UCI Rad-WM 2026 in Montreal: Diese 5 Athletinnen sorgen für Aufmerksamkeit

Das Straßenrennen der Frauen-Elite bei den UCI-Straßen-Weltmeisterschaften ist völlig offen. Mit zwei Gewinnerinnen der Tour de France Femmes , zwei ehemaligen Weltmeisterinnen und 27 nationalen Meisterinnen an der Startlinie gibt es eine riesige Anzahl potenzieller Siegerinnen.

Die Strecke des Straßenrennens der Elite-Frauen ist 180 km lang und weist fast 2.500 Höhenmeter auf, verteilt auf einen 72 km langen flachen Startabschnitt, bevor es acht Runden auf dem Stadtkurs von Montreal geht, der durch das WorldTour-Rennen der Männer, den GP Cycliste de Montreal, berühmt wurde.

Auch wenn es kein weibliches Pendant zu diesem Rennen gibt, eignet sich die Strecke für kraftvolle Fahrerinnen im klassischen Stil, die in hügeligem Gelände bei Rennen wie dem Amstel Gold Race oder Lüttich–Bastogne–Lüttich glänzen.

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Hier sind fünf Fahrerinnen, auf die ihr am 26. September in Montreal, Kanada, achten solltet.

01 Demi Vollering: Der krönende Abschluss einer dominanten Saison

Demi Vollering feiert einen Etappensieg im Beaujolais © Getty Images/Red Bull Content Pool

Demi Vollerings Saison 2026 war nahezu perfekt. Seit Jahresbeginn hat sie auf höchstem Niveau gesiegt – mit einer Frühjahrsserie, zu der Siege beim Omloop Nieuwsblad, der Flandern-Rundfahrt, der Flèche Wallonne und Lüttich–Bastogne–Lüttich gehörten. Als ob das noch nicht genug wäre, gewann sie anschließend nicht nur eine, sondern gleich zwei Grand Tours – den Giro d’Italia und die Tour de France – auf nahezu makellose Weise.

Vollerings Dominanz beruht auf einer tödlichen Kombination aus roher Kraft, taktischem Geschick und einer Ausdauer, die von den meisten nicht erreicht wird.

Demi Vollering feiert ihren Sieg bei der Tour de France Femmes. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Vollering ist zwar eine unglaubliche Einzelsportlerin, doch ein Großteil ihres Erfolgs in diesem Jahr ist der großartigen Unterstützung durch ihre Teamkolleginnen von FDJ UNITED-SUEZ zu verdanken. Bei den Weltmeisterschaften vertreten die Fahrerinnen ihre Nationalmannschaften statt ihrer Profiteams, aber zum Glück für Vollering verfügt die niederländische Mannschaft über einen der stärksten Kader im Rennen.

Mit der Unterstützung von Athletinnen, die alle das Zeug dazu haben, das Rennen selbst zu gewinnen – wie Puck Pieterse, Karlijn Swinkels und Riejanne Markus –, werden Vollering und ihr Team die nötige Schlagkraft haben, um das Rennen zu kontrollieren und ihr Bestes zu geben, damit sich alles zu ihren Gunsten entwickelt.

Wird Vollering es schaffen, das Trikot der Europameisterin, in dem wir sie diese Saison fahren gesehen haben, in Montreal gegen das Regenbogentrikot einzutauschen?

02 Lotte Kopecky: Auf der Jagd nach dem dritten Titel

Die Belgierin Lotte Kopecky ist zweifache Weltmeisterin in der Elite-Klasse © Luc Claessen/Getty Images

Das belgische Team wird von Lotte Kopecky angeführt, einer zweifachen Weltmeisterin der Elite, die weiß, wie man unter hohem Druck und bei hohen Einsätzen liefert.

