UCI DH World Cup 2020: Das war das spannende Finale in Lousã

Nachdem der gesamte Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup in einen Monat gepackt wurde, sind die Doppelrennen in Lousã (Portugal) nun geschlagen und die Titel vergeben. Das war das große Finale der außergewöhnlichen Saison 2020!

World Cup-Rennen 3

World Cup-Rennen 4

World Cup-Rennen der Damen Nr. 4

Nicole crashte im Qualifying schwer, womit sie früh ins Rennen ging. Um sich ihren zweiten Gesamttitel zu holen, musste sie schnell sein und Cabirou am Ende hinter sich lassen. Nachdem sie die Strecke am Freitag dominiert hatte, brachte sie auch dieses Mal viel Flow mit, doch fehlte die notwendige Aggressivität vom Freitag. Mit einer starken Zeit sah dennoch alles danach aus, als würde sie eine lange Zeit im Hot-Seat verbringen.

Das war aber so gar nicht der Fall. Nina Hoffmann zeigte eine fabelhafte Performance und kickte Nicole mit drei Sekunden Vorsprung vom Führungsplatz. Die Deutsche war von Anfang an aggressiv unterwegs und ging mit so viel Speed wie möglich durch die schwierigen Passagen der Strecke.

Mit einer cleveren Linienwahl und schnellen Tritten in die Pedale war sie auf dem Weg, Hoffmann herauszufordern, bis sie ein Crash aufhielt. An einem der finalen Sprünge war aber Schluss. Für Hannah war dieses Ende natürlich doppelt schade.

Dann kam Marine Cabirou. Der Hunger nach dem Titel spiegelte sich in ihrem Rennen wider. Mit einer guten Linienwahl und einer sauberen sowie kontrollierten Performance zeigte Cabirou die Fahrt, die sie brauchte. In der finalen Sprint-Section gab sie noch einmal alles, ging mit 1,7 Sekunden Vorsprung auf Hoffmann über die Ziellinie und sicherte sich so den Titel des UCI DH World Cups 2020!

World Cup-Rennen der Herren Nr. 4

Auch bei den Herren kam es zum großen Duell um den Titel. Matt Walker , Loïc Bruni , Thibault Daprela , Loris Vergier und Greg Minnaar hatten alle die Chance, am Ende zuzuschlagen. Sollte Walker, der Führende nach dem Freitagsrennen, das Rennen gewinnen, wäre alles in trockenen Tüchern. Der nächste Herausforderer war Vergier mit nur 14 Punkten Rückstand.

Edmondson, der am Freitag Zehnter wurde, fuhr das Rennen seines Lebens und seine Zeit war so gut, dass selbst der junge Franzose Daprela, der aufgrund eines schwachen Qualifyings früh ins Rennen ging, nicht mithalten konnte.

Mit den letzten 20 Ridern am Start begann es im oberen Abschnitt zu regnen. Das schlug sich umgehend auf die Zeiten aus. Auch wenn der Regen nicht stark war, wurde es oben immer rutschiger. Der Österreicher David Trummer kam unter diesen Bedingungen Edmondsons Pace nahe, musste am Ende aber doch um eine Sekunde klein beigeben.

Minnaar sah sichtlich nervös aus, als Bruni ins Rennen ging. Und das hatte auch einen guten Grund: Der Franzose hielt mit den Zwischenzeiten des Südafrikaners eindrucksvoll mit. In der Sprint-Sektion setzte Bruni aber noch einmal einen drauf und mit 0,170 Sekunden Vorsprung überquerte er als Tagessieger die Ziellinie. Was für eine unglaubliche Fahrt!

World Cup Rennen der Damen Nr. 3

Als nächste an der Reihe war Tahnée Seagrave und ihr weicher, sauberer Stil sorgte dafür, dass sie die Pace von Cabirou mitgehen konnte. Ihre Performance sah stark aus und im letzten flachen Abschnitt trat sie hart in die Pedale. Ein kleines Zögern während des Bremsens auf der letzten Abfahrt war dann letztlich entscheidend: Die Briten überfuhr die Ziellinie mit nur 0,67 Sekunden Rückstand.

Als nächste an der Reihe war Tahnée Seagrave und ihr weicher, sauberer Stil sorgte dafür, dass sie die Pace von Cabirou mitgehen konnte. Ihre Performance sah stark aus und im letzten flachen Abschnitt trat sie hart in die Pedale. Ein kleines Zögern während des Bremsens auf der letzten Abfahrt war dann letztlich entscheidend: Die Briten überfuhr die Ziellinie mit nur 0,67 Sekunden Rückstand.