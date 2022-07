Die besten Momente und Geschichten des UCI XCO World Cups 2022 in Vallnord

Der Mercedes-Benz UCI Cross-Country Mountainbike World Cup reiste direkt von den Schweizer Alpen in die Pyrenäen in Andorra, um die sechste Runde der Saison auszutragen. Wir liefern dir die Highlights der gesamten Action in Vallnord, die Replays findest du hier:

12 Min Highlights der XC-Rennen – Vallnord Erlebe die Highlights des UCI Mountainbike World Cups 2022 im Cross-Country in Vallnord, Andorra.

Das Resultat vom Cross-Country-Rennen in Vallnord und den aktuellen Stand in den Gesamtwertungen findest du hier . Im Folgenden liefern wir dir alle Highlights des Wochenendes in kompakter Form.

01 Loana Lecomte ließ Andorra überraschenderweise aus

Loana Lecomte überraschte alle, als sie verkündete, dass sie in Vallnord nicht antreten würde. Die letztjährige Siegerin des Gesamtweltcups, die die Gesamtwertung vor dem XCC-Rennen auch in dieser Saison um einen Punkt anführte, meinte, dass sie die Möglichkeit wahrnehme, sich zu erholen, um stattdessen erfrischt in die zweite Hälfte der Saison zu starten.

Lecomte wird in Nordamerika hoffentlich zurück sein. © Bartek Wolinski/Wolisphoto

Lecomte wäre in guter Form in den World Cup in Vallnord gegangen, nachdem sie die beiden vorangegangenen Runden in Leogang und Lenzerheide gewonnen hatte, womit ein Verzicht auf den Antritt ein kalkuliertes Risiko im Kampf um den Gesamtweltcup ist. Natürlich ist es auch möglich, dass der Titel in dieser Saison nicht ihr Hauptziel ist. Nachdem die Weltmeisterschaft in Les Gets (Frankreich) bald auf dem Programm steht, könnte sie ihren Fokus eher darauf legen.

Auch Kate Courtney entschloss sich zu einem ähnlichen Schritt. Auch sie ließ Vallnord aus, um in ihre Heimat in Amerika zu reisen und sich auf die kommenden Rennen in Mont-Sainte-Anne und Snowshoe vorzubereiten.

02 Ein Schweizer Team-Double im XCC-Rennen

Das Schweizer Duo Alessandra Keller und Mathias Flückiger holte sich die Siege in den XCC-Rennen der Damen und der Herren. Beide fahren für das Team Thömus Maxon, das ebenfalls Schweizer Wurzeln mitbringt. Gemeinsam feierten sie den herausragenden Teamerfolg.

6 Min XCC Recap – Vallnord Die sechste Runde des UCI XCC Mountainbike World Cups 2022 in Vallnord bringt den Athleten und Athletinnen wertvolle Punkte ein.

Keller, die auch beim XCC-Rennen in Lenzerheide mit dem zweiten Platz ein gutes Ergebnis abgeliefert hatte, war von Anfang an die Aktivste im Rennen. In der vorletzten Runde fiel sie vom Bike, womit Rebecca McConnell und Anne Terpstra eine kleine Chance sahen, noch aufzuholen, doch Keller rief alle Reserven ab und rettete den Sieg über die Ziellinie.

Keller legt alle Kraft in das Rennen. © Bartek Woliński/@wolisphoto McConnell fuhr souverän. © Bartek Woliński/@wolisphoto Kellers einziger XCC-Sieg vor Vallnord ist schon einige Zeit her. © Bartek Woliński/@wolisphoto Pauline Ferrand-Prévot hatte etwas Pech im Rennen. © Bartek Woliński/@wolisphoto

Im Herrenrennen war etwas Glück vonnöten, damit sich Flückiger seinen Sieg abholen konnte. Luca Braidot, der Sieger des XCO-Rennens in Lenzerheide, ging mit dem Momentum und in Bestform in das XCC-Rennen. Alles sah danach aus, als könnte er eine komfortable Lücke zum restlichen Feld aufreißen und das gelang ihm zunächst auch. Als Führender ging er in die letzte Runde, doch dann passierte es: Seine Kette sprang aus dem Kettenring.

Flückiger, Alan Hatherly und Vlad Dascalu schafften es, an Braidot vorbeizugehen. Den beiden letzteren war es dann aber nicht möglich, den Schweizer Rider zu überholen, womit Flückiger der Sieg nicht mehr zu nehmen war.