Kopeckys Kraft und ihre Fähigkeit, harte, hügelige Rennen zu überstehen und dennoch einen vernichtenden Sprint ins Ziel hinzulegen, machen sie zu einer echten Bedrohung, wenn sie mit einer kleinen Gruppe an die Ziellinie kommt. Wir können also davon ausgehen, dass die zierlicheren Fahrerinnen im Hauptfeld versuchen werden, den hügeligen Kurs so schwer wie möglich zu gestalten, in der Hoffnung, Kopecky noch vor dem Ziel abzuschütteln.

Kopecky ist an lange Rennen gewöhnt und gewann im März das Milano-Sanremo Donne, doch seitdem waren Siege im Jahr 2026 für die Belgierin schwer zu erringen – kürzlich schied sie bei der Tour of Britain nach der 2. Etappe krankheitsbedingt aus. Es bleibt abzuwarten, ob sie sich erholt hat und die nötige Form gefunden hat, um im Straßenrennen um den Sieg mitzufahren, aber das Einzelzeitfahren eine Woche zuvor wird einen Hinweis darauf geben, wie ihre Vorbereitung auf dem Weg nach Montreal verlaufen ist.

03 Kim LeCourt-Pienaar: Eine potenzielle Geschichtsschreiberin

Kim LeCourt könnte die erste Afrikanerin sein, die die UCI-Elite-WM gewinnt © Davide Di Lalla/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Die mauritische Fahrerin hatte 2025 und 2026 einige Durchbruchsaisons, und – so wie es derzeit aussieht – scheint der Sieg im Straßenrennen der Elite bei den Weltmeisterschaften eher eine Frage des „Wann“ als des „Ob“ zu sein. Sie verfügt über alle erforderlichen Eigenschaften, um auf einem Kurs wie dem in Montreal zu gewinnen, und hat ihre Form über die gesamte Saison hinweg aufgebaut, um in Topform nach Kanada zu kommen.

Die Siegerin der Tour of Britain dominierte auf den Straßen Großbritanniens und ließ sich von einem Peloton, in dem einige der besten Teams der Welt vertreten waren, nicht vom Thron stoßen. Ihr Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France gelang ihr am Ende eines zermürbenden Renntages über 153 km mit mehr als 2.500 Höhenmetern, sodass die Mauritierin – die 2025 auch Lüttich–Bastogne–Lüttich gewann – bereits gezeigt hat, wie gut sie für diese Strecke geeignet ist.

Der Gewinn des Regenbogentrikots wäre nicht nur für LeCourt ein Meilenstein, sondern auch für den afrikanischen Kontinent. Sollte sie in Montreal gewinnen, wäre sie die erste afrikanische Fahrerin in der Geschichte, die bei den UCI-Elite-Weltmeisterschaften den Sieg holt – eine historische Chance für die Fahrerin und den Sport insgesamt.

04 Kate Courtney: Die Wildcard

Kate Courtney ist zweifache Offroad-Weltmeisterin © Red Bull Content Pool

Auch wenn die ehemalige Mountainbikerin noch nicht über viel Erfahrung im Straßenrennsport verfügt, hat Kate Courtney bereits ein natürliches Talent für diese Disziplin bewiesen, nachdem sie vor nur drei Monaten bei ihrem allerersten Eintagesrennen den US-Meistertitel gewonnen hat.

Seit ihrem Wechsel zum Team FDJ UNITED-SUEZ im Juli hat Courtney ihre Fähigkeiten weiter verfeinert, indem sie an einigen UCI-Eintagesrennen in Frankreich und der Tour of Britain in Großbritannien teilgenommen hat – und sogar bei einigen belgischen Kermesse-Rennen erste Erfahrungen gesammelt hat, um ihre Kenntnisse in dem Land zu vertiefen, das oft als „Schule des Radsports“ bezeichnet wird.

Kate Courtney hat ihr Talent für Straßenrennen unter Beweis gestellt © Thomas Maheux/Red Bull Content Pool

Courtney hat bereits zwei UCI-Weltmeistertrikots in ihrem Kleiderschrank – durch ihre Mountainbike-Siege im olympischen Cross-Country-Rennen 2018 und im Cross-Country-Marathon 2025 –, daher ist es für sie nichts Neues, unter dem Druck eines Weltmeistertitels anzutreten.

