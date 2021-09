UCI MTB Weltmeisterschaft 2021: 8 Erkenntnisse, die wir mitnehmen

Die UCI MTB Weltmeisterschaft ist das größte und wichtigste Event der Saison - immerhin geht es um den Titel des Weltmeisters und darum, wer sich das begehrte Regenbogentrikot überstreifen darf. Wenn sich die besten Athleten der Welt spannende Battles um Gold, Silber und Bronze liefern, sind nicht nur ihre Skills ausschlaggebend, sondern auch, wer das Risiko richtig kalkuliert. Im Video oben erfährst du, was die Weltmeisterschaft so besonders macht. Wenn du die Highlights von 2021 sehen willst, scrolle nach unten.

01 Evie Richards krönt sich zur Elite-XCO-Weltmeisterin

Gold für Evie Richards aus Großbritannien © Bartek Wolinski/@wolisphoto Evie Richards übt nach vorne hin Druck aus © Bartek Wolinski/@wolisphoto Anne Terpstra holte sich Silber © Bartek Wolinski/@wolisphoto Kate Courtney inmitten des Feldes © Bartek Wolinski/@wolisphoto Ein Crash warf Courtney zurück © Bartek Wolinski/@wolisphoto Bronze für Sina Frei aus der Schweiz © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Evie Richards kennt das Regenbogentrikot bereits aus der Vergangenheit, aber es ist ihr erster XCO-Titel in der Elite. Zuvor triumphierte sie zweimal bei der U23-Cyclocross-WM, scheiterte aber bisher bei XCO-Weltmeisterschaften an dem großen Druck. Mit Zuversicht und Ruhe war sie am Samstag einfach nicht zu stoppen.

02 Myriam Nicole holt ihren zweiten WM-Titel

Gold für die Weltmeisterin Myriam Nicole © Bartek Wolinski/@wolisphoto Myriam Nicole krönt sich zum zweiten Mal zur Weltmeisterin © Bartek Wolinski/@wolisphoto Voller Fokus auf das Ziel © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Am Samstagabend regnete es heftig und es bildeten sich kleine Bäche auf der Strecke. Am Sonntagmorgen klarte der Himmel dann auf, aber die Junioren und Frauen sahen sich trotzdem zum ersten Mal mit rutschigen Bedingungen konfrontiert. Die Trainingsläufe waren geprägt von Ausrutschern, Stürzen und Kopfschmerzen. Myriam Nicole stürzte bei ihrem ersten Lauf genau an der Stelle, an der sie auch 2011 gestürzt war. Sie nahm das als gutes Omen, weil sie damals das Rennen gewann. Und es war ein gutes Omen: Auch dieses Jahr war sie schließlich die Schnellste auf der Strecke und holte sich so ihren zweiten WM-Titel.

Nicole mit ihrem Weltmeister-Bike © Bartek Wolinski/@wolisphoto Myriam "Pompon" Nicole stellt ihren Helm vor © Bartek Wolinski/@wolisphoto

03 Glorreicher Sieg für Schurter

Nino Schurter war vielleicht nicht der heiße Favorit auf den Sieg in Val di Sole, aber wenn man einen Blick auf seine Erfolgsbilanz in den italienischen Alpen wirft (unglaubliche 5 Weltcupsiege), und seinen vierten Platz bei den Sommerspielen berücksichtigt, kommt der Sieg wenig überraschend. Als er 2009 seinen ersten Elite-WM-Titel gewann, war er der jüngste Mann, dem das gelang. Mit seinem Triumph in diesem Jahr ist er nun der älteste XCO-Weltmeister.

Sprint zu Gold für Schurter © Bartek Wolinski/@wolisphoto Schurter holt Gold für die Schweiz © Bartek Wolinski/@wolisphoto It was a two-man race between Flückiger and Schurter © Bartek Wolinski/@wolisphoto Vierter Platz für den Rumänen Vlad Dascălu © Bartek Wolinski/@wolisphoto Avancini mit viel Druck vorne weg © Bartek Wolinski/@wolisphoto Die Fans vor Ort sorgten für Stimmung © Bartek Wolinski/@wolisphoto

04 Greg Minnaar holt seinen vierten WM-Titel

Greg Minnaar gewann 2003 seinen ersten Weltmeistertitel und auch mit neununddreißig Jahren scheint er nicht langsamer zu werden! Der Triumph auf der Strecke in Val di Sole ist sein bereits vierter WM-Titel.