Luca Braidot war der klare Favorit, bis seine Kette nicht mehr mitspielte. © Bartek Woliński/@wolisphoto Flückiger nutzte sein Glück voll und ganz aus! © Bartek Woliński/@wolisphoto Dascălu heftet sich an Hatherlys Fersen. © Bartek Woliński/@wolisphoto

03 Terpstra setzt sich an die Spitze

Anne Terpstra verbrachte vor dem Rennen in Vallnord viel Zeit damit, in einer ähnlichen Höhenlage zu trainieren - und diese Vorbereitung machte sich mehr als bezahlt. Die Holländerin ließ von Anfang an keine Kompromisse zu und platzierte sich an vorderster Front. Sie pushte permanent nach vorne, ohne Probleme mit der dünnen Luft zu haben, und nachdem die erste Verfolgerin Rebecca McConnell mit einem Platten zu kämpfen hatte, konnte Terpstra ihren Sieg komfortabel einfahren.

Terpstra gab von Beginn an das Tempo vor. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Mit komfortabler Führung ging es in Richtung Ziellinie! © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Terpstra war klar in Bestform und spielte ihre Dominanz voll und ganz aus. Als sie zum letzten Mal an ihrem Team in der Tech/Feed-Zone vorbeifuhr, holte sie sich einen feierlichen Wassersprühregen ab. Mit dieser zusätzlichen Motivation fuhr sie zu ihrem nächsten Triumph - ihr erster Sieg seit dem Jahr 2019, den sie sich auch in Andorra holte.

Anne Terpstra holt sich den Sieg in Andorra! © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Nach dem Rennen berichtete sie darüber, wie ihr die Bedingungen klar zugutekamen: "Ich glaube, diese Strecke und die Bedingungen liegen mir einfach. Ich mag es, wenn es heiß ist, und ich mag es, wenn es staubig ist. Ich liebe die technischen Abschnitte - wahrscheinlich ist diese Strecke einfach auf mich zugeschnitten."

04 Luca Braidot triumphiert zum zweiten Mal in Folge

Luca Braidot reiht sich in den Kreis der Wenigen ein, denen es gelang zwei XCO-World Cup-Siege in Folge einzufahren. Nach seinem Sieg in Lenzerheide letzte Woche triumphierte er in einem weiteren dramatischen Herrenrennen in Vallnord erneut. Vlad Dascălu führte aber zunächst das Rennen an, nachdem er die Führungsgruppe rund um Braidot und den spanischen Athleten David Valero-Serrano in der letzten Runde attackiert hatte.

Der Start des Herrenrennens wirbelte mächtig Staub auf. © Bartek Wolinski/Wolisphoto Victor Koretzky führte in der ersten Runde nach einem guten Start. © Bartek Wolinski/Wolisphoto Valero-Serrano, Dascălu und Braidot führen in der letzten Runde. © Bartek Wolinski/Wolisphoto

Dascălu war zweifellos der Stärkste des Trios und er hatte sich bereits eine Lücke zu den beiden Konkurrenten erarbeitet, bevor ein Problem in seiner Gangschaltung in dazu zwang, stehenzubleiben und es zu beheben. Es dauerte nicht lange, bis Braidot und Valero-Serrano an ihm vorbeigingen, wobei es ersteren gelang, einen müden Serrano hinter sich zu behalten. Der Spanier ging als Zweiter über die Ziellinie, während Dascălu am Ende noch von Nino Schurter überholt wurde und ihm nur Platz vier übrigblieb.

Braidot gewinnt das zweite Rennen in Folge. © Bartek Wolinski/Wolisphoto

Auch wenn etwas Glück mit im Spiel war, ist kaum zu bestreiten, dass Braidot in den letzten Wochen in Bestform gefahren ist. Er war von Anfang an in der Führungsgruppe zu finden - sowohl in Lenzerheide als auch in Vallnord. Auch im XCC-Rennen war er stark, bevor sein Bike Probleme machte. Das beweist: Luca Braidot fährt in der Form seines Lebens!

Valero-Serrano zeigte seine beste Performance seit Jahren. © Bartek Wolinski/Wolisphoto Dascălu reparierte sein Bike, womit nur Platz 4 übrigblieb. © Bartek Wolinski/Wolisphoto Dascălu war nach dem Verlauf der letzten Runde sichtlich frustriert. © Bartek Wolinski/Wolisphoto

05 Das Pech schlug bei Rebecca McConnell gleich zweimal zu

Die XCO Gesamtweltcup-Führende Rebecca McConnell war in den Eröffnungsrunden an der Spitze mit Anne Terpstra zu finden, doch schon in der zweiten Runde fuhr sie sich auf einer Abfahrt einen Platten ein - weit weg von der Tech/Feed-Zone. McConnell verlor also viel Energie und Positionen, während das Hinterrad ihr Tempo mächtig einschränkte und sie dazu zwang, den heftigen Climb "The Wall" zu Fuß zu passieren. Irgendwann kam sie in der Tech-Zone an und ihr Team wechselte das kaputte Hinterrad. Damit war McConnell zurück und sie hatte noch alle Chancen auf einen Platz in den Top-20.