Trotz ihres natürlichen Talents als Weltklasse-Radfahrerin ist Courtney bei einem Rennen wie der Straßen-Weltmeisterschaft noch eine relative Unbekannte und wird sich auf die Erfahrung ihrer Teamkolleginnen von USA Cycling verlassen, die sie durch die ersten Phasen des Rennens führen und sie in die Lage versetzen sollen, um den Sieg mitzukämpfen. An ihrer Seite steht ein starkes Team an Kolleginnen, darunter die Goldmedaillengewinnerin von Paris 2024, Kristen Faulkner, und die erfahrene ehemalige panamerikanische Kontinentalmeisterin Lauren Stephens.

Courtney ist eine Fahrerin mit Fähigkeiten im Anstieg, Explosivität und erstklassigem Fahrkönnen. Sie muss lediglich das längste Straßenrennen ihres Lebens bestreiten und einige der besten Athletinnen der Welt schlagen … klingt einfach, oder?

05 Célia Gery: Die nächste Generation

Célia Gery könnte die jüngste Weltmeisterin der Elite seit 2016 werden © Romain Doucelin/NurPhoto via Getty Images

Als drittjüngste Frau im Feld und Teil eines starken französischen Teams, das mehrere Trümpfe im Ärmel hat, geht Célia Gery bei ihrer ersten Elite-Weltmeisterschaft an den Start – sie hat kaum etwas zu verlieren, aber viel zu gewinnen.

Seit ihren Siegen bei „De Brabantse Pijl“ und dem „Grand Prix Féminin de Chambéry“ im Frühjahr haben wir gesehen, wie Gery aggressiv fährt, und wir haben beobachtet, wie sie eine entscheidende Rolle bei Demi Vollerings Sieg bei der „Tour de France Femmes avec Zwift“ spielte, und – wenn man ihre Renntechnik betrachtet – könnte man glatt denken, Gery sei erfahrener, als sie tatsächlich ist. Doch obwohl sie noch startberechtigt wäre, verzichtet die 20-Jährige zugunsten des Elite-Rennens auf die U23-Wertung – so groß ist ihr Selbstvertrauen.

Die französische Nationalmannschaft ist eine der am besten besetzten im Rennen, und mit Teamkolleginnen wie Cédrine Kerbaol, Maëva Squiban sowie Gerys FDJ UNITED-SUEZ-Teamkolleginnen Juliette Berthet und Évita Muzic können wir davon ausgehen, dass „Les Bleus“ mit aggressiven Taktiken aufwarten werden.

Sollte Gery auf den Straßen von Montreal den Sieg holen, wird sie die jüngste Elite-Weltmeisterin seit Amalie Dideriksen im Jahr 2016 und den Fokus der Radsportwelt von den etablierten Größen auf die nächste Generation lenken.

06 Die Besten der Übrigen

Das Teilnehmerinnenfeld beim Straßenrennen der Elite-Frauen ist unglaublich stark. Neben diesen fünf Fahrerinnen werden auch große Namen wie Paula Blasi, Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma, Marlen Reusser, Franziska Koch, Puck Pieterse und viele mehr an der Spitze dieses Rennens mitmischen und um das begehrte Regenbogentrikot kämpfen.

Dieses Rennen verspricht 180 km voller Spannung und Unvorhersehbarkeiten – das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Der Startschuss fällt am Samstag, dem 26. September.

Über den Autor Wer ist Ollie Smith? Ollie Smith ist freiberuflicher Autor und lebt in Bristol im Südwesten Großbritanniens. Als lebenslanger Radfahrer und begeisterter Amateurrennfahrer lebt und atmet Ollie den Radsport. Er hat bereits für Publikationen wie CyclingNews und BikeRadar geschrieben und arbeitet außerdem als Produzent für den Podcast „Life in the Peloton“.