Greg Minnaar und Myriam Nicole sind die Weltmeister 2021 © Bartek Wolinski/@wolisphoto Greg holt seinen vierten WM-Titel - sein letzter war 2013 © Bartek Wolinski/@wolisphoto

05 "The Black Snake" war giftiger als je zuvor

"The Black Snake", wie die Downhill-Strecke in Val di Sole liebevoll genannt wird, ist wahrlich ein giftiges Biest! In diesem Jahr hatten die Streckenbauer viel Zeit investiert, um Abschnitte auszubessern, die im Laufe der Jahre im Weltcup immer mehr ausgeblasen worden waren. Der oberste Abschnitt nach dem Starthaus wurde verdichtet und geglättet und mit neuen Berms und Jumps ausgestattet. Im weiteren Verlauf hat man die steilsten Sections durch Steingärten abgesichert, in der Hoffnung, dass die Strecke hält, wenn die weltbesten Fahrer voll auf Angriff gehen. Im Großen und Ganzen hat das auch funktioniert, ohne dass die technischen und physisch fordernden Features, für die die Strecke so berühmt ist, darunter gelitten hätten. Allerdings hatten die Rider auf dem gesamten Weg nach unten Schwierigkeiten damit, die beste Linie zu finden.

Downhill POV Streckenvorschau

Wenn die Downhiller die "Black Snake" angreifen, beißt sie oft zurück. Und auch am ersten Renntag der WM war das nicht anders, als Loïc Bruni , Brook Macdonald und Camille Balanche alle zu Sturz kamen. Macdonalds Crash war so heftig, wie man es sich vom "Bulldog" erwarten würde - und es ist ein absolutes Wunder, dass er sich keine Knochen gebrochen hat. Die Felsen sind hart, aber der "Bulldog" ist offenbar noch härter.

Bruni widmet sich der Strecke © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Und auch Bruni machte Bekanntschaft mit dem italienischen Untergrund: Er wurde von seinem Bike wie von einem bockigen Pferd abgeworfen. Glücklicherweise landete er auf dem Boden und nicht auf den Felsen und konnte aufstehen und die WM fortsetzen. Balanche stürzte in ihrem ersten Run am Rennmorgen, als sie den rutschigen Bedingungen, die durch den Regen in der Nacht verursacht wurden, zum Opfer fiel. Sie schlug sich den Knöchel auf und hinkte stark, konnte die Schmerzen aber überwinden und fuhr nur ein paar Stunden später zu Bronze.

XCO-Fans bringen die Party zur Strecke © Bartek Wolinski/@wolisphoto Die Stimmung war ansteckend © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Nach der Absage des Weltcups 2020 waren die Italiener mehr als bereit, in diesem Jahr für maximale Stimmung zu sorgen. In Scharen strömten sie zur Event-Location in Val di Sole und auch wenn das Gelände nicht gerade gemütlich ist, sprinteten die Fans den stufenförmigen Hang der Cross-Country-Strecke rauf und runter, um ihre Favoriten anzufeuern. Am Samstag war es gar nicht so leicht, noch einen Platz am Streckenrand zu finden, der nicht besetzt war.

Fans säumten die Strecke © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Die DH-Strecke war einfach nur brutal - sowohl zu Fuß für die Zuschauer als auch für die Rider, die um Gold kämpften; und nur wenige Zuschauer blieben ohne sichtbare Anzeichen eines Ausrutschers. Der lockere Boden und die wahnsinnigen Steigungen hielten die Zuschauer jedoch nicht davon ab, vom ersten Steingarten bis zum letzten Sprung lauthals zu schreien, Tröten zu schwingen und auf alte Fahrradrahmen einzuhämmern. Als das Finale der Männer seinen Höhepunkt erreichte, hatten Hunderte von Menschen den Berg verlassen und drängten sich in den Zielbereich, um die Rider zu empfangen. Die Siegerehrungen waren weltmeisterlich, die Nationalhymnen wurden in voller Lautstärke mitgesungen und die Stimmung hätte nicht besser sein können.

07 XCO-Streckenevolution

XCO POV Streckenvorschau

Die XCO-Strecke hat sich in den letzten Weltcup-Ausgaben ständig weiterentwickelt, aber in diesem Jahr gab es noch mehr Veränderungen. Am Renntag war der XCO-Track in einem passablen Zustand, aber als die Rider am Dienstag mit dem Training begannen, sahen sie sich mit einer ziemlich unruhigen Strecke konfrontiert. Es waren neue Abschnitte in den Hang gebaut worden und es gab zusätzliche Kurven, Berms und knackige Anstiege. Dafür wurde die zweite Schleife abgekürzt, die die Fahrer nach dem Drop zurück zum Start, unter der Brücke hindurch und durch die Boxen in Angriff nahmen. In der letzten Abfahrt zum Ziel kam ein zweiter Steingarten hinzu. Er war schnell, anstrengend und bereitete im Training einige Probleme. Nach ein paar Tagen fanden aber alle ihren Groove und es herrschte so viel Flow, wie es auf den steilen Hängen von Val di Sole nur möglich ist.

