Das war die UCI Mountainbike-Weltmeisterschaft 2020 in Leogang

Downhill Weltmeisterschaft

The weather closed in, with intermittent rain

Damit war alles angerichtet für eine mehr als nur erinnerungswürdig Weltmeisterschaft, wo das Ziel vor allem in einem bestand: Heil unten anzukommen. Es war eine der wohl härtesten Weltmeisterschaften, bei der so viele Welt-Athleten zu Fall gebracht wurden.

Das Damenrennen

war die Schnellste in der Qualifikation, landete nach einem heftigen Jump im Morgentraining jedoch derartig hart, dass sie sich Verletzungen im Fußgelenk zuzog - sie musste in weiterer Folge passen.

sah ganz danach aus, als könnte sie der Zeit von Nicole gefährlich werden und war im oberen Abschnitt sogar bedeutend schneller. Die Wurzeln im Waldabschnitt sorgten aber auch bei ihr dafür, dass sie vom Bike fiel. Viel Zeit verlor sie dabei nicht: Sie saß schnell wieder im Sattel und ihr gelang es, sich gut über die rutschige Strecke zu navigieren - bis dann der nächste Crash kam und sie im steilen Abschnitt von ihrem Bike wegrutschte. Sie beendete das Rennen als 11., am Ende bleibt aber eine tolle Performance übrig, auf die die Britin, die in den letzten beiden Jahren mit zwei Verletzungen zu kämpfen hatte, aufbauen kann.

hatte ebenfalls Probleme im Waldabschnitt, hielt die Beine weit vom Bike weg, um die Balance zu halten, und musste an einem Punkt sogar laufen, um ihre Räder zum Laufen zu bringen, dennoch gelang es ihr, genug Pace herauszuholen, um sich die Bronzene zu sichern. Ein massiver Boost für die Slowenin, die sich auf Maribor am nächsten Wochenende ganz besonders freuen wird.

Das Herrenrennen

war der nächste Racer, der den Zwischenstand etwas aufmischen konnte. Auch seine Herangehensweise bestand darin, in der Waldsektion voll zu attackieren und Risiken einzugehen. Manchmal hatte es den Anschein, als würde man sich ein Rodeo zu Gemüte führen, aber Thirion blieb auf seinem Bike. Eine schwache Performance im oberen Teil aber sorgte dafür, dass er am Ende sechs Sekunden langsamer als Wilson war. Immerhin lag er mit dieser Zeit auf Platz zwei.

Cross-Country Weltmeisterschaft

Das Damenrennen

legte einen guten Start hin und die Augen nach ihren beiden Short Track-Siegen in Nové Město waren definitiv auf sie gerichtet. Dennoch, der Track hier in Leogang ist in seiner Machart anders als jener in Tschechien, womit sie schnell zurückfiel.

war am nähesten an Ferrand-Prévot dran, auch ihr gelang es aber nicht, die Pace mit der Führenden mitzugehen. Damit öffnete sich für die Führende bereits nach der ersten Runde ein Vorsprung von 56 Sekunden!

aus Italien. Beide Athletinnen bringen verschiedene Stärken mit. Lechners Skills auf dem Anstieg und ihre Erfahrungen aus der Cyclocross-Disziplin passten wie die Faust aufs Auge zu den Bedingungen, während die Abfahrtsstärke von Frei ebenfalls für Spannung sorgte. Es entwickelte sich ein großartiger Kampf zwischen den beiden, der sich bis in die letzte Runde zog. Am Ende gelang es Lechner sich abzusetzen. An diesem Punkt hatte sie die Augen bereits auf die Zweitplatzierte McConnell gerichtet.

