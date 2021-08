Das war der UCI World Cup 2020 in Maribor

, die Siegerin des Freitagrennens, hatte kein gutes Qualifying, aber ihr Fahrt während des Rennens war eine Genugtuung. Sie war aggressiv unterwegs und trat so hart in die Pedale, wie sie nur konnte. Die dynamische Performance bescherte ihr einen Vorsprung von sieben Sekunden auf die Konkurrentinnen vor ihr.

Marine Cabirou , die Siegerin des Freitagrennens, hatte kein gutes Qualifying, aber ihr Fahrt während des Rennens war eine Genugtuung. Sie war aggressiv unterwegs und trat so hart in die Pedale, wie sie nur konnte. Die dynamische Performance bescherte ihr einen Vorsprung von sieben Sekunden auf die Konkurrentinnen vor ihr.

Marine Cabirou , die Siegerin des Freitagrennens, hatte kein gutes Qualifying, aber ihr Fahrt während des Rennens war eine Genugtuung. Sie war aggressiv unterwegs und trat so hart in die Pedale, wie sie nur konnte. Die dynamische Performance bescherte ihr einen Vorsprung von sieben Sekunden auf die Konkurrentinnen vor ihr.

Die verbleibenden Fahrerinnen nahmen die Herausforderung an, doch keiner gelang es, Hoffmanns Zeit zu schlagen. Bis zum Ende blieb sie im Hot Seat sitzen und holte sich am Ende ihren ersten World Cup-Sieg.

Die verbleibenden Fahrerinnen nahmen die Herausforderung an, doch keiner gelang es, Hoffmanns Zeit zu schlagen. Bis zum Ende blieb sie im Hot Seat sitzen und holte sich am Ende ihren ersten World Cup-Sieg.

Die verbleibenden Fahrerinnen nahmen die Herausforderung an, doch keiner gelang es, Hoffmanns Zeit zu schlagen. Bis zum Ende blieb sie im Hot Seat sitzen und holte sich am Ende ihren ersten World Cup-Sieg.

aggressiv an. Im oberen Abschnitt war sie schneller als Hoffmann, doch dann traten erste Unkonzentriertheiten auf, die zu einem kleinen Crash in einer Kurve führten. Sie wurde schlussendlich Vierte.

Während Tahnée Seagrave vom Bike fiel und so alle Hoffnungen zunichte waren, ging es auch Myriam Nicole aggressiv an. Im oberen Abschnitt war sie schneller als Hoffmann, doch dann traten erste Unkonzentriertheiten auf, die zu einem kleinen Crash in einer Kurve führten. Sie wurde schlussendlich Vierte.

Während Tahnée Seagrave vom Bike fiel und so alle Hoffnungen zunichte waren, ging es auch Myriam Nicole aggressiv an. Im oberen Abschnitt war sie schneller als Hoffmann, doch dann traten erste Unkonzentriertheiten auf, die zu einem kleinen Crash in einer Kurve führten. Sie wurde schlussendlich Vierte.

Nachdem der Track nun trockener war, sollten auch die Zeiten bei den Herren im Vergleich zum Qualifying am Tag zuvor auf den Kopf gestellt werden. Der erste, der die beste Quali-Zeit von Loïc Bruni biegen konnte war der Österreicher Andreas Kolb , der gleich einmal in den Hot Seat fuhr. Dort sollte er aber nicht lange bleiben.

Nachdem der Track nun trockener war, sollten auch die Zeiten bei den Herren im Vergleich zum Qualifying am Tag zuvor auf den Kopf gestellt werden. Der erste, der die beste Quali-Zeit von Loïc Bruni biegen konnte war der Österreicher Andreas Kolb , der gleich einmal in den Hot Seat fuhr. Dort sollte er aber nicht lange bleiben.