2021

Die Würfel sind gefallen! Die große Rochade in der MTB-Saisonpause 2021 ist abgeschlossen, womit es Zeit ist herauszufinden, welche Downhill- und Cross-Country-Athleten für welche Teams im UCI Mountainbike World Cup-Spektakel an den Start gehen werden.

Downhill

Downhill Mountainbiking ist mit der Formel 1 und MotoGP vergleichbar. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Teams, wobei noch ein kleinerer Teil das wirklich große Budget mitbringt. Verlässt ein Top-Rider ein Team, kann man davon ausgehen, dass das viele weitere Wechsel nach sich zieht.

Vali Höll verlässt YT Mob und wechselt zu Trek and RockShox

Nach langer Zusammenarbeit mit YT Industries wird Vali Höll den deutschen Hersteller verlassen und für RockShox Trek an den Start gehen. Das Team wurde rund um das herausragende Talent aufgebaut und auch SRAM mischt kräftig mit. Höll selbst gibt zu, dass ihr die Entscheidung, YT nach sieben Jahren zu verlassen, schwer fiel. Am Ende war jedoch die Zeit gekommen, mit neuen erfahrenen Gesichtern zusammenzuarbeiten, um mehr über ihr Handwerk zu lernen.

Richtig, es ist ein Trek-Glitzerrahmen!

Die Ausrichtung von RockShox Trek ist klar auf zukünftige Talente fokussiert: Jamie Edmondson , Ethan Shandro und Tegan Cruz sind Valis Teamkollegen. Cruz etwa ist erst 15 Jahre alt und wird die Rennen des Junioren World Cups bestreiten. Zwei DH-Legenden werden ihnen als Mentoren zur Seite stehen: Tracy Moseley und Andrew Shandro.

Loris Vergier wechselt von Santa Cruz Syndicate zu Trek Factory Racing

Hier haben wir es wohl mit dem einschlägigsten Wechsel der Saison zu tun: Der Franzose Loris Vergier kehrt Santa Cruz Syndicate nach vier erfolgreichen Jahren den Rücken und steigt bei Trek Factory Racing ein. Vergier selbst kann Rennsiege, das hat er mit seinen beiden WC-Rennen in Maribor im letzten Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Neues Umfeld für Loris Vergier.

Das Team von Trek fällt dadurch denkbar jung aus. Mit seinen 24 Jahren wird Vergier der älteste im Trek-Aufgebot sein. Seine Teamkollegen sind Weltmeister Reece Wilson, Charlie Harrison und Kade Edwards. Es gab Gerüchte, dass Wilson Trek verlassen wird, doch haben sich diese als falsch herausgestellt.

Kade Edwards setzt den Red Bull-Helm auf

Weitere gute Neuigkeiten gab es für Trek, als bekannt wurde, dass Kade Edwards Red Bull als Sponsor für sich gewonnen hat. Der ehemalige Junioren-Weltmeister ist eine willkommene Ergänzung im Athleten-Aufgebot der Bullen und wir sind gespannt darauf, was er in der nächsten Saison auf die Strecke zaubern wird.

Danny Hart treibt es zu Cube

Mit dem Ende des letzten World Cup-Rennens in Lousã war klar, dass Danny Hart seinen Vertrag mit Madison-Saracen - der Heimat des Briten in den vergangenen drei Jahren - nicht erneuern wird. Die Gerüchteküche lief heiß und jetzt wissen wir endlich, für welches Team Hart an den Start gehen wird: Cube Factory Racing.

Rob trifft Danny Hart

Hart hat intensiv daran gearbeitet, sich an das Downhill-Bike von Cube, das TWO15, zu gewöhnen. Die Tests fielen vielversprechend aus. Der deutsche Rider Max Hartenstern wird Harts Teamkollege, während Phil Atwill und Gaetan Vigé die deutsche Marke verlassen. Atwill wird neuen Jahr in seinem eigenen Programm unterwegs sein, er kehrt zu Propain zurück. Vigés nächste Station steht noch in den Sternen.

Related Valentina Höll Austria Profil ansehen

Alle weiteren Wechsel...

Der Franzose Remi Thirion hat Commencal-Muc Off nach acht Jahren verlassen. Er hat einen wichtigen Beitrag zum Wachstum des Herstellers geleistet, indem er viele Erfolge feierte. Thirion geht jetzt für Giant Factory Racing ins Rennen. Auch der Brite Mike Jones verlässt MS Mondraker nach drei Jahren und kehrt zu Nukeproof zurück.

Continental Atherton hat mit Andreas Kolb einen neuen, vielversprechenden Athleten bekommen. Kolb hat in der verkürzten Saison im letzten Jahr mit seinem 15. Platz in Maribor und seinem 14. Platz in Lousã seine bisher besten Leistungen gezeigt. Continental Atherton setzt daneben weiterhin auf Charlie Hatton und Mille Johnset - neben Rachel und Gee Atherton .