Zwei Platten und zweimal zu Fuß auf "The Wall". © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Runde 3 stand auf dem Programm und genau an der selben Stelle, wie in der Runde zuvor, folgte der zweite Platten im Hinterrad. Es fiel ihr schwer, Momentum aufrechtzuerhalten, und sie crashte in der felsigen Abfahrt, bevor sie ihr Bike ein weiteres Mal "The Wall" hochschieben musste. Der Reifenwechsel ging erneut über die Bühne und sie fiel auf Platz 48 zurück. Eine sichtlich mitgenommene McConnell verbrachte die restliche Zeit damit, Plätze gutzumachen und sie überquerte die Ziellinie letztlich auf Platz 21, womit sie die Führung in der Gesamtwertung noch verteidigen konnte.

McConnell gab ihr Bestes, um Ergebniskorrektur zu betreiben. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

06 Schurter nutzt die Gelegenheit in einem Rennen ohne Flückiger

Das Drama des Herrenrennens begann aber schon, bevor der Staub am Start aufgewirbelt wurde, mit der Nachricht, dass Mathias Flückiger nicht an den Start gehen würde. Der XCC-Gewinner des Freitags war erkältet und fühlte sich nicht wohl, womit er sich dazu entschloss, Vallnord spontan auszulassen. Flückiger lag in der Gesamtwertung auf Platz zwei, womit der Führende Nino Schurter und der Drittplatzierte Alan Hatherly die Gelegenheit bekamen, sich einen Vorteil herauszuschlagen...

...wenn sie nicht selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hätten. Schurter meinte, er fühle sich nicht hundertprozentig fit, während auch Hatherly mit einer Infektion kämpfte. Beide bestritten das Rennen aber, ohne aber viel herausholen zu können. Schon früh fielen beide ab.

Hatherly betrieb bei diesem Rennen Ergebniskorrektur. © Bartek Wolinski/Wolisphoto

Schurter verbesserte sich im Laufe des Rennens aber und zeigte eine übermenschliche Leistung, um sich schlussendlich Platz drei zu holen, während Hatherly nur auf Platz 26 über die Ziellinie ging. Schurters dritter Platz brachte ihm 180 wertvolle Punkte ein, womit er seine Führung in der Gesamtwertung ausbauen konnte.

Schurters Ziel: So viele Punkte wie möglich zu holen! © Bartek Wolinski/Wolisphoto Schurter ging es strategisch an. © Bartek Wolinski/Wolisphoto Mission erfüllt! © Bartek Wolinski/Wolisphoto

07 Mona Mitterwallner lieferte das ab, worauf wir alle gewartet haben

Die 20-jährige Mona Mitterwallner bestreitet in diesem Jahr die erste Saison in der Elite, nachdem sie im letzten Jahr jedes Rennen in der U23 gewinnen konnte. Die junge Österreicherin musste vor dieser Saison jedoch mit viel Druck und hohen Erwartungen zurechtkommen und in Vallnord wurde sie diesen endlich gerecht: Sie beendete das Rennen auf dem zweiten Platz.

Volle Attacke! © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Sie nahm sich für ihr Rennen Zeit, machte eine Position nach der anderen gut und fuhr mit einer konstanten Pace, mit der sie in der Verfolgerinnen-Gruppe ankam. Sie hielt sich aber nicht wirklich lange mit ihr auf und setzte sich auf einem langen Climb ab. Pauline Ferrand-Prévot und Sina Frei versuchten mit ihr mitzuhalten, aber das Tempo der jungen Österreicherin war einfach zu schnell. Die erleichterte Mitterwallner überquerte die Ziellinie als Zweite, mit einem gesunden Vorsprung auf die Drittplatzierte Ramona Forchini.

Mitterwallner kühlt sich ab. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Moana Mitterwallner überholt Ferrand-Prévot! © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Im Gespräch nach dem Rennen meinte Mitterwallner, dass sie an ihrem Selbstvertrauen gearbeitet habe. Sie ist sich außerdem darüber bewusst, dass sie gerade bei den Starts nicht so performt, wie sie das gerne hätte, in diesem Fall machte sie sich den langen Track aber zunutze: "Ich akzeptiere den Umstand, dass meine Starts nicht das Gelbe vom Ei sind, aber ich wusste, dass das Rennen lang werden würde, mit vielen Möglichkeiten, die Athletinnen zu überholen. Du musst einfach nur so schnell fahren, wie du kannst, und das so oft wie möglich."