08 Zum ersten Mal wurden auch XCC-Weltmeister gekrönt

Die erste Weltmeisterin im Shorttrack: Sina Frei © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Short Track Racing (XCC) hat sich zu einem echten Fan-Liebling entwickelt, denn die rasanten Rennen sorgen für jede Menge Action. 2021 wurden nun die ersten XCC-Weltmeister gekrönt. Es war ein Fotofinish zwischen Sina Frei und Evie Richards, bei dem Frei knapp die Nase vorne hatte und Gold gewann. Die Französin Pauline Ferrand-Prevot holte Bronze.

XCC Recap

Im XCC der Herren holte sich Christopher Blevins aus den USA die Goldmedaille, nachdem er in der letzten Kurve einen entscheidenden Move machte. Henrique Avancini versuchte im Sprint mitzuhalten, konnte das Tempo des Amerikaners aber nicht ganz mitgehen und holte Silber. Der Deutsche Maximilian Brandl gewann Bronze.

Gold für Blevins, Silber für Avancini und Bronze für Brandl © Bartek Wolinski/@wolisphoto

09 Bikes und Kits: alles neu

Bei der Weltmeisterschaft werden traditionell die stylischsten Bikes und Trikots des Jahres präsentiert - ein Spaziergang durch die Boxen von Val di Sole hielt die ein oder andere Überraschung bereit.

Bruni mit seinem WM-Bike © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Loïc Bruni entschied sich für ein weniger patriotisches und mehr ortsspezifisches Thema: Der Chromeffekt schimmerte im Schlangenhaut-Finish als Hommage an "The Black Snake".

Ready für "The Black Snake" © Bartek Wolinski/@wolisphoto Schlangenschuppen auf Brunis Bike © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Bruni ist bei der WM gerne auffällig unterwegs © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Der Helm von Bruni © Bartek Wolinski/@wolisphoto "Just Getting Started" © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Vali Höll wollte nach der WM 2020 erneut im Leopardenmuster an den Start gehen, denn aufgrund ihres Sturzes war das Design nicht besonders gut zur Geltung gekommen. Zu ihrer positiven Überraschung passte der Look auch noch perfekt zu ihrem Bike.

Höll mit ihrem WM-Bike © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Einhörner zierten Vali Hölls Helm © Bartek Wolinski/@wolisphoto Ein bisschen Magie schadet nie © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Finn Iles arbeitete bewusst mit einem kanadischen Designer zusammen - er wollte, dass das Bike seine Heimat repräsentiert. Berge, Schnee und ein klassisches Ahornblatt sorgten für einen schlichten und coolen Look.

Iles posiert mit seinem WM-Bike © Bartek Wolinski/@wolisphoto Detailansicht von Iles' Bike © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Weitere bemerkenswerte Designs gab es zum Beispiel beim Bambus-Thema der Goldmedaillengewinnerin von Tokio, Jolanda Neff, zu bestaunen. Aber auch das Sonnenuntergangs-Design von Myriam Nicole und die Spezialeffekte vom Mondraker-Team hinterließen Eindruck.

Seagrave mit ihrem WM-Bike © Bartek Wolinski/@wolisphoto Bernard Kerrs Bike basiert auf einem Vintage-Ferrari © Bartek Wolinski/@wolisphoto Brook Macdonald mit seinem brandneuen WM-Helm © Bartek Wolinski/@wolisphoto Brook "Bulldog" Macdonalds Helm ist mit neuseeländischen Farnen geschmückt © Bartek Wolinski/@wolisphoto Greg Minnaars WM-Bike © Bartek Wolinski/@wolisphoto Greenland neben seinem WM-Mondraker © Bartek Wolinski/@wolisphoto 3D-Brillen enthüllen versteckte Grafiken © Bartek Wolinski/@wolisphoto Die Heimat repräsentieren © Bartek Wolinski/@wolisphoto Versteckte Designs nur mit Brille sichtbar © Bartek Wolinski/@wolisphoto Nein, das ist keine optische Täuschung © Bartek Wolinski/@wolisphoto Blattvergoldeter Bambus für Jolanda Neff © Bartek Wolinski/@wolisphoto Close-Up des goldenen Bambusmotivs von Neff © Bartek Wolinski/@wolisphoto Camille Balanche © Bartek Wolinski/@wolisphoto Avancinis Bike mit Brasilienflagge © Bartek Wolinski/@wolisphoto