Kolb beendete das Rennen auf Platz 15. © Bartek Woliński

YT Mob hat sich Dakota Norton geangelt, die Ángel Suarez ersetzen wird. Die Spanierin wechselt zu Commencal 21. David Trummer bleibt hingegen bei YT.

Das beste World Cup-Finish für Dakota Norton © Bartek Woliński

Neben Vali Höll gab es bei den Damen weitere erwähnenswerte Wechsel. Veronika Widmann , im Ranking der UCI Dritte, bestreitet ihre Rennen für Madison Saracen. Mariana Salazar fährt unter ihren eigenen Bedingungen und obwohl wie Dorval AM offiziell verlassen hat, wird ihr das Team nach wie vor Support zukommen lassen. Die Junioren-Weltmeisterin Melanie Chappaz hat währenddessen Hope Factory Racing verlassen.

Cross-country

2021 stehen die Olympischen Spiele auf dem Programm. Die meisten Athleten mussten Zwei- oder Vier-Jahresverträge erfüllen, um von Olympia zu profitieren. Nachdem diese 2020 aber abgesagt wurden, gab es während der Saisonpause einige Rochaden.

XCO Team-Wechsel 2021

Pauline Ferrand-Prévot geht zu Absolute Absalon

Der Wechsel der Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot von Canyon zu Absolute Absalon kommt nicht wirklich überraschend. Ferrand-Prévot ist mit Julien Absalon, dem Manager von Absolute Absalon, liiert.

Pauline Ferrand-Prévot behält ihr Regenbogentrikot. © Bartek Woliński

Die Französin ging in vier Saisons in ganzen drei Disziplinen für Canyon an den Start, Cross-Country, Cyclo-Cross und auf dem Asphalt. Titouan Carrod , Filippo Colombo und Mathias Azzaro machen bei Absolute Absalon weiter, während Jordan Sarrou das Team verlässt.

Emily Batty fährt für Canyon, nachdem sie Trek verlässt

Die Kanadierin Emily Batty wird Ferrand-Prévot bei Canyon ersetzen. Die 32-Jährige hat einen Vertrag unterzeichnet, der über 2021 hinausgeht. Batty hat sich zu ihrem Wechsel bereits geäußert. Sie meint, es war Zeit für Veränderung: "Ich habe gelernt, dass es so viel mehr als nur das richtige Equipment und die Infrastruktur braucht, um im Sport voranzukommen."

Batty schlägt bei Canyon ein neues Kapitel auf.

Battys Partnerschaft mit Trek ging ganze 12 Jahre lang und zog zwei Bronze-Weltmeisterschaftsmedaillen in den Jahren 2016 und 2018 nach sich.

Weltmeister Jordan Sarrou tritt Specialized bei

Jordan Sarrou wird das berüchtigte Regenbogen-Trikot in diesem Jahr für Specialized Factory Racing überstreifen. Nach zwei Jahren bei Absolute Absalon, wird Sarrou auf das Specialized S-Works Epic wechseln.

Bei Specialized tut sich generell einiges: Simon Andreassen und Alan Hatherly verlassen das Team; daneben muss auch der Rücktritt von Annika Langvad erwähnt werden. Laura Stigger , Sina Frei und Gerhard Kerschbaumer springen hier in die Presche. Stigger konnte schon bei den Junioren auf die Unterstützung von Specialized setzen, der Aufstieg ins Factory Team spricht damit Bände.

Für Simon Andreassen beginnt bei Cannondale Factory Racing eine neue Ära

Das aufstrebende Talent Simon Andreassen wird seine Rennen zukünftig mit dem Support von Cannondale Factory Racing bestreiten. Er gehört zu den heißesten Talenten der Cross-Country-Szene, das er mit seinem ersten Sieg in der Elite in Nové Mesto klar unter Beweis stellte.

Neue Ausrüstung für Simon Andreassen.

Auch der Südafrikaner Alan Hatherly kommt von Specialized zu Cannondale. Abgerundet wird das Cannondale-Line-Up durch Henrique Avancini und Manuel Fumic .

Maxime Marotte verlässt Cannondale

Maxime Marotte kehrt Cannondale den Rücken. Der Franzose geht stattdessen für Santa Cruz FSA an den Start. Marotte steigt damit in ein neu strukturiertes Team ein, das von der berühmten kalifornischen Marke supported wird. Italien wird beim italienischen Hersteller daneben großgeschrieben: Luca Braidot und die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Martina Berta komplettieren das Aufgebot neben Marotte und Greta Seiwald .

Das 2021er Line-Up von Santa Cruz FSA.

Weitere Wechsel in der XCO-Szene...